10 лет бойне в Норвегии: Теракт Брейвика ужасен. Но исламисты в ЕС с тех пор убили в 5 раз больше

Июль 2011 года, Осло. Траурные мероприятия в память о 76 жертвах массового расстрела. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

22 июля 2011 года, когда пришло известие о чудовищной атаке на Осло и молодежный лагерь Норвежской рабочей партии на острове Утёйа, я был на форуме «Селигер». Почти таком же, только российском, слете политактивистов.

И помню, как незадолго до этого мы ворчали, когда охранники на КПП досматривали сумки новых участников: искали алкоголь (на форуме царил сухой закон), но ведь бутылки — не худшее, что можно пронести. А еще на «Селигере» была группа быстрого реагирования — крепкие парни в камуфляже на сигвеях, способные в течение минуты собрать ударный кулак в любой точке. А еще — вход по пропускам с фото. Были ли подобные меры безопасности на норвежском острове, куда террорист Андерс Брейвик проник по подложному удостоверению полицейского с сумкой, полной оружия? Вопрос риторический.

На счету Брейвика 77 жизней: восемь человек погибли после взрыва бомбы в Осло, остальные - жертвы расстрела на острове Утёйа. Фото: EAST NEWS

И нет, это не любимый пропагандистами жанр «посмотрите, как хорошо у нас и как плохо у них — закрутим-ка гайки еще сильнее». Это констатация очевидного факта: толерантность убивает.

Сегодня Северная Европа во главе с Осло — образцовый либеральный рай. У власти уже почти сто лет левое правительство, полная свобода, Лютеранская церковь Норвегии разрешает рукополагать в священники открытых геев.

Или соседняя Швеция. Занимает первое место в мире место по гендерному равенству — и шестое по количеству изнасилований на 100 тысяч, в одной компании с Ботсваной, Свазилендом и Лесото. Большинство таких преступлений совершают «гонимые беженцы», которым добрые скандинавы дают приют. Главное, не ищите тут нестыковки — «как можно кричать о защите женщин и быть на одном из первых мест по женскому обрезанию» (варварская процедура, практикуется выходцами из радикально-исламских республик наподобие Сомали)? Заклеймят «фашистом».

Именно такой, без кавычек, фашист Брейвик и стал образцовым врагом, которого 10 лет назад героически «перемогла» свободная Европа. Крепкий мужчина с хоть и неудачным, но бизнесом, владелец охотничьего билета, завсегдатай стрелкового клуба, фанат Ричарда Львиное Сердце и других «защитников Европы от сарацинов» — он воплощал все то, что на птичьем языке нынешних леваков зовется «токсичная маскулинность». В США такие голосовали за Трампа.

И нет, я не оправдываю его. Брейвика следовало бы приговорить к казни — как в 1945 году норвежцы после честного суда расстреляли такого же душегуба, главу марионеточного правительства при гитлеровской оккупации Видкуна Квислинга.

Брейвик демонстрирует жест во время судебного процесса, 2012 год. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Те норвежцы были другими. Сейчас убийце 77 человек дали аж 21 год тюрьмы. Чтобы все умилялись — ах, какие мы толерантные.

«Год Брейвика» стал последним, когда в ЕС не было атак исламистов. Уже с 2012 те вместе с потоком беженцев пошли по нарастающей — и за истекшее десятилетие в 130 больших и малых терактах на территории Европы погибли 395 человек. В пять раз больше, чем от рук одного норвежца-неонациста.

Что же, Свободный Мир, ты победил своего врага. Любовь к Богу, Родине, традиционной семье и готовность применить силу для их защиты — все это ныне грех. И Брейвик оказался идеальным штормом для окончательного разрушения последних остатков традиционного общества в Европе (здесь можно бы еще вспомнить, что он был язычником и, буквально, состоял в масонской ложе — но тогда уже начнется совсем адовая конспирология).

Последние новости: по соцопросу главной норвежской газеты «Дагбладет», Россию считают «главным агрессором» 38% респондентов. Даже КНДР с ее ракетно-ядерными экспериментами — почти вдвое меньше. Почему? Россия — последняя великая держава, отстаивающая те самые традиционные ценности. Которые, с точки зрения леваков (в старой литературе их еще называли «нигилистами») подлежат уничтожению.

И все это очень напоминает канун Второй мировой, когда западные демократии сражались с «советской угрозой», планируя в 1940 году бомбардировку бакинских нефтепромыслов, чтобы лишить нашу армию топлива, — а настоящий враг готовился ударить Европу совсем с другой стороны.

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