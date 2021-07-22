Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире22 июля 2021 7:00

10 лет бойне в Норвегии: Теракт Брейвика ужасен. Но исламисты в ЕС с тех пор убили в 5 раз больше

Наш колумнист Эдвард Чесноков — о невыученных уроках трагедии десятилетней давности
Эдвард ЧЕСНОКОВЭдвард ЧЕСНОКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Июль 2011 года, Осло. Траурные мероприятия в память о 76 жертвах массового расстрела.

Июль 2011 года, Осло. Траурные мероприятия в память о 76 жертвах массового расстрела.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

22 июля 2011 года, когда пришло известие о чудовищной атаке на Осло и молодежный лагерь Норвежской рабочей партии на острове Утёйа, я был на форуме «Селигер». Почти таком же, только российском, слете политактивистов.

И помню, как незадолго до этого мы ворчали, когда охранники на КПП досматривали сумки новых участников: искали алкоголь (на форуме царил сухой закон), но ведь бутылки — не худшее, что можно пронести. А еще на «Селигере» была группа быстрого реагирования — крепкие парни в камуфляже на сигвеях, способные в течение минуты собрать ударный кулак в любой точке. А еще — вход по пропускам с фото. Были ли подобные меры безопасности на норвежском острове, куда террорист Андерс Брейвик проник по подложному удостоверению полицейского с сумкой, полной оружия? Вопрос риторический.

На счету Брейвика 77 жизней: восемь человек погибли после взрыва бомбы в Осло, остальные - жертвы расстрела на острове Утёйа.

На счету Брейвика 77 жизней: восемь человек погибли после взрыва бомбы в Осло, остальные - жертвы расстрела на острове Утёйа.

Фото: EAST NEWS

И нет, это не любимый пропагандистами жанр «посмотрите, как хорошо у нас и как плохо у них — закрутим-ка гайки еще сильнее». Это констатация очевидного факта: толерантность убивает.

Сегодня Северная Европа во главе с Осло — образцовый либеральный рай. У власти уже почти сто лет левое правительство, полная свобода, Лютеранская церковь Норвегии разрешает рукополагать в священники открытых геев.

Или соседняя Швеция. Занимает первое место в мире место по гендерному равенству — и шестое по количеству изнасилований на 100 тысяч, в одной компании с Ботсваной, Свазилендом и Лесото. Большинство таких преступлений совершают «гонимые беженцы», которым добрые скандинавы дают приют. Главное, не ищите тут нестыковки — «как можно кричать о защите женщин и быть на одном из первых мест по женскому обрезанию» (варварская процедура, практикуется выходцами из радикально-исламских республик наподобие Сомали)? Заклеймят «фашистом».

Именно такой, без кавычек, фашист Брейвик и стал образцовым врагом, которого 10 лет назад героически «перемогла» свободная Европа. Крепкий мужчина с хоть и неудачным, но бизнесом, владелец охотничьего билета, завсегдатай стрелкового клуба, фанат Ричарда Львиное Сердце и других «защитников Европы от сарацинов» — он воплощал все то, что на птичьем языке нынешних леваков зовется «токсичная маскулинность». В США такие голосовали за Трампа.

И нет, я не оправдываю его. Брейвика следовало бы приговорить к казни — как в 1945 году норвежцы после честного суда расстреляли такого же душегуба, главу марионеточного правительства при гитлеровской оккупации Видкуна Квислинга.

Брейвик демонстрирует жест во время судебного процесса, 2012 год.

Брейвик демонстрирует жест во время судебного процесса, 2012 год.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Те норвежцы были другими. Сейчас убийце 77 человек дали аж 21 год тюрьмы. Чтобы все умилялись — ах, какие мы толерантные.

«Год Брейвика» стал последним, когда в ЕС не было атак исламистов. Уже с 2012 те вместе с потоком беженцев пошли по нарастающей — и за истекшее десятилетие в 130 больших и малых терактах на территории Европы погибли 395 человек. В пять раз больше, чем от рук одного норвежца-неонациста.

Что же, Свободный Мир, ты победил своего врага. Любовь к Богу, Родине, традиционной семье и готовность применить силу для их защиты — все это ныне грех. И Брейвик оказался идеальным штормом для окончательного разрушения последних остатков традиционного общества в Европе (здесь можно бы еще вспомнить, что он был язычником и, буквально, состоял в масонской ложе — но тогда уже начнется совсем адовая конспирология).

Последние новости: по соцопросу главной норвежской газеты «Дагбладет», Россию считают «главным агрессором» 38% респондентов. Даже КНДР с ее ракетно-ядерными экспериментами — почти вдвое меньше. Почему? Россия — последняя великая держава, отстаивающая те самые традиционные ценности. Которые, с точки зрения леваков (в старой литературе их еще называли «нигилистами») подлежат уничтожению.

И все это очень напоминает канун Второй мировой, когда западные демократии сражались с «советской угрозой», планируя в 1940 году бомбардировку бакинских нефтепромыслов, чтобы лишить нашу армию топлива, — а настоящий враг готовился ударить Европу совсем с другой стороны.

Видео первого теракта Андерса Брейвика

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Брейвика «пытали» нехваткой видеоигр

Суд признал условия заключения террориста «бесчеловечными» (подробности)

КАРТИНА ДНЯДвойной теракт в Норвегии. Суд над Андерсом Брейвиком