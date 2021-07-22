Мама будет рада: Красавица-дочь больной раком Анастасии Заворотнюк выходит замуж

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна объявила о том, что она – невеста. Фото: Инстаграм.

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна объявила о том, что она – невеста. В Инстаграме девушка призналась, что получила предложение руки и сердца. Имя своего избранника 25-летняя Анна не называет, и его фото не публикует. Известно, что со своим женихом она познакомилась во время учебы в США. Вместе они уже шесть лет.

В Америку Анна улетела сразу после окончания школы. Анастасия Заворотнюк оплатила обучение дочки в в престижном университете в Нью-Йорке «Расе University». Девушка собиралась освоить специальность «бизнес-администрирование». Но когда два года назад актрисе диагностировали глиобластому (опухоль мозга), девушка вернулась в Россию, чтобы ухаживать за тяжелобольной мамой. Вначале Анна жила в особняке родителей в подмосковном поселке Крекшино. Но недавно она перебралась в собственную квартиру в центре Москвы. Анна работает моделью и ведет свой блог. На вопросы о тяжело больной маме девушка обычно не отвечает. Однако охотно делится секретами своей личной жизни. Так, Анна призналась, что уже получила предложение руки и сердца.

«Замуж скоро?» — спросил у знаменитости один из подписчиков.

«Уже позвали», — ответила она.

Кто ее жених, Анна не рассказывает. Их чувства зародились в Америке, но жить в США избранник наследницы Заворотнюк не собирался. Молодой человек окончил учебу за рубежом и вернулся в Москву. По словам Анны, ее бойфренд родился и живет в столице. Когда жених и невеста официально объявят о помолвке, пока неизвестно. Сейчас Анне и ее возлюбленному не до праздников. Во время отдыха в Крыму девушка и ее молодой человек заразились коронавирусом.

Кто ее жених, Анна не рассказывает. Фото: Инстаграм.

Ранее Анна рассказывала, как мама поддержала ее во время учебы в Америке. Как-то в Инстаграме она вспомнила, как за четыре года до болезни матери он отправилась на учебу в Америку. Адаптация в чужой стране далась девушке нелегко: первые недели она мечтала вернуться домой и постоянно звонила маме в Москву.

- Хочу рассказать вам о событии, которое кардинально поменяло меня и мою жизнь. Это мой переезд и учеба в Америке, - написала дочь актрисы на своей страничке. - Вначале, когда я решилась на этот шаг, меня переполняло чувство восторга и ожидания. Моя подготовка к вступительным экзаменам была невероятно долгой и сложной, но результат оправдал мои старания и я получила высокий бал, за который при поступлении мне дали грант (огромную скидку на обучение, в размере 70%) и который я должна была подтверждать хорошими оценками в течении всего времени обучения. Я поступила в престижный университет в Нью Йорке «Расе University», нашла прекрасное жилье совсем рядом с университетом, на всем известной Wall Street.

В США все пошло совсем не так, как себе представляла девушка. Анна оказалась совсем одна в незнакомой стране.

- Когда же я прибыла в Штаты и осознала, что я абсолютно одна и никого не знаю, меня охватило невероятное чувство страха и паники, - признается она. - Я всегда была домашним ребенком, окруженным любовью, вниманием и заботой моих родных. И вдруг, я одна, одна в квартире, одна на улице, одна в магазине, хоть и окружена при этом сотнями суетящихся и вечно бегущих куда-то людей. Мой первый день в университете закончился звонком маме, наполненный слезами и просьбой вернуться обратно. Моя мама, невероятно мудрая женщина, попросила меня потерпеть хотя бы несколько месяцев, и если мне и дальше будет так же сложно, то, конечно же, я вернусь.

Постепенно жизнь стала налаживаться: Анне удалось преодолеть языковой барьер, она стала хорошо учиться. Девушка встретила новых друзей, чувство одиночества исчезло. Анне нравилась ее новая жизнь, и, возможно, она осталась бы жить в США, если бы не болезнь мамы.