Редкий случай: жена Мика Джаггера опубликовала совместное фото с мужем и их маленьким сыном

Снимок, на котором Мелани обнимает мужа, а между ними стоит их сын, мгновенно стало одним из самых обсуждаемых Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

По случаю своего 34-летия супруга легендарного солиста The Rolling Stones Мика Джаггера, Мелани Хэмрик поделилась в социальных сетях очаровательной фотографией. Рокер и его жена с момента начала своих отношений стараются не афишировать личную жизнь, поэтому их чуть ли не единственное совместное фото произвело фурор.

В декабре 2016 года 77-летний Мик Джаггер стал папой в восьмой раз. Со своей женой, бывшей танцовщицей Мелани Хэмрик музыкант начал встречаться в 2014 году. Пара долго скрывала отношения. Они поженились спустя пару месяцев после самоубийства бывшей подруги Мика Джаггера, фотомодели и стилиста Л’Рен Скотт, с которой у певца были долгие романтические отношения. И чтобы не провоцировать появление еще большего количества домыслов, новобрачные решили вести затворнический образ жизни. Они стали мало появляться на публике, полностью игнорируют светские мероприятия и не публикуют в соцсетях фото и видео.

Так что снимок, на котором Мелани обнимает мужа, а между ними стоит их сын, мгновенно стало одним из самых обсуждаемых.

«Сегодня я чувствую всю любовь», - подписала кратко фото жена Джаггера.

Фанаты, следящие за личной жизнью рокера, рады за звезду.

«У них все хорошо», - сделали вывод поклонники рок-музыканта.

Комментарии оставили и старшие дети Мика. У певца - 8 детей от пяти разных женщин. Но официально женат он был лишь дважды.

«Милое фото, папочка, - порадовалась за отца Джорджия Мэй Джаггер, дочь музыканта и модели Джерри Холл. – Хороший семейный портрет».