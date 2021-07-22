Челлендж в TikTok вновь стал причиной гибели подростка в США

Социальные сети оказывают большое влияние на несовершеннолетних Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несовершеннолетний гражданин США из города Бетани (штат Оклахома) умер, пытаясь выполнить очередной челлендж из TikTok, так называемый blackout, суть которого состоит в контролируемом удушье.

Полиция Бетани, городка с населением немногим более 19 тысяч человек, сообщила, что подросток пытался повторить трюк, по всей видимости, потерял сознание и скончался.

Несмотря на явные признаки участия парня в смертельном новомодном поветрии, полиция не отвергает версию убийства, поэтому в интересах следствия имя и возраст жертвы, а также детали инцидента пока не раскрываются.

«Социальные сети оказывают большое влияние на несовершеннолетних. В период локдауна дети не знают, чем занять себя, и потому проводят много времени в интернете. Родителям нужно следить за тем, чем занимаются их отпрыски», – заявили американские правоохранители.

«Blackout Challenge» не в первый раз приводит к смертельному исходу: в январе этого года его жертвами стали 10-летняя жительница Сицилии и 11-летний школьник из Москвы. После этого в отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства, однако информации о блокировке аккаунтов несовершеннолетних пользователей ничего не известно.

Правилами TikTok установлено, что пользоваться соцсетью могут лица старше 13 лет, однако процесс идентификации вполне позволяет внести некорректные данные.

Несколько лет назад родителям во всех странах немало седых волос добавила игра, ставшая популярной среди подростков именно из-за TikTok. Она называлась «Исчезни на сутки» и по правилам участник должен был просто пропасть на 24 часа.