Юле Началовой просят дать звание заслуженной артистки посмертно: звезды переживают за квоты

Лариса Долина считает, что здравый смысл может победить бюрократическую машину. Практики присвоения звания посмертно пока не было Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Столичные артисты спорят – заслужила после смерти Юлия Началова звание заслуженной артистки РФ или нет. Ровно 30 лет назад Юля впервые выступила на «Утренней звезде». Юная певица победила в этом телеконкурсе. Петь Началова начала рано, поэтому и документы на звание заслуженной артистки подала в 32 года. Юля умерла два года назад, ей было всего 38 лет. Сейчас вновь подняли вопрос о присвоении Началовой звания «заслуженная артистка» - теперь уже посмертно.

В интервью kp.ru Наталья Ващук, которая инициировала акцию за присвоения звания Юлии Началовой, рассказала: «Я из музыкальной семьи. Выросла на песнях Юлии, которые в те годы были прорывом в музыке. Считаю, что певица Началова заслужила звание заслуженной артистки. Когда случилась трагедия, об этом стали говорили педагоги по музыке, коллеги певицы, поклонники. После консультаций с юристами стало понятно, что практики присвоения званий артисту посмертно нет. Поэтому возможны два пути: первый - идти в суд. Это не наш путь. Второй – огласка. Поэтому решили сделать так, чтобы мнение людей, которые считают, что Юле должны дать звание - увидели, услышали. Я запустила флешмоб в социальных сетях – его активно поддерживают. Это и музыканты, и люди самых разных профессий. Одним из первых нас поддержал Сергей Михайлович Пенкин, который работал с Юлей. У Пенкина, кстати, тоже нет звания».

Сергей Пенкин один из первых принял участие в акции Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Люди в социальных сетях (в инстаграме, в одноклассниках) публикуют свои фото, в руках они держат листок бумаги, на котором написано #Юлязаслуженная. Из звезд в акции участвуют – Наташа Королева, Илона Броневицкая, Эмин Агаларов, Лариса Долина, Игорь Наджиев, Азиза, Сергей Пенкин, Ая из группы «Город 312», Руслан Алехно, Ольга Кормухина, Андрей Державин, Кирилл Андреев, Маша Кац, Симон Осиашвли и многие другие. Сейчас около двух тысяч человек опубликовали свои фото, участвуя во флешмобе. Посмотреть можно здесь

Петицию за присвоение Юлии Началовой звание заслуженной артистки подписали на данный момент 16 тысяч человек.

Наталья Ващук объясняет: «Данный флешмоб запущен для того, чтобы обратить внимание на тот беспредел, который происходит с присвоением званий заслуженного артиста РФ. Юлия Началова – это ярчайший пример вышеупомятого! Документы на присвоение звания Юлия подавала задолго до своего ухода – а именно в 2013 году. В 2015-м году состоялось заседание Президиума Международного союза деятелей эстрадного искусства, на котором все 12 членов президиума единогласно выступили за присвоение звания. Почему это не доведено до конца? Думаю, что это не для кого не является секретом - родители Юли талантливые музыканты, а не предприниматели и не владельцы нефтяных вышек».

На этой неделе Ващук позвонила Юрию Лозе, который после повтора на ТВ одного из музыкальных номеров Началовой, хорошо говорил о ее музыкальных данных. Юрий Лоза ответил отказом не только по телефону, но и по традиции выступил на своей странице в социальных сетях: «Я отказался, потому что ей самой это не нужно – она давно на небесах. А кто-то из тех, кто стоит на очереди, своего звания не получит – квоты не резиновые. Комиссия по присуждению наград и званий должна дать их лишь определённое количество, а желающих пруд пруди».

Юлия Началова выступала на профессиональной сцене почти 30 лет. Первый раз зрители ее увидели в 1991 году в «Утренней звезде» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Юрия Лозы звания нет. А многие артисты пенсионеры, благодаря званиям заслуженный» и народный артист, имеют прибавку к пенсии – деятелям культуры за звания ежемесячно доплачивают 30 тыс. руб. Кроме Лозы, никто против этой инициативы не выступал.

Маша Кац говорит: «Я очень люблю и уважаю Юленьку Началову. И думаю она заслуживает звания заслуженной артистки».

Близким Юлии Началовой льготы не нужны. Им важна память. Юридически присвоение звания «заслуженного артиста» посмертно невозможно. Но как сказала Лариса Долина: «Пусть здравый смысл и человечность победят бюрократическую машину». Поэтому поклонники и коллеги надеются, что их активность в случае с Юлией Началовой может обернуться исключением из правил. А если нет – то хорошая акция памяти хорошей артистки получилась.