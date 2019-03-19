Внезапная смерть Юлии Началовой: Болезнь спровоцировали анорексия и таблетки для похудения

Смерть Юлии Началовой стала для всех настоящим шоком: молодая красивая талантливая женщина сгорела от сепсиса буквально за три дня. На съемках певица натерла ногу, начался абсцесс. Ситуацию усугубила подагра, которой артистка страдала в последние годы. Юле было всего 38 лет. Почему так случилось и можно ли было ее спасти? Вот, пожалуй, главные вопросы, которые задают сегодня и поклонники звезды. Об этом мы спросили у близких певицы и ее коллег.

Юлия Началова стала звездой еще в юности Фото: Анатолий ЛОМОХОВ/East News

«ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ УЛЫБАЛАСЬ И ПИСАЛА ЭСЭМЭСКИ»

Отец артистки Виктор Началов, музыкант, композитор, продюсер, вел свою талантливую дочку к славе буквально с пеленок - занимался с ней музыкой, писал для нее песни. После ее смерти он мужественно отвечает на звонки журналистов, вздыхая, что долго говорить не может - тяжело...

Юлия Началова с отцом Виктором Васильевичем Фото: Анатолий ЛОМОХОВ/East News

- Виктор Васильевич, есть ли вина врачей, что Юля умерла такой молодой?

- Да что вы! Всё делали по максимуму, все старались. Произошел сильнейший абсцесс - заражение крови, и сердце не справилось. Дело не во врачах. Слишком поздно, конечно, обратились. У Юли была ранка на большом пальце правой ноги. Как мозоль. Очень сильно натерла. Она хотела ее сама подлечить. А потом уже, когда нога стала опухать и покраснела, вызвали «Скорую».

Юлия Началова с мамой Фото: Анатолий ЛОМОХОВ/East News

- Все это на фоне обострения подагры?

- На фоне сахара - был значительный показатель сахара в крови. Врачам удалось его снизить. В больнице ей сделали операцию на ноге. И не такая сложная операция - разрезали ногу, почистили. После операции она бодрая была, веселая. Смотрю - она всем уже эсэмэски шлет, улыбается. Она еще пошутила: «Папа, не переживай, петь буду»...

Юлия Началова с детства занимается музыкой Фото: Анатолий ЛОМОХОВ/East News

В общем, ногу почистили, думаю, через пару дней пойдем домой. А уже абсцесс пошел - заражение крови. Ночью скорее в другую больницу ее перевезли, где аппаратура лучше. После первого удара она справилась, а второго не выдержала. Несколько волн идет при абсцессе. И вторая волна ее добила. Сердце не выдержало... Поздно обратилась. Нельзя заниматься самолечением.

На публике Юля не подавала виду, что испытывает больФото: EAST NEWS

- А как она сама лечилась? Какие-то примочки на ранку?

- Ну да. Да она даже нам не говорила, родителям! Я видел, что ей больно ступать. Говорила: «Да ерунда, пройдет».

- Писали, что якобы Юле ампутировали ногу, чтобы справиться с заражением крови.

- Нет, это неправда.

Юлия не обращала внимания на болезнь. Говорила: «Да ерунда, пройдет»Фото: EAST NEWS

- А еще что у нее была красная волчанка.

- Нет, не было.

- А насчет сахарного диабета - он был у нее?

- Раньше не было. А последние месяцы появился, да.

- Из-за чего у Юлии начала развиваться подагра? Это следствие ее экстремального похудения, когда был нарушен обмен веществ?

- Да, скорее всего, последствия анорексии...

Певица хотела сбросить вес и изнуряла себя диетами. Фото: Анатолий ЛОМОХОВ/East News

- Вы же ей песню новую написали недавно...

- Да. Она новые песни записывала, была в планах, в творчестве, на подъеме. Документы были поданы на присвоение ей заслуженной артистки России. Учитывая ее стаж...

- Ей дали заслуженную?

- Не успели.

Съемки клипа Юлии Началовой и Уолтера Афанасьева "Жди меня" На фото: Юлия Началова и Уолтер АфанасьевФото: EAST NEWS

ИЗ-ЗА ШИШЕК СТИРАЛА НОГИ В КРОВЬ

- Юле было плохо, но она не могла позволить себе подвести других. Терпела, - рассказал «КП» певец Сергей Пенкин. - На записи проекта «Один в один» я видел, что ей нехорошо. Но она вышла и спела. Замечательно держалась. Это было несколько недель назад. Ее привели сопровождающие, какой-то мужчина и женщина, про которую Юля сказала: «Это моя нянечка». И я вижу - Юля сидит на диване. А ее нянечка стала надевать ей туфли на шпильках. Юля откинулась, слезы выступили: «Ой, ой, больно!» То есть даже еще не встала, просто надеть туфли было больно. У нее были шишки на ногах, сложно подобрать обувь. Она в мягких тапочках ходила. Я говорю: «Юль, что ты мучаешься? Ты в черном комбинезоне, и у тебя отличные тапочки, черные, симпатичные. Оставайся в них». Она послушалась и вышла на запись программы в тапочках.

Юлия Началова на Неделе ювелирной моды ESTET. 18 ноября 2018Фото: EAST NEWS

Я, конечно, не доктор, но я грешу на таблетки для похудения, которые она принимала. Лет десять назад Юля худела с помощью какого-то модного препарата, кажется, тайских таблеток - многие артистки их пили. Мы тогда еще в казино «Метелица» вместе работали. И я видел, как Юля постоянно их принимала. Я ей говорил: «Юль, это же вредно». Но ей хотелось быть стройной.

Юлия Началова на Неделе ювелирной моды ESTET. 18 ноября 2018Фото: EAST NEWS

- Год назад мы приглашали Юлю работать на новогодний праздник, - рассказала «КП» организатор концертов Наталия Субботина. - Она не скрывала, что у нее подагра, на ногах и на руках сильная деформация пальцев. Юля не могла и пяти минут простоять на каблуках. Гримерка была прямо впритык к сцене. Юле надели туфли, ее агент Аня под руки довела ее до сцены. Она там простояла пять - десять минут, даже не ходила, а сразу стерла ноги в кровь. У нее были специальные туфли, в которых она более-менее могла ходить, и все равно натирала...

Юля не могла и пяти минут простоять на каблуках, но, превозмогая боль, выходила в них на сценуФото: EAST NEWS

ВЕСИЛА 42 КИЛО И ОТКАЗЫВАЛАСЬ ОТ ПИЩИ

Юлия Началова стала звездой еще в юности и уже тогда поняла, что обязана всегда хорошо выглядеть - ведь это часть профессии артиста. После победы на конкурсе «Утренняя звезда» в 14 лет у нее вышел первый музыкальный альбом. Тогда же она приняла участие в международном конкурсе Big Apple в Нью-Йорке, где обошла саму Кристину Агилеру. За красавицей Юлей ухаживали многие молодые люди, среди них - Родион Газманов, сын Олега Газманова. «Я дружила с дочкой Ларисы Долиной Линой, - рассказывала Началова. - И мы с Линой и Родионом играли у нее дома в бутылочку».

За красавицей Юлей ухаживал и Родион ГазмановФото: EAST NEWS

Но начинающийся роман оборвался, когда отец отправил Газманова-младшего учиться в Англию. Юлия не захотела ждать, а в 18 лет стала жить гражданским браком с солистом группы «Премьер-министр» Дмитрием Ланским, с которым познакомилась еще во время учебы в музыкальном училище.

Юля Началова и Дмитрий Ланской. Фото: Анатолий ЛОМОХОВ/East News

В 19 лет вышла за него замуж. «Родные говорили, что жить без росписи неприлично, и мы пошли и расписались. Мы тогда были фактически взрослыми детьми», - вспоминала Юлия.

С Дмитрием Ланским Юля познакомилась во время учебы в музыкальном училище Фото: Анатолий ЛОМОХОВ/East News

Мужу Началовой нравились очень худые девушки, он часто критиковал ее внешность. В погоне за идеальной фигурой она села на жесткую диету.

Свадьба Юли и Дмитрия Фото: Анатолий ЛОМОХОВ/East News

- В 20 лет я весила 67 килограммов, но мне казалось, что это много, - рассказывала Юлия Началова. - Сначала я попробовала не есть 10 дней. Увидела хороший результат. И меня затянуло. Я уже весила 45 кг, но считала себя толстой. Стала есть только зелень. Вес ушел до 42 кило. Желание принимать пищу вообще пропало. В тот период я похудела на 25 кг за полтора месяца. Я перестала есть, просто пила воду, а потом и воду организм перестал принимать. И я стала себя очень плохо чувствовать. Родители были в ужасе, а мужу нравилось.

Юля весила 45 кг, но считала себя толстой и стала есть только зелень. Фото: Анатолий ЛОМОХОВ/East News

Однажды утром я не смогла встать с постели - не было сил. Но меня это не пугало... Однако стало понятно, что со мной что-то не так. Давление было 75 на 45 - очень низкое. Темнело в глазах, несколько раз теряла сознание. Обратилась к врачам. Диагностировали анорексию. И как-то походя врач сказал: «О детях можно забыть, детей в этом случае не будет».

Юлия Началова: «Однажды утром я не смогла встать с постели - не было сил. Но меня это не пугало...» Фото: Анатолий ЛОМОХОВ/East News

Когда доктора заговорили о бесплодии, Началова опомнилась: она мечтала иметь детей. Но анорексия прогрессировала, был нарушен обмен веществ. «Я понимала, что мне надо поесть, но не могла даже смотреть на еду», - вспоминала певица.

Она оказалась в больнице с полным истощением. Ее брак с Ланским рухнул, а с последствиями анорексии приходилось справляться еще долго. Возможно, именно анорексия запустила в организме певицы редкую для ее возраста подагру - заболевание, при котором из-за нарушения обмена веществ происходят отложение мочевой кислоты и деформация суставов.

После того, как Юля оказалась в больнице с полным истощением., ее брак с Ланским рухнул. Фото: Анатолий ЛОМОХОВ/East News

В СМИ высказывали предположения, что подагра развилась у певицы из-за пластической операции на груди, но Юля эту информацию опровергала. Она и правда увеличила грудь в США, и во время операции американские врачи занесли инфекцию. У певицы резко подскочила температура, начали отказывать почки. Пришлось делать повторную операцию по удалению силикона. Мучительное лечение продлилось несколько месяцев.

Сама Юлия причиной своей подагры называла «каблуки, невозможные переутомления и нарушенный график питания».

Причиной своей подагры Юлия называла «каблуки, невозможные переутомления и нарушенный график питания». Фото: Анатолий ЛОМОХОВ/East News

ХОККЕИСТ УВЕЛ АРТИСТКУ У ФУТБОЛИСТА

Вторым мужем Началовой стал футболист Евгений Алдонин, который в то время выступал за столичный ЦСКА. Спортсмен был давним поклонником певицы. В этом браке Началова родила дочку Веру, девочке сегодня 12 лет. Супруги купили загородный дом и пятикомнатную квартиру в Москве. Певица однажды похвасталась в телеинтервью, что в ее квартире гардеробная (так же как и панель на кухне) отделана белой крокодиловой кожей, есть турецкая банька...

Юлия Началова и Евгений АлдонинФото: EAST NEWS

В тот же период дочь Вера признавалась: «Я так мало вижу папу и маму, они много работают». По словам Юлии, она много гастролировала, муж пропадал на сборах, виделись они мало и «стали друг от друга отвыкать».

Юлия Началова и Евгений Алдонин с новорожденной дочкой

По другой версии, брак распался из-за романа Юлии. Когда Началова улетела в Америку для записи своего нового альбома, она познакомилась в Лос-Анджелесе с хоккеистом Александром Фроловым, выступавшим в то время за клуб НХЛ Los Angeles Kings. На момент знакомства оба были еще несвободны, у Фролова росла дочка на год старше дочери Юлии.

Вера Алдонина – дочь Юлии НачаловойФото: EAST NEWS

Фролов ухаживал роскошно. Например, организовал романтический перелет из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас на частном самолете, и за штурвалом какое-то время сидела сама Началова... В 2011 году они оба оформили разводы. Алдонин оставил Началовой и дочке пятикомнатную московскую квартиру, забрав себе загородный дом.

Пара года 2014. Юлия Началова и Александр ФроловФото: EAST NEWS

Некоторое время Фролов и Началова жили в Лос-Анджелесе (там у спортсмена есть дом), но потом вернулись в Россию. Александр стал выступать за московский хоккейный ЦСКА. О Фролове Началова отзывалась с восторгом, называя мужчиной своей судьбы. Признавалась, что гражданский муж подарил ей сольный концерт, который обошелся ему в 10 млн рублей. А Началова в честь годовщины их знакомства сделала на запястье татуировку с инициалами любимого. Но зимой 2016 года певица сообщила в соцсетях о своем расставании со спортсменом, пояснив, что у них накопились обида и недопонимание.

ПЕРЕД СМЕРТЬЮ СУДИЛАСЬ С ТРЕТЬИМ МУЖЕМ

Некоторые считают причиной ухудшения здоровья Началовой постоянные стрессы, в том числе и из-за судов с Александром Фроловым, - бывший муж подал против нее иск.

Юлия Началова и Александр ФроловФото: EAST NEWS

- Я оказывал юридическую помощь Юлии, - рассказал «КП» юрист Семен Цивин. - Знаю, что Александр Фролов дал ей в долг денег (певице они были нужны для записи альбома. - Ред.). А потом пытался получить с нее долг в виде доли в ее квартире. Если б она была жива, то вернула бы эти деньги - 20 млн рублей. Для нее это была не такая уж большая сумма. Она достаточно зарабатывала, получала хорошие деньги от Евгения Алдонина на содержание дочки. Но и лечение отнимало у нее много энергии и средств. У нее был букет заболеваний: одно лечили, а другое начинало проявляться. У нее не только подагра, еще экзема была на руке, она мне сама показывала, проблемы с кожей. Организм постепенно разрушался...

Семья: Виктор Началов, Юлия Началова, Таисия Началова и Вера АлдонинаФото: EAST NEWS

ДОСЛОВНО

Юрий Николаев: Она желала мне выздоровления

- Юля Началова из музыкальной семьи, из Воронежа. Мама Юли - певица, папа - музыкант, композитор, - рассказал «КП» телеведущий Юрий Николаев. - Они перебрались из Воронежа в Москву, оставив свою карьеру, друзей, чтобы у подрастающей дочки появилось больше возможностей себя проявить. На конкурс «Утренняя звезда» (его в то время вел Николаев. - Ред.) 10-летнюю Юлечку привел ее папа Виктор. Меня сначала напугало то, что он очень следил за всем, что она делает. Я ему говорил: «Виктор, ну она же не может петь только твои песни. Давай какие-то и другие песни ей будем давать». Но познакомившись с ним поближе, я понял, что имею дело с очень грамотным музыкантом. И Виктор Юле очень помог - в творчестве они друг друга понимали.

Телеведущий Юрий Николаев.Фото: EAST NEWS

В декабре прошлого года у меня был юбилей, и, конечно, я не мог не пригласить Юлю. Она пришла с дочкой, они вместе спели. А когда у меня были серьезные проблемы (телеведущий боролся с раком. - Ред.), Юля всегда желала мне здоровья. А я думал, что ее диагноз - подагра - это совсем не страшная болезнь, не смертельная. Относился к ней как к проходящей болезни, не более того.

Юлия Началова умерла внезапно в возрасте 38 летФото: EAST NEWS

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПЕСНИ ПЕВИЦЫ

«Герой не моего романа»

Юлия Началова "Герой не моего романа".Эта композиция была визитной карточкой артистки

«Я не твоя»

Концертное видео на песню "Я не твоя".Шоу Юлии Началовой "Непридуманные истории.Бенефис"

«А любовь»

Юлия Началова "А любовь".Новая версия песни "А любовь" Музыка: Виктор Началов Слова: Виктор Началов Концертная версия песни "А любовь" 2013 Шоу Юлии Началовой "Непридуманные истории"

«Вдаль за горизонт»

Юлия Началова & MC Jamay - Вдаль за горизонт (ПРЕМЬЕРА 2016).Режиссер: Дима Бикбаев Оператор: Николай Смирнов В клипе снимались: Юлия Началова, MC Jamay, Лариса Долина, Александр Панайотов, и многие другие!

МНЕНИЕ ЭНДОКРИНОЛОГА

«Заражение пошло из-за резкого скачка сахара - у нее был диабет»

- Только из-за подагры то, что случилось с Началовой, не произошло бы, - говорит Ольга Рождественская, врач-эндокринолог, диетолог, член Американской и Китайской ассоциации эндокринологов, к. м. н. - Уверена, что сепсис пошел на фоне критического подъема сахара в крови. (Подробнее)

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