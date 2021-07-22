Пассажиры избили таксиста и сожгли его машину в Москве: "Мысленно прощался с жизнью и семьёй"

Покидая машину, пассажиры подожгли ее

Мансуру (имя изменено) 27 лет, он родом из Кыргызстана. Несколько лет назад молодой человек переехал в Россию на заработки. Нужно было помогать родителям, оставшимся на родине, да и содержать свою семью. У Мансура есть жена и 1,5-годовалый сын. Поэтому молодой человек был готов браться за любую работу и старался делать её хорошо. Несколько месяцев назад он решил устроиться на работу в такси. Знакомые, узнав о его идее, стали отговаривать, бывалые водители предупреждали, что с таксистами нередко случаются всякие неприятности, да и вообще работа очень нервная. Но Мансур внимания на эти разговоры не обращал, нужно было зарабатывать, а трудности его не особо пугали. Водить машину ему нравилось, а клиенты попадались разные. Иногда пассажиры вели себя не очень прилично, пачкали машину или грубили, бывало всякое. Водитель не обращал на это внимания и старался относиться ко всему с пониманием и не вступать в конфликты. Но недавно одна из поездок обернулась для Мансура настоящим кошмаром, пассажиры буквально уничтожили его машину, а сам водитель чудом спасся. Позже полицейским он рассказал, как складывался его день и чем всё закончилось.

Мансур уже завершал долгий рабочий день. Около полуночи таксист забрал двух пассажиров со Староволынской улицы. Это были двое крепких молодых людей кавказской внешности, было видно, что они выпивали, но в машине старались вести себя прилично. Конечной точкой в поездке они указали район ВДНХ. Один парень сел на переднее сидение, другой сзади водителя. Поездка должна была занять около 30 минут.

— Когда мы почти доехали до места они попросили поменять маршрут и довести их до ближайшего круглосуточного магазина, чтобы купить алкоголь. Я довёз, они взяли пиво и виски и сели обратно в машину. Теперь они попросили отвезти их в Москва-Сити,— вспоминает Мансур

Водитель проложил новый маршрут и начал движение. А пассажиры открыли только что купленные бутылки. Молодые люди громко и эмоционально обсуждали между собой какую-то девушку. Мансур старался не вникать в беседу, но уловил из беседы, что парня, который сидел за ним, недавно бросила девушка. Поэтому он пьёт, а друг на переднем сидении оказывает ему посильную помощь. Иногда пассажиры переключались на свой язык и Мансур совсем переставал понимать, что происходит. До Москва-Сити оставалось ехать ещё минут 20, и водитель надеялся вскоре распрощаться с разгоряченными пассажирами. Но они вновь решили изменить маршрут.

На этот раз путь лежал на Рязанский проспект, к какой-то аптеке. Мансур попытался предложить аптеку поближе. Но оказалось, что именно в той работает та самая девушка. И парень на заднем сидении захотел немедленно с ней поговорить. Желание клиента — закон, Мансур снова развернул машину.

— Аптека оказалась закрыта, один из пассажиров долго стучал в двери, но никто не открывал, второй пытался его успокоить. Они даже поругались между собой из-за этого, и чуть не подрались прямо там. Потом вроде успокоились и сели обратно в машину, — говорит таксист

Теперь молодые люди вернулись к прежнему плану и приказали водителю везти их в Москва-Сити. Доехав до места, Мансур припарковал машину и надеялся вскоре завершить поездку. Счётчик показывал, что накатали пассажиры уже почти на 3 тысячи рублей. Да и время было позднее, водитель уже изрядно устал. Но расплачиваться пассажиры не спешили.

— Вместо этого они вышли из машины, сняли футболки и с голыми торсами стали ходить и провоцировать прохожих на конфликт. Мне уже очень не нравилось происходящее и я даже хотел закрыть эту заявку и просто уехать даже без оплаты, но не успел. Они снова вернулись в машину, — вспоминает Мансур

Уже изрядно пьяные пассажиры попросили отвезти их в ближайший ресторан быстрого питания, но потом быстро передумали и решили ехать "домой в Одинцово", так обозначил маршрут один из них. По дороге он попросил водителя положить деньги на счёт телефона, и обещал, что всё отдаст наличными к концу поездки. Мансур согласился, чтобы не провоцировать конфликт. Но вскоре конфликт возник сам собой уже между пассажирами.

— Они опять стали ругаться, а потом тот, что сидел сзади схватил телефон другого и выбросил в окно на полном ходу. Второй ничего не говоря дёрнул ручник, скорость была около 70 километров в час, машину стало бросать по дороге, я еле вырулил и ни в кого не врезался. Мы остановились посреди дороги, и они стали кричать на меня, что бы я развернулся и поехал обратно, но до съезда было далеко, а по встречной я ехать отказывался. Тогда сзади мне нанесли первый удар, — говорит водитель

Ещё после нескольких сильных ударов, таксист понял, что спорить с пассажирами бесполезно. Он проехал ещё около 50 метров, но пассажир снова дёрнул ручник.

— Я кричал, что мы разобьёмся, сзади ехала фура, она могла не успеть остановиться, но им было всё равно. Тот, что сидел рядом со мной вышел из машины и сказал: "Пересаживайся". Я просил их не трогать меня, оставить в покое, говорил, что машина не моя. Но они не слушали, я схватил свой телефон и пересел. За руль сел пьяный пассажир и ударил по газам, мы ехали 160-180 км в час, я не знаю как мы не разбились, я мысленно прощался с жизнью и семьёй, —вспоминает Мансур

В какой-то момент автомобиль съехал на платную дорогу и остановился. Пассажиры стали приказывать таксисту пересесть назад. Мансур просил отпустить его и вернуть ему автомобиль. Но внезапно сзади его схватил пассажир и стал душить. А второй наносил удары по лицу. Таксист испугался и попытался выбраться из авто, чудом ему это удалось. Он убежал от машины, а такси с визгом умчалось вперёд.

Мансур тут же позвонил в полицию и сервис такси. Автомобиль заблокировали по GPS, казалось, что машину удастся вернуть и всё самое страшное позади. Но когда таксист с полицейскими разыскал свой Поло, от авто практически ничего не осталось. Покидая машину, пассажиры подожгли её. Всё, что было внутри, сгорело дотла. В том числе и все документы Мансура.

Поло остановился недалеко от пункта оплаты на трассе, и его работники видели, как из машины выбежали двое мужчин и скрылись в ближайшем лесу. Через несколько минут автомобиль охватило пламя. Полицейские прибыли на место только через 30 минут, поэтому задержать угонщиков и поджигателей по горячим следам не удалось. Ещё несколько часов Мансур с полицией прочёсывали ближайшие посёлки в поисках свидетелей. Но тоже безрезультатно. У таксиста приняли заявление и отправили его в травматологию на обследование. Там у Мансура диагностировали перелом носа, множественные ушибы и кровоподтёки.

У таксиста приняли заявление и отправили его в травматологию на обследование

— Поступило заявление, что двое неизвестных лиц кавказской внешности нанесли телесные повреждения водителю такси, завладели автомобилем, доехали до Одинцово и перед выездом пункта приема оплаты подожгли автомобиль. Ущерб устанавливается, — сообщил источник kp.ru