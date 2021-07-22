Генерал армии Анатолий Куликов - о ставропольской ГИБДД-мафии: То, о чем раньше стыдно было подумать, стало нормой жизни. Вот в чем беда

Генерал армии Анатолий Куликов Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- ...Анатолий Сергеевич, пришла информация, что главу ГИБДД Ставрополья Сафонова, «организовавшего преступное сообщество», на 2 месяца арестовали. То, что там происходило, у многих вызывает удивление. Уж реформировали наши милицейские, полицейские органы, уж вычищали, уж воспитывали... И почему такое стало возможным, когда вся «гаишная верхушка» – прямо мафия?

- Дело в том, что нельзя только в отдельном направлении, в отдельной структуре навести порядок. Наводить порядок - чтобы везде было чисто - надо во всем хозяйстве, во всем доме, а не только где-то в одной кладовке или в одной комнате.

Ну, это же Управление собственной безопасности МВД России раскопало это дело, слава Богу, но все равно - какой стыд и позор, что вот есть подобное явление.

Мы вновь можем вернуться к тому же, о чем мы с вами, Александр, говорили раньше.

- То есть?

- Нужен институт независимого прокурора, плюс политическая воля первого лица, под которым будет этот руководитель, - и дать ему (этому независимому прокурору) большие права.

И - не только браться за полицию, а - за всю правоохранительную систему... Надо наводить порядок везде, в том числе - в органах власти, где есть доступ к распределению всех этих квот, льгот, лицензий и всего остального.

Везде берут, везде воруют, везде процветает это, по всей стране. Друг на друга смотрят, друг перед другом строят разные дворцы, у кого богаче.

Мне кажется, что если этим заняться, то никакого труда не стоит (искоренить это зло.) . Но займутся ли этим, я не знаю.

- Вы же знаете, очищение милиции еще при Куликове началось, и тогда сажали, и тогда коррупционеров с золотыми унитазами ловили.

- Нет, ни с одним начальником в УВД, ни с одним из руководителей такого при мне не было. Потому что, я им сказал: «Не идите на сделку с совестью ни с кем – ни с губернаторами… У вас должна быть принципиальная позиция. У вас всегда найдется законный путь решить свои бытовые вопросы». Это на самом деле так.

- Смотрите, это же не рядовые сотрудники, это большие начальники, которые вполне могут устроить в регионе свою жизнь...

- Об этом и речь идет. При мне - ни одного такого случая… Пусть назовут хоть одного, кого бы мы посадили. Нет! Потому что, не было ни одного ошибочного назначения. Они (руководители системы МВД на местах. - А.Г.) боялись, не дай Бог, если их уличат в пьянке, в воровстве – немедленно увольнял.

Ну, не знаю... То, о чем раньше было стыдно подумать, стало нормой жизни, вот в чем беда.

- Кто должен со стыда сейчас сгорать? Или я не тот вопрос задаю?

- Ну, понимаешь, даже мне стыдно, что у нас есть такие работники. Потому что, это подрывает авторитет всего государства, всей власти, любой...

Сейчас будут на любого тыкать пальцем, кто в форме полиции, и говорить: вы все - только брать взятки способны, строить мраморные лестницы с золотыми унитазами, вы только способны брать, а реально бороться не хотите с преступностью, с тем, что делается на улицах и так далее.

Ну, по крайней мере, вот так может любой пальцем тыкать и говорить. Дают сотрудники повод для этого.

Я думаю, что и этот случай, и другие случаи подстегнут такие настроения.

С другой стороны, это же сами правоохранители вышли (на «мафию» в ГИБДД Ставрополья. - А.Г.), это же не кто-то там написал жалобу и так далее. Управление собственной безопасности обнаружили это все, провели операцию, задержали «фигурантов». Правда... Доказательная база не такая уж и громкая, имеется в виду, 19 миллионов с лишним, но то, что показали у сотрудников и руководителей…

Ну, а потом надо еще копаться.

- И строго спросить теперь с этих, вплоть до увольнения, которые рекомендовали и подписывали эти справочки-характеристики на ныне так проштрафившихся.

Рано или поздно, должна же быть ответственность, ну, сколько ж можно обманывать друг друга? Вот так у нас всё, от малого до великого дела.

- Правильно сделала власть (в данном случае Управление собственной безопасности МВД), что они не стали это прятать, втихую «разруливать»?

- Конечно, правильно. Лучше горькая правда. Плохо только, что объясняют не те люди. (Информация об операции на Ставрополье впервые пошла из Госдумы. - А. Г.) Должны объяснять те, кто имеет к этому непосредственное отношение.

- Я догадываюсь, о чем вы говорите.

- Речь идет необязательно о министре. Есть же ответственный департамент, ответственный работник у нас по этому направлению в каждом министерстве, в каждом ведомстве, и в правоохранительном в том числе, будь то суды, будь то прокуратура, будь то Следственный комитет. Там же есть, кто отвечает за это дело.

- А вот если продолжить - о работе с кадрами...

- Многие вопросы уже упущены – наставничества, индивидуальной работы при приеме сотрудников на работу.

Не секрет, даже, говорят, бывает и такое, что заплатил – и пошел выше и так далее.

Мне сегодня масса звонков была по этому поводу от тех, кто служил на Ставрополье, кто знает обстановку. Говорят, что для его назначения (речь о Сафонове. - А.Г.) даже собирали деньги куда-то, кому-то в Ставрополе. Но я не знаю, правда это или нет.

Я, правда, сказал этому бывшему сотруднику, который мне позвонил: «О нас с тобой тоже писали письма, что мы выделяли спецназовцев для сопровождения чеченских колонн до Москвы». (Речь о боевиках. - А.Г.)

Так и это, все может быть, может, ложь, а может, и нет. Потому что, судя по тому, как эти суммы формируют снизу вверх, и это уже не первый случай… Он же не сам печатал эти деньги, на которые строил дворцы. Правда, в среду вечером появилась информация, что это не его дворцы, что это - его бывшей гражданской жены дворцы и машины (два «БМВ»), и что унитазы уже не золотые, а за 20 тысяч китайские...

Но это абсолютно никакого не имеет значения - с точки зрения морали, совести и всего остального.

- Станет ли произошедшее на Ставрополье последней каплей для такой настоящей кампании по чистке милицейских мундиров?

- Я не знаю, Саша, станет это или нет. Когда-то у Захарченко нашли 9 миллиардов, тоже думали, что это последняя капля терпения нашей власти и наших ведомств. Потом все это как-то сошло на нет. Потом появились (не помню фамилии) Черкалин, по-моему, с большей суммой. (Тогда изъяли 16 миллиардов рублей. - А.Г.) Тоже казалось - ну, все… А народ к этому только привыкает и уже просто анекдоты складывает из этих случаев.

- Да уж... Спасибо вам огромное, Анатолий Сергеевич.

- Будь здоров.

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