Антон Алиханов ответил на выпад про «занозу в боку НАТО»: Предпосылок для конфликта прибалтийских государств нет

Антон Алиханов ответил на выпад про «занозу в боку НАТО» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Антон Андреевич! А вот опять такая дурацкая информация… «В случае возможного конфликта России и НАТО, ракеты дальнего действия, запущенные с территории Калининградской области, будут представлять «болезненную занозу в боку альянса». Такое мнение в публикации на портале (не будем уж его называть) представил американский военный специалист Себастьян Роблен.

- Александр, я, наверное, уже не буду ничего комментировать, потому что - комментировать нечего.

- Ну, как? Он говорит, что «причиной войны между Россией и Североатлантическим Альянсом теоретически могли бы стать прибалтийские страны». Тогда, как же мне быть? Просто брать ваши комментарии, которые вы раньше давали мне на такого рода темы, и - под копирку, что ли?…

- Это какая-то методичка. Надо попросить просто ее авторов нам представить, чтобы мы с ними как-то проговорили этот вопрос. И пошутили ещё несколько раз.

Мне кажется, что никаких предпосылок, ну, реальных таких, если без шуток, - для того, чтобы конфликтовать - у прибалтийских государств нет. То есть, никаких практических действий, которые там каким-то образом провоцируют кого бы то ни было на какую-то агрессию в районе Прибалтики - просто не существует. Вот я живу, собственно, в Прибалтике, можно так сказать, наблюдаю за взаимоотношениями с соседями. И не вижу необходимости, чтобы мы обсуждали реальность какого-то конфликта. И что-то обсуждали вообще, какие-то сценарии.

Ну, мне кажется, что это такая как бы отдельная работа у кого-то – рассказывать про конфликты России и Прибалтики, военные потенциалы там Польши, Калининградской области, еще что-то,

- А чем тогда объяснить, что «Комсомолка» периодически звонит Алиханову? И - одно и то же спрашивает прямо...

- Это, Александр, значит, что «Комсомолка» очень внимательно следит за нашим регионом. И ей не безразлична наша судьба, что - хорошо.

- Ана... Ну, вот ещё есть польский военный эксперт Вольдемар Скипчак.

- Не отставник? Ну, хорошо.

- Вот. И по словам военного, этот регион имеет ключевое значение в политической и военной стратегии России.

- То, что наш регион имеет геостратегическое значение, это несомненно. Мы находимся западнее Варшавы. И в плане, скажем так, фактора, который остужает горячие головы, мы, конечно, свою роль существенную играем. Ну, и хорошо. Замечательно.

Вот, мне кажется, что статус-кво, который создает геостратегическое положение нашего региона, он, собственно, и раздражает. И невозможность опережающих каких-то ударов там...

Ну, что же делать-то? Так судьба сложилась, что данная территория является частью Российской Федерации, поэтому, ну, они могут быть раздражены, могут все что угодно с этим делать, но так уж повернулась история. И ничего с этим уже не поделать.

- Может, вам отдельного человека принять, который бы вот на такие «настольные игры» реагировал.

- Комментировал, да?

- Да, а чего?

- Я подумаю. Мне кажется, что нанимать военных экспертов там бывших, мне зачем? Я занимаюсь гражданской частью развития региона. А военной занимаются коллеги наши из Министерства обороны. И мы им за это очень благодарны, потому что большее количество военнослужащих – это всегда хорошо. Это люди высокообразованные обычно, хорошо получающие заработную плату, то есть, потребители для рынка регионального. И те, кто здесь служит, очень часто, в большинстве случаев, остаются у нас потом после отставки, а, значит, мы получаем высокообразованных людей, которые вливаются в экономически активное население. В общем, одни плюсы от Министерства обороны, от Балтийского флота.

- Ну, тогда и заявления экспертов из НАТО, выходит, вам не очень-то и мешают.

- Я только в этом смысле могу, наверное, говорить им спасибо. Пусть щебечут чего-то. А регион будет процветать. Да.

- У меня, к примеру, десятая заметка на эту тему. Вот. Я гонорар же за это получаю.

- Надо что-то ещё придумать, да?

- Да не стоит... А я был недавно у вашего коллеги, который у вас, можно сказать, отнял пальму первенства самого молодого главы региона – у врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Ему 38 лет было, когда Путин его назначил.

- Неправильно, Александр. Когда меня назначили, мне было три недели после 30 лет, поэтому не знаю, какую уж он пальму и чего отобрал?..

- То есть, вы были моложе?

- Моложе. Да.

- Ну, ясно. Но «Комсомолка» одинаково искренне переживает за всех своих молодых Героев, которые встали во главе российских регионов.

- Спасибо «Комсомолке». Хорошего дня, Александр!

- И вам всего. Удачи! Внимательно за вами наблюдаем. Мы довольны, что у вас все хорошо.

- Спасибо.

- Обнимаю. Удачи.

- Счастливо. Пока!

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