Индекс бигмака: Доллар должен стоить меньше 30 рублей, как в нулевые

Вот уже 35 лет журналисты уважаемого журнала The Economist занимаются одним и тем же - составляют «Индекс бигмака». Фото: Shutterstock

Вот уже 35 лет журналисты уважаемого журнала The Economist занимаются одним и тем же - составляют «Индекс бигмака». Они сравнивают цены в американской сети фаст-фуда по всему миру и делают далеко идущие выводы. Например, о том, как недооценена или переоценена та, или иная валюта по отношению к доллару.

Занятие по большей части бессмысленное, потому что на реальные курсы валют оно не влияет. В последнем рейтинге российский рубль оказался на второй позиции с конца. По мнению американских журналистов, он недооценен по отношению к доллару на две трети. Если в США бигмак стоит $5,65 (420 рублей), то в России - 169 рублей ($2,27). Поэтому доллар в нашей стране должен якобы стоить 29,9 рубля - как в «нулевых». Ключевое слово «якобы».

В далеком 1986 году «умники» из The Economist выдвинули интересную гипотезу. Мол, если ингредиенты для производства самого популярного бургера одинаковы во всех странах мира, то и стоить он должен одинаково. Это называется паритет покупательной способности. Если цена в разных странах отличается, значит курс той или иной валюты занижен или завышен по отношению к доллару. И со временем он должен приблизиться к равновесному значению.

Конечно, большинство россиян не отказались бы от давно забытого курса в 30 рублей за доллар. Но наивную гипотезу американских журналистов давно опровергли все ведущие экономисты (не только российские). Во-первых, ингредиенты могут быть одинаковыми, но их стоимость в разных странах может отличаться. Во-вторых, на цену бургера влияют не только продукты, но и другие факторы: налоги, стоимость рабочей силы, аренда помещения и т.д. В-третьих, уровень развития во всех странах разные. Поэтому вполне логично, что бигмак в России стоит в 2,5 раза дешевле, чем в Америке. Иначе и быть не может.

По-хорошему такой индекс нужно считать по-другому. Брать среднюю зарплату в стране и делить на количество бургеров, которые на эту сумму можно купить. Тогда станет понятен реальный паритет покупательной способности. По нему средний американец с зарплатой в $3000 - 4000 в месяц сможет купить 600 бигмаков, а средний россиянин с зарплатой 40 - 50 тысяч рублей - всего 300. Правда, и в этих вычислениях тоже нет большого смысла. Потому что, как известно, не бигмаком единым жив человек.

ГРАФИКА

Индекс бигмака в 2021 году

Индекс бигмака в 2021 году

*Несмотря на гиперинфляцию и нищету в стране, бигмак в Венесуэле почти что признак роскоши. Стоит очень дорого, особенно в сравнении с местными зарплатами.

По данным журнала The Economist.

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