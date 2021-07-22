Дмитрий Песков: «Уже действуют нормы закона, позволяющие наказывать за фейки»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент на совещании с правительством 21 июля остро высказался о необходимости повысить темпы вакцинации против COVID-19 в стране... На эту тему в четверг, 22-го, мы порассуждали с представителем Кремля.

- Дмитрий Сергеевич, некоторые эксперты предлагают ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинирования. На сей счет даже есть обращение, как писали СМИ, к министру юстиции Чуйченко. Речь идет «о дополнении Уголовного кодекса к части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по не медицинским показателям». Как к такому предложению относятся президент, Кремль?

- У нас нет никакой позиции, мы не знаем деталей этого предложения. Что значит «отказ», «призыв к отказу»? Что трактовать призывом к отказу?

Частное мнение – это призыв к отказу или нет?

Поэтому, не зная деталей этой инициативы, я вам ничего не могу сказать.

- Леонид Рошаль в интервью «Комсомолке» предлагает наказывать за фейки в СМИ. Речь идет о тех, кто распространяет заведомо ложные новости о том, что, типа, «все умирают», привившись от коронавируса.

- Сейчас уже действуют определенные нормы закона, которые позволяют наказывать за распространение фейков, способных спровоцировать такие... нежелательные общественные процессы. Уже сейчас есть такие положения в законе.

- Положения есть, но, по-моему, никого еще не наказали.

- Я тоже не могу прямо сейчас вспомнить об этом.

- Спасибо, Дмитрий Сергеевич.

- Пожалуйста.