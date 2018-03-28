Госдума предложила штрафовать на миллион рублей распространителей фейков о погибших в трагедиях

СЕГОДНЯ 15:50 2018-03-28T15:54:24+03:00

Виталий Милонов предлагает штрафовать от сотни тысяч до одного миллиона рублей тех, кто специально будоражит народ клеветой Фото: Иван МАКЕЕВ

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После трагедии в Кемерово украинский пранкер Евгений Вольнов обзвонил морги под видом майора МЧС. Он попросил врачей подготовить места под 400 погибших на пожаре людей. Его провокация набирала обороты, словно снежный ком. И вот уже российские блогеры с миллионами подписчиков подхватили фейк: «Власть скрывает от нас число жертв в торговом центре!» В итоге перепуганный город собрался на митинг…

Но как же наказать лжецов? По следам их зверских проделок Госдума готовит новый законопроект – прировнять фейки о погибших к подготовке теракта. Депутат Виталий Милонов предлагает штрафовать от сотни тысяч до одного миллиона рублей тех, кто специально будоражит народ клеветой в соцсетях. А уж если их выходки привели к уличным акциям, блогеров могут отправить за решетку на срок до 5 лет.

- Мы живем в непростое время, когда анонимность в Интернете развязывает всяким негодяям руки, - поделился с «КП» Милонов. - Они думают, что могут безнаказанно надругаться над чувствами матерей, отцов и родных. Нет! Мы не дадим им такого права. Всякие Соболевы и Поперечные поедут этапом на Колыму валить лес. У них миллионы подписчиков, они могут влиять на их умы. За каждое свое слово блогеры должны нести ответственность. Я вношу в Госдуму законопроект, по которому их спланированная клевета может обернуться миллионным штрафом.

Кстати, силовики уверены – такого закона нам очень не хватает.

- На трагедии в Кемерово вылезли провокаторы, которые решили подложить свинью власти, - рассказал «Комсомолке» президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. - Они призывали к беспорядкам, выводили народ на улицы. Мы можем как угодно относиться к власти, но эти действия блогеров были ужасны. Конечно, за такое они должны понести наказание.

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