2018-03-28T15:54:24+03:00
Политика

Госдума предложила штрафовать на миллион рублей распространителей фейков о погибших в трагедиях

Если ложь привела к митингам, провокаторов может ждать 5 лет тюрьмы
Роман ГОЛОВАНОВ
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Виталий Милонов предлагает штрафовать от сотни тысяч до одного миллиона рублей тех, кто специально будоражит народ клеветойВиталий Милонов предлагает штрафовать от сотни тысяч до одного миллиона рублей тех, кто специально будоражит народ клеветойФото: Иван МАКЕЕВ
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После трагедии в Кемерово украинский пранкер Евгений Вольнов обзвонил морги под видом майора МЧС. Он попросил врачей подготовить места под 400 погибших на пожаре людей. Его провокация набирала обороты, словно снежный ком. И вот уже российские блогеры с миллионами подписчиков подхватили фейк: «Власть скрывает от нас число жертв в торговом центре!» В итоге перепуганный город собрался на митинг…

Но как же наказать лжецов? По следам их зверских проделок Госдума готовит новый законопроект – прировнять фейки о погибших к подготовке теракта. Депутат Виталий Милонов предлагает штрафовать от сотни тысяч до одного миллиона рублей тех, кто специально будоражит народ клеветой в соцсетях. А уж если их выходки привели к уличным акциям, блогеров могут отправить за решетку на срок до 5 лет.

- Мы живем в непростое время, когда анонимность в Интернете развязывает всяким негодяям руки, - поделился с «КП» Милонов. - Они думают, что могут безнаказанно надругаться над чувствами матерей, отцов и родных. Нет! Мы не дадим им такого права. Всякие Соболевы и Поперечные поедут этапом на Колыму валить лес. У них миллионы подписчиков, они могут влиять на их умы. За каждое свое слово блогеры должны нести ответственность. Я вношу в Госдуму законопроект, по которому их спланированная клевета может обернуться миллионным штрафом.

Кстати, силовики уверены – такого закона нам очень не хватает.

- На трагедии в Кемерово вылезли провокаторы, которые решили подложить свинью власти, - рассказал «Комсомолке» президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. - Они призывали к беспорядкам, выводили народ на улицы. Мы можем как угодно относиться к власти, но эти действия блогеров были ужасны. Конечно, за такое они должны понести наказание.

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