Штрафы за разговоры по телефону для водителей хотят увеличить в разы. Эксперты увидели в этом проблему

В век социальных сетей все больше водителей даже во время движения пытаются общаться через интернет Фото: Shutterstock

Штраф за разговоры по мобильнику за рублем могут поднять в шесть с лишним раз. С предложением увеличить наказание с 1,5 тысячи до 10 тысяч рублей обратилось в ГИБДД общественное движение «За безопасность».

- В век социальных сетей все больше водителей даже во время движения пытаются общаться через интернет, - пояснил один из инициаторов увеличения штрафов Дмитрий Курдесов. - Повышение штрафа заставит людей задуматься прежде, чем взять в руки телефон и поставить под угрозу безопасность дорожного движения.

Однако вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает идею повышения штрафов пока сырой.

- Во-первых, за куда более тяжелые правонарушения, например, за выезд на встречку, сейчас наказывают меньшим штрафом. Это противоречит всякой юридической логике, - поясняет Шапарин. - Во-вторых, для начала нужно отредактировать Правила дорожного движения, где написано, что штрафуют за разговор по телефону. Хотя сейчас основное общение идет перепиской через мессенджеры.

При этом вице-президент автомобильного союза, согласен, что смартфон за рулем так или иначе используют большинство водителей. И это превратилось в большую проблему.

- В ряде стран мира действуют штрафы, которые запрещают водителю держать в руках, что бы то ни было. Даже бутылочку воды. Руки должны быть на руле. Возможно, нам тоже необходимо это ввести, - говорит Шапарин. - Каков должен быть штраф — вопрос к юристам. Но не думаю, что выше 2 тысяч рублей. Но и он никого не остановит. Это же вопрос автомобильной культуры! Мы готовим письмо в Минобрнауки и МВД с пробой изучить возможность сдачи теоретической части Правил дорожного движения в качестве одного из выпускных экзаменов в школе. У нас же есть уроки ОБЖ? На них и изучать ПДД. И после сдачи засчитывать как теоретический экзамен при получении прав.