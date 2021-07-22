Россия построит путь "из варяг в китайцы"

Сейчас на речные перевозки в России приходится примерно 3% рынка транспортировки грузов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Владимир Путин встретился с гендиректором Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексеем Рахмановым. Чиновник расписал президенту перспективы развития нашего речного флота. Например, как возить грузы из Китая в Финляндию в обход морских пиратов.

- Особое внимание уделяем коридору «Юг Север». Прежде всего, это Каспий. Сегодня, в этом году, начинаем проектирование контейнеровоза, который будет ходить через Каспий до Хельсинки. Тем самым мы будем открывать не зависящие от иностранцев пути, - с гордостью рассказал Рахманов.

- Через Каспий до Хельсинки? – с удивлением уточнил президент.

- Есть возможность взять груз на севере Ирана либо на западе Китая, и через порт Оля довезти до Хельсинки. От Оли до Хельсинки судно будет идти со скоростью 19 километров в час 7-8 дней. И никаких сомалийских пиратов, никаких проблем с застрявшими кораблями в Суэцком канале, - объяснил глава ОСК.

Владимир Путин и председатель правления, генеральный директор АО "Объединенная судостроительная корпорация" Алексей Рахманов во время встречи в Ново-Огарево. Фото: Сергей Ильин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Проект красивый, но пока это лишь именно проект. Подходящее судно, по словам Рахманова, еще даже не начали проектировать. Не говоря уж о том, чтобы начать его строить. Плюс глубина рек не везде позволяет провозить эти самые грузы из Китая.

- Ключевые проблемы на сегодня в районе Городца у Нижнего Новгорода. Там осадка, к сожалению, не превышает 2,6 метра. А нам в паспорте нужна 3,6, чтобы ходить полным грузом, - заметил Рахманов.

Сейчас на речные перевозки приходится примерно 3% рынка транспортировки грузов. В советское время по рекам доставлялось в 7 раз больше товаров.

Алексей Рахманов рассказал президенту и о положении дел в Объединенной судостроительной корпорации. Предприятия загружены заказами до 2028 года. В прошлом году спустили на воду 11 военных кораблей и 20 гражданских.

- Это для нас один из лучших результатов, - подытожил Рахманов.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

- Проблема речного судоходства в устаревшей инфраструктуре и правовой неурегулированности, - пояснил «КП» ответственный секретарь журнала «Речной транспорт» Сергей Кобранов. - Причал, например, спокойно может принадлежать не порту, а другому юрлицу. Железная дорога, подходящая к порту, ему не принадлежит. Вот и получается, что нет единого хозяйства, а есть миллион мелких собственников. Но, как показывает практика, если будет политическая воля, можно реализовать любой проект: и дно углубить, и корабль построить.