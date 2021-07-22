Олег Меньшиков заработал 35 миллионов рублей за год, но уволил своих артистов из-за «убытков»

Народный артист РФ Олег Меньшиков. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На днях «КП» писала о скандале в московском театре им.Ермоловой, которым руководит народный артист РФ Олег Меньшиков, – об увольнении 22 артистов (из 90 человек) аккурат накануне их летнего отпуска. Это решение администрации.

«Под раздачу» попали актеры-предпенсионеры и многодетные. Для многих из них даже те небольшие деньги, которые они получают в качестве гарантированного оклада (как говорят, 20-30 тысяч рублей в месяц), - это единственный заработок.

Дирекция объяснила сокращение штата сложной экономической ситуацией на фоне пандемии.

Пресс-служба театра подтвердила: да, сокращения будут «в связи с оптимизацией кадров в пандемию коронавирусной инфекции». Действия дирекции находятся в рамках правового поля и трудового законодательства РФ. Руководство театра уклонилось от комментариев: оно находится в отпуске.

Кто спорит: коронавирус действительно нанес серьезный удар по театральной отрасли. Но к счастью, не все её яркие представители пострадали. На сайте департамента культуры Москвы опубликованы сведения о доходах руководителей подведомственных учреждений. Например, доход худрука Театра им.Ермоловой (он был тогда еще и директором) Олега Меньшикова за прошлый коронавирусный год составил более 35 миллионов рублей. Кстати, предковидный 2019 –ый год был для него не столь урожайным – Олег Евгеньевич заработал лишь 11,6 миллионов руб.

Да-да, мы знаем: Меньшиков не только руководит, но и снимается, и играет на сцене - и это падает в копилку его доходов. И всё равно: как хорошо, что не все пострадали… Кстати, уволенные артисты не собираются сдаваться, они за себя еще поборются. И обещают рассказать много интересного о закулисье театра им.Ермоловой .

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