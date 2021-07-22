Прогулы и нарушение дисциплины: за что Росгосцирк увольняет Марицу и Дана Запашных

Марица Запашная с номером «Гротеск» на гастролях в Омске. Фото пресс-службы Росгосцирка

«Я тебе сказала ничего не подписывать, а ты подписываешь! Мне как с тобой разговаривать? Кто тебя сократит: они что ли, это быдло? Ты стоишь с этой швалью, подписываешь...».

Нет, это не какой-то подзаборный разговор. Это фрагмент общения заслуженной артистки цирка Марицы Запашной со своим сыном Даном Запашным, с которыми их работодатель - госкомпания «Росгосцирк» решила расторгнуть трудовые договора. Таким набором ругательств Марица Запашная отреагировала на действия комиссии «Росгосцирка», которая проверяла, как артисты выполняют свою работу и как тратят выделяемые на их цирковые номера государственные средства. Впрочем, одними ругательствами дело не обошлось.

Марица Запашная начинает вырывать подписанные ее сыном листы из рук начальника отдела кадров и социального развития «Росгосцирка» Наталии Шевченко. Бьет женщину по голове, сбивает ей очки с лица (видео есть в распоряжении редакции).

- Мама, перестань! - хватает ее Дан Запашный, пытаясь прекратить потасовку.

Приказ об увольнение из «Росгосцирка» Дана Запашного подписан 20 июля. Теперь ему предстоит забрать трудовую книжку. Марица Запашная сейчас на больничном, поэтому по закону уволить ее нельзя, но как только она вернется на работу, приказ будет подписан.

В «Росгосцирке» считают, что перспективный артист-дрессировщик Дан Запашный стал заложником характера его матери Марицы Запашной. Фото пресс-службы Росгосцирка

Как же дошло до того, что руководство «Росгосцирка» приняло решение расстаться с именитыми артистами?

- Основная причина увольнения – систематическое нарушение трудовой дисциплины, - пояснили «Комсомолке» в Росгосцирке.

Так, в генеральную дирекцию компании поступила информация о нахождении Марицы и Дана Запашных в крымском парке львов «Тайган» в момент проведения гастролей их коллектива в Омском государственном цирке. Служебная проверка это подтвердила: в свое рабочее время дрессировщики находились в 3 тысячах километров от Омска – в Белогорске.

По трудовому договору, у сотрудников «Росгосцирка» шестидневная рабочая неделя с выходным днем в понедельник либо с предоставлением выходного по скользящему графику.

- Таким образом, 29 и 30 июня 2021 г. артисты Марица и Дан Запашные отсутствовали на рабочем месте без уважительных причин. Аналогичный прогул зафиксирован 9 июля, когда Дан Запашный без уведомления руководства отсутствовал на работе, при этом выкладывал в своем видеоблоге прямые трансляции о посещении Новосибирского цирка, - поясняют в Росгосцирке.

А вот еще один пример нарушения трудовой дисципины.

- По окончании гастролей в Омском государственном цирке Дан получил разнарядку на гастроли в Казань, а Марица - репетиционный период в Магнитогорске. Но они отказались туда ехать, срывая работу всего циркового конвейера, - перечисляют причины увольнения артистов в «Росгосцирке».

Прогулы и неподчинение решениям руководства вовсе не единственная причина увольнения артистов. «Росгосцирк» подозревает Марицу и Дана Запашных во владении «мертвыми душами» - сотрудниками, работа которых оплачивалась из госказны, но которых никто в глаза не видел.

- Вскрыты факты фиктивного трудоустройства Марицей и Даном Запашными ассистентов, в частности, рабочих по уходу за животными и ассистентов службы художественно-руководящего и обслуживающего персонала. При этом из объяснений заведующей общежитием Татьяны Седых следует, что данные лица в общежитии не проживали, и она никогда их не видела. Никаких объяснений по данным фактам артисты Марица и Дан Запашные не предоставили, - уверяют в «Росгосцирке».

«Старые номера и жестокое обращение с животными»

Еще одним аргументом в пользу увольнения Марицы Запашной послужило то, что помимо дисциплинарных нарушений на протяжении многих лет артисткой не проводилась работа по развитию творческого коллектива. Как утверждают в «Росгосцирке», она не представила ни одной концепции создания новых современных номеров и постановок.

- Номер «Шеренга» с кавказскими овчарками, поставленный еще 1990 году, с каждым годом становился все менее зрелищным и динамичным. В 2019 году этот номер был снят из программы в связи с непригодностью собак к работе (по возрасту), - объясняют в «Росгосцирке».

В компании уверяют, что Марице Запашной была дана возможность представить сценарную заявку и концепцию развития номера с дрессированными собаками иной породы – вольфшпиц. Эту возможность артистка проигнорировала.

- Номер с участием верблюдов «Гротеск» Марицы Запашной решением художественно-экспертного совета также подлежит расформированию как не представляющий художественной ценности, - заявили в «Росгосцирке».

Других номеров, кроме этих двух, у Марицы Запашной нет.

И что уже совсем переполнило чашу терпения руководства «Росгосцирка» так это жестокое обращение Марицы Запашной с животными. В распоряжении «Комсомолки» есть видео, где заслуженная артистка бьет участвующих в ее номере верблюдов трубой за непослушание. Эта сцена была зафиксирована официальными камерами видеонаблюдения в Омском государственном цирке (входит в систему «Росгосцирка»).

- Это просто недопустимо! Мы не можем сотрудничать с артистом, который практикует варварские и антигуманные методы дрессуры животных, - заявили «Комсомолке» в «Росгосцирке».

«Кишки на шею намотаю»

Как только дело запахло расформированием номеров, Марица Запашная перешла к угрозам в адрес гендиректора Росгосцирка Сергея Белякова и его первого зама Татьяны Бушковой. Вот фрагмент разговора Марицы Запашной с ее коллегой.

- Просто так я не уйду! Я подниму всю прессу, всех подписчиков, они, сука, захлебнуться собственной кровью. По 15 лет со мной люди работали и вдруг все это убирается... я это проходила ни один раз. Но больше я на это глаза закрывать не буду. Больше над собой садизничать я не позволю. Как только приказ (о расформировании, - Ред.) придет, с этого дня (звучит мат, - Ред.) кишки Белякова будут на шею намотаны, - говорит Марица Запашная.

- Начиная со времен Александра Калмыкова ( генеральный директор «Росгосцирка» в 2009- 2012 годах, - Ред.) Марица боролась со всеми без исключения генеральными директорами, - рассказали в «Росгосцирке».

Как говорят в кулуарах «Росгосцирка», Дан Запашный - талантливый и перспективный артист-дрессировщик - просто стал заложником своей мамы.

- Он не может идти против нее и ведет себя так, как она говорит, - поделились с корреспондентом «Комсомолки» сотрудники Росгосцирка.

К тому же, как считают в «Росгосцирке» Дан Запашный портит репутацию госкомпании. Так, в своем видеоблоге артист неоднократно объявлял сбор средств на кормление обезьян из своего номера. Это при том, что шимпанзе, работающая в номере Дана Запашного, как и все без исключения животные, работающие в цирковых программах «Росгосцирка», находятся на полном довольствии госкомпании.

- Дрессировщик недобросовестно использовал свое служебное положение и известность, полученную в период работы в Росгосцирке, для личного обогащения, - считают в компании.

«Я не узнаю собственную сестру»

На новости об увольнении Марицы и Дана Запашных тут же отреагировал генеральный директор Большого Московского государственного цирка, член совета при президенте по культуре и искусству Эдгард Запашный. Он обратился к руководству «Росгосцирка» с просьбой объяснить происходящее. В ответ руководство «Росгосцирка» отправило Эдгарду Запашному письмо, где аргументировало увольнение его сводной сестры и племянника. Корреспондент «Комсомолки» дозвонилась Эдгарду Запашному и попросила его прокомментировать ситуацию.

- «Росгосцирк» - это федеральное государственное унитарное предприятие, главная задача которого получать прибыль от своей деятельности. Коллектив Марицы Запашной никогда не был прибыльным. Они по году дают очень большой минус. При всем при этом они обладатели громкой фамилии, и я считаю, что если бы они навели у себя порядок, то в кратчайшие сроки могли бы стать одним из особо показательных коллективов как с финансовой, так и с художественной точки зрения, - заявил «КП» Эдгард Запашный.

По его словам, если номер Марицы с собаками несколько лет не работает, при этом животные являются частными, то кормить их за госчет не правильно. Это должны делать непосредственно владельцы.

- Проверки в «Росгосцирке» проходят постоянно и любая недоработка будет предъявлена, прежде всего, руководителю. Сергей Беляков вынужден следовать букве закона и наводить порядок, порой прибегая даже к непопулярным мерам, - замечает Эдгард Запашный.

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, сводный брат Марицы Запашной, считает, что его сестре пора взяться за ум и навести порядок в своем коллективе. Фото пресс-службы Росгосцирка

- Марица и Дан обращались к вам с братом за помощью или советом?

- К сожалению, нет. Меня очень расстроило недавнее интервью Марицы, в котором она обвинила нас с Аскольдом в том, что мы соратники Белякова. Якобы мы когда-то работали под его финансовым покровительством, то есть он был нашим прокатчиком. Это не правда. Мы никогда не имели коммерческих отношений со структурами под руководством Сергея Белякова. Я не понимаю, зачем она это сказала. Я не узнаю собственную сестру, она как будто с ума сходит. Перед тем, как перевести скандал в публичную плоскость, надо садиться и разговаривать. А Марица дает интервью против нас с братом, ни разу не поговорив с нами. Она говорит, что мы родственники только на бумаге, хотя именно моя семья подарила ей транспортную фуру для перевозки животных, а это большие деньги. Кстати, штрафы ГИБДД до сих пор приходят в адрес нашей семьи, так как номера этой фуры оформлены на мою маму Татьяну Запашную. После слов Марицы, что мы ей никогда не помогали, у меня чисто по-человечески опускаются руки.

- А как вы могли бы помочь?

- Я неоднократно разговаривал с Марицей и Даном, предлагал им сделать номера с тиграми, потому что фамилия Запашные крепко ассоциируется с хищными животными. Я предлагал купить для них 4-6 тигров за наш с братом счет, помочь их выдрессировать, потом взять Дана к себе на стажировку, научить работать с этими, уже дрессированными, тиграми (такая практика в мире есть). И буквально через полтора года у Марицы и Дана был бы уже собственный аттракцион с тиграми. Но Марица сказала, что это ей не подходит. Поэтому говорить о том, что мы не давали советы и не пытались помочь, просто нечестно.

Надеюсь, у Марицы и Дана хватит ума позвонить нам с Аскольдом, «обнулить» все, что было, и вместе сесть и думать, что делать дальше. На сегодняшний день моя сводная сестра с племянником ведут себя неправильно, непоследовательно и непрофессионально.