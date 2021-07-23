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Наука23 июля 2021 21:05

Ученые наконец-то узнали, что находится внутри Марса

Данные, необходимые для того, чтобы представить соседнюю планету в разрезе, собрал InSight - зонд NASA
Владимир ЛАГОВСКИЙВладимир ЛАГОВСКИЙ
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Марс отличается от Земли своими внутренностями.

Марс отличается от Земли своими внутренностями.

О внутреннем устройстве Марса ученые рассказали сразу в трех научных работах, только что опубликованных в журнале Science. NASA, обращая на них внимание в своем пресс-релизе, подчеркивает, что данные, которые позволили с большой точностью представить Красную планету в разрезе на самую что ни на есть ее глубину, были собраны зондом InSight.

Зонд InSight впервые занялся сейсмическим зондированием Марса.

Зонд InSight впервые занялся сейсмическим зондированием Марса.

Зонд, который был доставлен на Марс в 2018 году, привез с собой сейсмограф – устройство под названием Seismic Experiment for Interior Structure (SEIS). Роботизированная рука вытащила его и поставила на марсианскую поверхность. SEIS начал регистрировать марсотрясения. Зарегистрировал, в итоге, 733. 35 из них сотрясали недра с силой от 3 до 4 баллов. Эти данные и легли в основу сейсмозондирования.

Сейсмограф SEIS: фото с борта InSight.

Сейсмограф SEIS: фото с борта InSight.

Препарированный Марс таков: сверху – кора, состоящая то ли из двух, то ли из трех слоев. В одном случае она уходит вниз на 20 километров, в другом – на 37.

Под корой находится слой мантии толщиной 1560 километров. Далее ядро радиусом 1830 километров. Ядро – полностью расплавленное, как ученые себе и представляли. Земля внутри устроена иначе – наше ядро имеет расплавленный внешний слой и твердый внутренний.

Сейсограмма, записанная 25 июля 2019 года.

Сейсограмма, записанная 25 июля 2019 года.

Сбор сейсмических данных продолжается. Поэтому возможны уточнения. Ученые ждут, чтобы Марс как-нибудь тряхнуло гораздо сильнее 4 баллов. Сильное марсотрясение позволило бы получить более четкую картину и проверить, не содержат ли внутренности планеты воду. Есть предположение, что та, которая когда-то была на поверхности утекла в недра. Внутри Земли, к примеру, глубинная вода обнаружена. Некоторые ученые уверяют, что ее даже больше, чем на поверхности.

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Чем занят на Марсе зонд InSight
Чем занят на Марсе зонд InSight
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Наука: Марс в науке