Ученые наконец-то узнали, что находится внутри Марса

Марс отличается от Земли своими внутренностями.

О внутреннем устройстве Марса ученые рассказали сразу в трех научных работах, только что опубликованных в журнале Science. NASA, обращая на них внимание в своем пресс-релизе, подчеркивает, что данные, которые позволили с большой точностью представить Красную планету в разрезе на самую что ни на есть ее глубину, были собраны зондом InSight.

Зонд InSight впервые занялся сейсмическим зондированием Марса.

Зонд, который был доставлен на Марс в 2018 году, привез с собой сейсмограф – устройство под названием Seismic Experiment for Interior Structure (SEIS). Роботизированная рука вытащила его и поставила на марсианскую поверхность. SEIS начал регистрировать марсотрясения. Зарегистрировал, в итоге, 733. 35 из них сотрясали недра с силой от 3 до 4 баллов. Эти данные и легли в основу сейсмозондирования.

Сейсмограф SEIS: фото с борта InSight.

Препарированный Марс таков: сверху – кора, состоящая то ли из двух, то ли из трех слоев. В одном случае она уходит вниз на 20 километров, в другом – на 37.

Под корой находится слой мантии толщиной 1560 километров. Далее ядро радиусом 1830 километров. Ядро – полностью расплавленное, как ученые себе и представляли. Земля внутри устроена иначе – наше ядро имеет расплавленный внешний слой и твердый внутренний.

Сейсограмма, записанная 25 июля 2019 года.

Сбор сейсмических данных продолжается. Поэтому возможны уточнения. Ученые ждут, чтобы Марс как-нибудь тряхнуло гораздо сильнее 4 баллов. Сильное марсотрясение позволило бы получить более четкую картину и проверить, не содержат ли внутренности планеты воду. Есть предположение, что та, которая когда-то была на поверхности утекла в недра. Внутри Земли, к примеру, глубинная вода обнаружена. Некоторые ученые уверяют, что ее даже больше, чем на поверхности.