Отец Меган Маркл намерен подать на дочь в суд

77-летний Маркл также раскритиковал желание принца Гарри выпустить в свет мемуары

Отец Меган Маркл, Томас Маркл, проживающий сейчас в Мексике, заявил, что намерен обратиться в суд, дабы тот обязал родную дочь предоставить ему возможность встретиться со своими внуками – Арчи и Лилибет.

- Мы не должны наказывать детей за плохое поведение их родителей. – сказал бывший голливудский режиссер. – Арчи и Лили – маленькие дети. Они не пешки, не являются частью игры. Я буду ходатайствовать в суде, чтобы мне разрешили видеть моих внуков.

77-летний Маркл также раскритиковал желание принца Гарри выпустить в свет мемуары, выход которых намечен на 2022 год, сообщает FoxNews.

- Что Гарри есть еще рассказать? – сказал отец Меган. – Согласно его рассказам, он был на консультации у психолога, дал интервью Опре Уинфри. Что еще можно наговорить?

А еще тесть принца Гарри сказал, что готов принять у себя в доме с видом на Тихий океан саму королеву Елизавету II, которая теперь приходится ему родственницей.

Меган Маркл не общается со своим отцом, он также не был приглашен на свадьбу герцогов Сассекских. К алтарю Меган вел принц Чарльз.

Причиной разлада стали контакты Томаса Маркла с папарацци в преддверии свадьбы. Также он не раз давал интервью, в которых критиковал свою дочь.