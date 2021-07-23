Легендарного советского хирурга, который первый в СССР пересадил человеку почку, обманули на 2 млн рублей

Виктор Соломонович рассказал полицейским, что стал жертвой мошенников

В полицию обратился 96-летний Виктор Соломонович Крылов, советский и российский хирург с мировым именем. Именно Крылов совместно с бывшим министром здравоохранения СССР академиком Петровским впервые в СССР провел операцию по трансплантации почки человеку, а также стоял у истоков школы микрохирургии в союзе.

Виктор Соломонович рассказал полицейским, что стал жертвой мошенников. Утром на телефон доктора наук позвонил неизвестный номер. Звонивший представился сотрудником Центрального банка России и сообщил профессору, что на его счетах замечена подозрительная активность. Разговор был долгий, аферист тщательно втирался в доверие к доктору и, в итоге, Виктор Соломонович поверил. Лже-банкир велел врачу перевести все накопления на специальный счет, который защитит деньги профессора от мошеннических действий.

«Виктор Соломонович поверил мошеннику и перевел на продиктованный счет все свои накопления разными транзакциями. В общей сложности доктор наук перевел 2 013 000 рублей. Закончив разговор, профессор понял, что его обманули и сразу обратился в полицию», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - Мошенничество в особо крупном размере. Мошенников разыскивают.

Крылов Виктор Соломонович - легендарный советский и российский хирург, доктор наук. Является одним из создателей школы микрохирургии в СССР и России. В 1964 году первый в союзе провел операцию по пересадке почки человеку вместе с бывшим министром здравоохранения академиком Петровским. Виктор Соломонович организовал первые отделения для пересадки почки в ряде городов СССР, таких как Минск, Ташкент, Саратов, Кемерово, Хабаровск, Иркутск, Ереван.

В 1973 году занялся микрохирургией кисти и организовал службу реплантации пальцев в Москве. Разработал микрохирургическую методику операции на периферических нервах сосудов малого калибра. Занимался проблемами пересадки органов и тканей, осуществил пересадку кожно-подкожных лоскутов с использованием микрохирургический техники при ожогах. В 1984 году выполнил первые операции по пересадке четырех пальцев стопы на кисть. Имеет множество научных публикаций и наград. Привлекался к микрохирургическим консультациям как в больницах России, так и в известных клиниках Израиля и США.