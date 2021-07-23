Сергей Степашин: То, что творилось в ГИБДД Ставрополя, - ужасно. Но нельзя в МВД обливать грязью чохом всех подряд

Экс-премьер и бывший глава МВД РФ - в программе «Коридоры власти с Александром Гамовым» Фото: Иван МАКЕЕВ

- Сергей Вадимович, здравствуйте. Извините за ранний звонок, я знаю, что вы - из командировки, из Татарстана.

- Да, был в Казани, на замечательном мероприятии, посвященном освещению кафедрального собора, который был восстановлен на прежнем месте за пять лет. Конечно, уникальное событие. Заодно пообщался со своими коллегами, в том числе - с бывшим министром внутренних дел Асгатом Сафаровым, который сейчас глава администрации президента. Замечательный был милиционер, один из лучших, я считаю, в системе МВД.

- Вот, кстати, об МВД. Пока вы ездили, служба или управление внутренней безопасности, так это называется?

- Собственной безопасности.

- Да, раскопала там, на Ставрополье, очень серьёзные нарушения…

- Да, я читал. И в ГИБДД-ГАИ, ну и, так я понимаю, есть претензии и к начальнику ГУВД. Поэтому министр его освободил от работы, вы обратили внимание, наверное.

- Нет, я вот про это не знал. Как вы вообще - все то, что произошло - оцениваете? Я к вам обращаюсь - как к бывшему руководителю МВД.

- Министру…

- Как вам ситуация?

- Ну, к сожалению, такие факты были всегда, как мы знаем с вами.

Вообще-то, ГАИ-ГИБДД постоянно находится под прицелом и наших граждан, ну и руководства МВД.

Хочу напомнить, что название ГИБДД родилось, когда я был министром внутренних дел. Борис Николаевич Ельцин вообще хотел эту службу ликвидировать. Но вот мы пришли тогда к тому, что надо через название изменить функции… нацелить эту службу, прежде всего, на безопасность дорожного движения.

Так что, такие случаи были и при мне, и при Ерине, и при Куликове. (называет имена бывших министров. - А.Г.)

И то, что Владимир Александрович Колокольцев (кстати, я когда-то ему преподавал в Ленинграде) - человек принципиальный, честный, сам обратил на это внимание, ничего не стал прятать и, что называется, замазывать, - это его позиция. Ну, и второе, знаете, все-таки МВД - правоохранительный орган. И всегда он - не только на фронте борьбы с преступностью, но и - постоянно во взаимоотношениях с людьми, что очень важно. И когда мы вот так - чохом - обливаем грязью всех подряд (а это сейчас можно проследить и в СМИ, и в соцсетях) - авторитета это не приносит ни МВД, ни правоохранительной системе в целом.

И, конечно, я бы все-таки делал бы более аккуратные выводы.

Ну, и, разумеется, не надо доводить дело, что называется, до посадок. Я думаю, то, что сейчас нам показывают с телеэкранов - было видно, очевидно и раньше. (Речь о дворцах ставропольской гаишной элиты. - А.Г.) Есть же и оперативные материалы. Видно же было, что человек жил не по средствам – начальник ГИБДД. Продемонстрировали там его особняки.

(Правда, непонятно, почему это показывают журналисты, а не правоохранительные органы?)

А бороться с преступностью в своих рядах – это одна из задач Управления собственной безопасности. Оно всегда было сильным – и при мне, и при других министрах, и при Владимире Александровиче Колокольцеве.

- А вы со своим учеником, Владимиром Колокольцевым, не разговаривали еще на эту тему?

- Ну, я думаю, что он разберется, как следует. Если нужно, может быть, даже позвоню, чтобы поддержать человека в этой истории.

У нас с ним очень хорошие отношения. Я его прекрасно знаю. Ну, столько лет уже, слава Богу....

- И еще у меня такая мысль мелькнула. Вот вы вспомнили Анатолия Сергеевича Куликова, он руководил МВД в ранге вице-премьера. Вы тоже, в бытность главой МВД, были просто вице-премьером, потом - первым...

- Да, первым вице-премьером и министром внутренних дел одновременно.

- Да, вот, может быть, есть смысл и сейчас как-то поднять статус руководителя?

- Во-первых, это должно быть решение президента. В принципе, одно другому не мешает, с одной стороны. А, с другой, я считаю, что статус министра внутренних дел и так достаточно высок. Он непосредственно подчиняется президенту, хотя и член правительства.

Огромный коллектив. Тут важна оперативная работа, в первую очередь, и - доверие граждан.

У нас вице-премьеров сегодня – целая футбольная команда.

- Ну да, точно. И еще не могу не задать такой вопрос. Я вот разговаривал с Анатолием Сергеевичем Куликовым на днях, он говорит, что нужен институт независимого прокурора. Который был бы замкнут более тесно на первое лицо государства. Дать ему большие права. И не только бороться за чистоту рядов в полиции, а - во всей правоохранительной…

- Я согласен, что прокурор должен быть независимым и ему нужно дать такие права. На мой взгляд, сегодня закон о прокуратуре и работа Генерального прокурора – и Чайки, и сейчас Краснова – вопросов не вызывает. Лично у меня... Там существует специальная структура, которая надзирает, в хорошем смысле слова, по закону - за правоохранительными органами, не только за МВД, кстати. Так что, я не знаю, что тут нового можно придумать в этой связи.

Важны, конечно, кадры. Подбирать людей, на которых можно положиться - вот главная задача.

- А вы как ее выполняли?

- Я-то министром был в самое тяжелое время. Дефолт, политический кризис. Но как-то мы старались, чтобы все-таки не позорить погоны и честь милиционера.

- И, наверное, завершающий вопрос: как вы считаете, вот этот случай, вот этот скандал, я не знаю, как это назвать, - станет началом, что ли, такого масштабного самоочищения в милиции?

- Да у нас же было много других примеров. У нас же были полковники-миллиардеры, ты помнишь, и другие.

А это - эпизод, который свидетельствует о том, что, действительно, надо, как я уже сказал, более серьезно подбирать и кадры, и заниматься оперативной работой, и профилактикой.

И, самое главное – не пропускать, не проходить мимо таких уродливых явлений.

То, что само Министерство внутренних дел, я так понимаю, во взаимодействии с ФСБ вышло на «ставропольскую историю» и, в общем-то, достаточно резко на это отреагировало, - это жизнь, так и должно быть.

- То есть, нам остаётся пожелать дальнейшего самоочищения нашей системе МВД?

- Только - не переборщить. У нас уже была «борьба с оборотнями», с самоочищением. Так можно, знаешь, самобичеванием заниматься. И народу будет нравиться, а кто будет бороться с преступностью и безобразиями на дорогах? Вон совсем недавно молодая девчонка взяла - задавила двух детишек. Вот где ГИБДД должно быть и - настоящая безопасность движения. Вот где надо разбираться, кто права давал и так далее.

А самоочищение – это… это один из эпизодов работы, но не главный.

- Понял. Извините, что вас из командировки «перехватил», на ходу, как всегда.

- Ничего, все нормально.

- Спасибо.