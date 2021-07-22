Тест «КП»: Золотые унитазы и бриллиантовые ручки коррупционеров - угадай, где чьи

Шиковать наши чиновники и силовики уж точно умеют. Правда, обычно богатства сочетаются с безвкусицей. Когда появились фото и видео из дома начальника полиции Егорьевска Олега Ермакова, которого задержали по подозрению в подготовке к покушению на убийство - по стране прокатилось неодобрительное – какая безвкусица. Лепнина, мрамор, позолота и никакого стиля! Тягаться с Ермаковым по вычурному шику смог только глава ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов. Когда к нему в один из пяти особняков пришли с обыском, интерьеры впечатлили - «версальская» мебель с позолотой, завитушки на стенах, тяжелые троны и золотые унитазы. Прямо балы проводить, не иначе. Но были в новейшей истории и другие случаи, когда чиновники, силовики и политики не могли отказать себе в золотых интерьерах и украшениях. Пройдите наш тест вспомните этих людей с особым чувством вкуса.