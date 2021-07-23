Забавы молодых: кандидатов в депутаты атакуют клоны

Кандидаты-двойники, кандидаты-однофамильцы, люди со схожими фамилиями… При желании из всего можно сделать хороший информационный повод Фото: Алексей БУЛАТОВ

На протяжении многих лет прослеживается закономерность: чем больше партий и кандидатов принимает участие в выборах – тем чаше появляются двойники. Почему так происходит?

Потому что про «двойников» написано во всех доступных в интернете учебниках по избирательным технологиям. Потому что технология эта кажется простой и рабочей. Но только на практике она недешевая и совсем не работает.

Во-первых, взять однофамильца и полноценно довести его до уровня зарегистрированного кандидата на думских выборах – взвалить на себя трудоемкий и дорогой процесс. Или подписи придется собирать, или в партийные списки по одномандатным округам включать. В первом случае – огромные трудозатраты, а во втором – значит вместо своего будет клон.

Поэтому среди лидеров клонирования «Коммунисты России» испытывающие давнюю и нежную любовь к КПРФ и ради этого жертвующие даже попыткой победить.

Правда в истории сохранились факты, когда и КПРФ не брезговала этой старой технологией. Если верить ТАЙГАинфо в 2020 году в Новосибирске двойники известных кандидатов появились именно при поддержке КПРФ. Ну только не дотянули – до регистрации. Ясное дело – затратно и хлопотно.

Во-вторых, если объект атаки клонов человек известный и серьезный – его могут перепутать с двойником ну уж совсем случайные люди. Да и его команда на всех углах будет трубить «опасайтесь подделок». Даже полные тезки (и фамилия, и имя, и отчество) не помогают. Все разговоры про несколько процентов которые забрал клон и вот именно которых не хватило для победы – это теоретизирования.

«В Марийском округе №22 вместе с действующим депутатом Госдумы от КПРФ Сергеем Казанковым идет аппаратчик смешивания пятого разряда Вурнарского завода смесевых препаратов Иван Казанков («Коммунисты России»).» - пишет Коммерсант.

Вы серьезно полагаете, что марийские избиратели не различают двух Казанковых.

Поэтому пробавляются этой древней, как капролиты мамонтов забавой неофиты избирательного процесса, причем независимо от партийной принадлежности. «Потому что давать оппоненту в руки серьезнейший информационный повод – а какое СМИ откажется написать, что против известного кандидата выдвинули двойника, приправленный соусом – меня так боятся, что против меня… это просто глупо.

Вот Коммерсант приводит мнение Сергея Казанкова - «проголосовать за его «двойника» может каждый четвертый избиратель: «Он же полностью повторяет имя, фамилию и отчество моего отца (первого секретаря марийского отделения КПРФ, директора совхоза "Звениговский" Ивана Казанкова.— “Ъ”). Люди воспринимают меня и отца как единое целое и ориентируются на нашу фамилию».

Ну полноте, Сергей. И вас, и вашего отца в Марий Эл отлично знают. Или вы считаете земляков уж совсем дремучими, способными спутать руководителя известнейшего совхоза, аппаратчика КПРФ и аппаратчика смешивания? Зато какой повод пообщаться с федеральной прессой. Экий вы опасливый. А то, что против вас партия власти выставила индивидуального предпринимателя 1999 года рождения – это вообще подлый прием?

И только если в округе сталкиваются два ноунейма – тогда интрига закручивается. Что мы и наблюдаем в современном избирательном процессе – малоизвестные кандидаты от КПРФ, рассчитывающие на зонтик партийного бренда пересекаются с такими-же малоизвестными кандидатами от «Коммунистов России», рассчитывающими… а не понятно на что. Вот тут у лидеров партий появляется широкое поле дискуссии на тему - чей царь настоящий. Наш помощник или их студент. В общем всем на пользу.

Кандидаты-двойники, кандидаты-однофамильцы, люди со схожими фамилиями… При желании из всего можно сделать хороший информационный повод.