На Аляске мужчина неделю бился с медведем до последнего патрона

Как сообщает сайт Береговой охраны США, эта история произошла на Аляске в одном из отдаленных заброшенных шахтерских лагерей, где нет никаких средств связи.

Многие помнят фильм «Выживший», в котором герой Леонардо Ди Каприо борется с дикой природой и даже выходит победителем из схватки с огромным медведем. Казалось бы – красивая сказка, мало имеющая отношение к реальности. Однако недавний случай с одним американцем продемонстрировал, что жизнь может быть круче любого голливудского сюжета.

Как сообщает сайт Береговой охраны США, эта история произошла на Аляске в одном из отдаленных заброшенных шахтерских лагерей, где нет никаких средств связи. На мужчину, работавшего в этом районе, напал гризли, видимо, пытавшийся найти еду. Бедолага, которому было уже около 60 лет, смог выстрелами пистолета отогнать животное, но вот спокойно жить хищник ему не дал. Каждую ночь в течение недели, словно вампир из фильма ужасов, медведь возвращался и атаковал мужчину. Защиты у американца не было никакой, ведь лесной житель разломал дверь в жилище.

В результате время после наступления тьмы превращались для мужчины в борьбу за выживание. Постепенно из-за недосыпа силы начали покидать героя, а из боеприпасов у него осталось всего 2 патрона. Несчастный понял, что, скорее всего, ближайшие несколько дней он не переживет, тем более что медведь был настроен очень агрессивно и один раз даже чуть не задрал бедолагу, оттащив его к реке. Тогда американцу удалось вырваться, но у него оказалась поранена нога, которую еле-еле далось перебинтовать подручными средствами.

На счастье нашему герою его обнаружили военные, которые летели за экспедицией ученых, наблюдавших за дикой природой. Вертолет береговой охраны, вынужденный изменить свой курс из-за высокой облачности, заметили хижину с красноречивой надписью SOS на крыше, рядом с которой широко размахивая руками прыгал «выживший». В результате мужчину доставили в больницу города Ном, где врачи диагностировали у него травму ноги и ушибы в области груди.

Нападения медведей на людей довольно распространены в США. В 2020 году от лап хищников погибло человека, а с начала этого года жертвами зверей стали 5 человек.