Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые вышли в свет как пара

Новость о том, что 48-летний Бен и 51-летняя Джен воссоединились, появилась в мае. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда-то их называли одной из самых красивых пар Голливуда: за Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком охотились папарацци, а поклонники сходили с ума от их совместных снимков. Теперь они снова вместе – после нескольких неудачных браков и болезненных романов. Новость о том, что 48-летний Бен и 51-летняя Джен воссоединились, появилась в мае. До сих пор влюбленные предпочитали встречаться тайно, проводя время вместе вдали от любопытных глаз. И вот теперь их отношения вышли на новый уровень: Аффлек и Лопес впервые вышли в свет как пара.

Певица и режиссер появились вместе на вечеринке, устроенной актрисой Лиа Ремини. В Инстаграме Лиа поделилась видеороликом, смонтированным из кадров празднования ее дня рождения, которое прошло в июне. На снимках мелькают лица гостей, и на одной из фотографий запечатлены Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. В кадре Лиа позирует с Джен и Беном, который нежно обнимает свою возлюбленную.

В Инстаграме появился снимок совместный Дженнифер Лопес и Бена Аффлека: они пришли на вечеринку актрисы Лиа Ремини. Фото: Инстаграм.

К слову, в недавнем интервью Дженнифер Лопес призналась, что сейчас переживает лучший период своей жизни – она абсолютно счастлива и находится на подъеме. Но связано ли это с новой любовью, певица не уточнила. Пока что Лопес ни разу не прокомментировала свои отношения с Аффлеком и вообще не упоминала о них в беседе с журналистами.

Ранее источник из окружения Лопес поведал изданию People.com, что Лопес и Аффлек начали активно общаться в феврале, еще когда Дженнифер встречалась с бейсболистом Алексом Родригесом. Аффлек тогда как раз расстался с возлюбленной – «девушкой Джеймса Бонда», актрисой Аной де Армас. По словам инсайдеров, инициатива возродить отношения принадлежит Бену. Лопес тогда уехала в Доминиканскую республику на съемки фильма «Shotgun Wedding». В картине она играет главную роль – невесты, чья свадьба прерывается в самый неожиданный момент. Увидев снимки Джей Ло в свадебном платье, Аффлек якобы отправил ей нежное письмо. И написал, что ему нравится, как она выглядит в подвенечном наряде. Дженнифер растаяла и ответила бывшему жениху. Завязалась переписка, которая в итоге привела к воссоединению.

Впервые роман Аффлека и Лопес начался в июле 2002 года во время съемок комедии «Джильи». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Все произошло довольно быстро, но Дженнифер счастлива. Она наслаждается временем, проведенным с Беном, - поделились инсайдеры.

Когда-то Бена и Дженнифер связывала безумная страсть. Таблоиды прозвали их пару «Беннифер». Роман Аффлека и Лопес начался в июле 2002 года во время съемок комедии «Джильи». Уже в ноябре Бен сделал Дженнифер предложение руки и сердца, но свадьба так и не состоялась. В январе 2004 они подтвердили слухи о расставании.