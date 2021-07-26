Как кооператив помогает приобретать жилье работникам социальной сферы

Роман Василенко, председатель совета и автор жилищной программы Межрегионального потребительского кооператива по улучшению качества жизни «Бест Вей»

Кооператив помогает им решить жилищную проблему.

Валерия из города Краснокамска Пермского края — медик, трудилась в государственном здравоохранении и до недавнего времени жила в служебной квартире. Ее стаж в профессии — 15 лет. Однако, перейдя на работу в частный медицинский центр, она оказалась без жилья. Из служебной квартиры ей пришлось выехать, так как права выкупа квартиры местная программа предоставления служебного жилья не предусматривала.

С помощью кооператива она смогла немногим более чем за год решить жилищный вопрос: наш кооператив приобрел для нее двухкомнатную квартиру 44 кв. м в рассрочку сроком на десять лет. Валерия внесла 35% от стоимости желаемой квартиры из накоплений, примерно год стояла в очереди на покупку объекта недвижимости и недавно въехала в приобретенную для нее квартиру. «Переплата за квартиру минимальная, — говорит Валерия. — Это небольшие членские взносы в кооператив, оплата юридической проверки и независимой оценки, налоги за квартиру. Более привлекательных условий я не смогла найти и не уверена, что их вообще возможно найти».

Пример Валерии оказался заразительным для ее коллег из медицинского центра, в котором она работает: еще несколько его сотрудников стало пайщиками кооператива и приобрело с его помощью квартиры.

Ольга — учитель начальных классов из Черногорска, небольшого города в Республике Хакасия. Она работает в одной из школ Черногорского городского округа Хакасии. Долгое время проживала в сельском пригороде, не имея собственного жилья. Брать жилье в аренду не хотела: «Зарплата у меня небольшая, — поясняет она, — и арендные платежи никак не приближали к приобретению собственного комфортного жилья».

Ольга долго пыталась решить жилищную проблему путем получения банковского или частного кредита. Но ничего не получалось: предложений в Черногорске было очень мало, и она к моменту знакомства с нашим кооперативом находилась на грани принятия решения о переезде в другой город. «О потребительском кооперативе мне рассказала коллега-учительница, — вспоминает Ольга. — Изучив условия, я приняла решение вступить в кооператив и приобрести с его помощью двухкомнатную квартиру в своем городе».

«Я недолго копила на первоначальный взнос 35% от стоимости квартиры, — говорит Ольга. — У меня имелись сбережения. В начале 2018 года первоначальный взнос был внесен». А уже в начале 2019 года подошла очередь на приобретение квартиры с помощью кооператива.

Для Ольги была приобретена квартира 55 кв. м за 1 млн 870 тыс. рублей. «Учитывая желание поскорее стать собственником квартиры, я приобрела квартиру в рассрочку не на 10 лет, а на 7,5 года, — подчеркивает пайщица. — Ежемесячный платеж — около 12 тыс. рублей. Переплата за весь период рассрочки составляет чуть более 470 тыс. рублей».

Таким образом, кооператив помогает решать жилищную проблему работникам социальной сферы — выполняет государственно важную функцию. После возврата паевых средств кооперативу квартира переходит в собственность пайщика. Это выгодно отличает приобретение недвижимости с помощью кооператива от многих других программ предоставления собственного жилья, имеющихся далеко не во всех субъектах Федерации и муниципалитетах России.

При этом пайщик кооператива получает возможность решить проблему с недвижимостью с минимальной переплатой, что очень важно для социальных работников, чаще всего не располагающих значительными финансовыми средствами и не имеющих возможности привлечь серьезные финансовые ресурсы. И кооператив нередко становится для них едва ли не единственным шансом решить жилищный вопрос в своем населенном пункте.

Биографическая справка

Роман Василенко родился 5 апреля 1969 года в Ленинграде в семье военнослужащих. Окончил Ярославское высшее военное финансовое училище. После окончания училища до 1998 года служил в ВМФ на Ленинградской военно-морской базе.

После увольнения в запас в звании капитана третьего ранга работал в различных финансово-консалтинговых компаниях. Стал основателем нескольких собственных бизнес-проектов.

Прошел бизнес-подготовку в семи странах мира. Получил степень MBA во Франции.

Имеет награды Министерства обороны и общественные награды.