ВЭБ.РФ предоставил кредит на проект «Таганрогский трамвай»

Первый трамвай прибыл сегодня в депо Таганрога для подготовки к эксплуатации в рамках проекта «Таганрогский трамвай». Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ открыла опережающее финансирование проекту с лимитом кредитования 3,6 млрд рублей. Стартовый транш в размере 1,45 млрд рублей идет на финансирование первого этапа проекта, который планируется завершить в сентябре 2021 года. Он предполагает запуск 10 новых трамваев по 10 км обновленных путей, оснащенных остановками и посадочными площадками.

«Трамвай является самым экологичным и безопасным видом транспорта. Проект «Таганрогский трамвай» уникален: он не только улучшит качество городской среды для жизни людей, но и станет примером государственно-частного партнерства для проектов по модернизации электротранспорта в регионах», - сообщил заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления ВЭБ.РФ Олег Говорун.

Обратим внимание, что проект «Таганрогский трамвай» является первым и пока единственным в России проектом по модернизации всей трамвайной сети города. Концессионное соглашение заключено на срок 30 лет между городом Таганрогом и компанией «Синара – Транспортные Машины». В рамках проекта будут модернизированы 45,5 км трамвайных путей, построены депо и 8 тяговых подстанций, поставлены 60 современных трамваев.

Проект «Таганрогский трамвай» курирует Председатель наблюдательного совета ВЭБ.РФ, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко.

Дочернее предприятие ВЭБ.РФ «ИнфраВЭБ» приняло участие в подготовке проекта: разработана финансовая модель и даны рекомендации по доработке концессионного соглашения. Общая стоимость проекта модернизации трамвайной сети в Таганроге составляет 11,8 млрд рублей. Проект состоит из двух этапов, его окончание запланировано на октябрь 2022 года.

«Пробовать что-то делать впервые всегда сложно, но это зато дает неоценимые возможности и уникальные компетенции. И для нас, и для ВЭБ.РФ - это первый опыт государственно-частной концессии в сфере городского транспорта, и его результаты повлияют на развитие дальнейших аналогичных проектов по всей стране. Могу сказать, что мы идем в графике и намерены выполнить все запланированные работы в срок», - отметил член совета директоров «Синара – Транспортные Машины» Юрий Осинцев.

Инициатором проекта выступила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

«Давайте отработаем это как пилот, чтобы мы могли привлекать деньги и частных инвесторов, и региональные, но на основе, может быть, каких-то уже заранее подготовленных рамочных проектов, которые способствовали бы развитию концессии, - отмечала Валентина Матвиенко. - Если этот проект получится в Таганроге, то его можно будет использовать как «пионерский» проект для других регионов»