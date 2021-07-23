«Люди, вы что?»: Волочкова заявила, что не будет вакцинироваться из-за боязни подхватить ВИЧ

Анастасия Волочкова не будет делать прививку. Фото: Евгения ГУСЕВА

Анастасия Волочкова пополнила ряды антипрививочников: балерина заявила, что не собирается вакцинироваться. Анастасия сообщила, что не будет «рисковать своим организмом», потому что вакцина, по ее мнению, вызывает рак и ВИЧ. Об этом 45-летняя балерина рассказала в интервью RTVI .

- Люди, вы что? Я слушала много передач, высказываний западных исследователей о том, что еще непонятно, что это за вакцина. Поэтому я не буду рисковать своим организмом, здоровьем, - сообщила Анастасия. - Принудительно это делать никто не имеет права заставить. Я слышала, что эти вакцины могут провоцировать в организме в процессе и в последствии онкологические заболевания и ВИЧ.

Вакцина против коронавируса, по мнению балерины, вызывает рак и ВИЧ. Фото: кадр видео.

Напомним, ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) передается только половым путем, через зараженные шприцы при инъекции, а также при переливании зараженной донорской крови. Исследований, которые доказывали бы позицию Волочковой, сейчас нет, как и высказываний ученых на эту тему.

Ранее еще одна российская звезда – Мария Кожевникова публично заявила, что не собирается делать прививку. Актриса, снимавшаяся в сериале «Универ», а затем ставшая депутатом Госдумы, сообщила, что считает вакцинацию добровольным делом, к которому нельзя принуждать.

- Перечитала все комментарии, более тысячи, у каждого свой опыт: своё течение болезни, своя реакция на прививку и... это ещё раз доказывает, что мы все индивидуальны и у всех разные обстоятельства, - написала Кожевникова в Инстаграме.

Мария рассказала, что она переболела коронавирусом и даже лежала в больнице. По ее словам, у нее есть родственники с антителами, и они все равно тяжело болеют.

Не собирается делать прививку и телеведущая Виктория Боня. Она не раз заявляла своим подписчикам, что прививка от COVID-19 способна приводить к бесплодию и содержит в своём составе тяжёлые металлы. Впрочем, никаких серьезных научных обоснований в защиту своей версии Боня не приводила. Особенно ученых насмешила теория Бони о якобы содержащихся в вакцине тяжелых металлах, которые не могут в ней находиться по определению.