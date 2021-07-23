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Здоровье23 июля 2021 19:05

Плюй на ковид с колоколенки: «Комсомолка» выпустила серию агитплакатов о вакцинации

Журналисты «КП» решили внести свою лепту в пропаганду самого эффективного способа борьбы с распространением коронавируса
Павел КЛОКОВПавел КЛОКОВ
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Победим коронавирус вместе: Скачай, распечатай, повесь на стену!

Победим коронавирус вместе: Скачай, распечатай, повесь на стену!

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

«Комсомолка» желает всем здоровья! А для поднятия настроения, скорейшего исчезновения хвори-напасти из нашей жизни — вам подарок от нашего поэтического корреспондента. Распечатайте и повесьте плакаты дома и в офисе. Соблюдайте все меры предосторожности. И вакцинируйтесь, граждане, вакцинируйтесь! Так ковид победим!

Художник - Катерина МАРТИНОВИЧ, текст - Павел КЛОКОВ

Художник - Катерина МАРТИНОВИЧ, текст - Павел КЛОКОВ

Скачай в формате pdf

Художник - Катерина МАРТИНОВИЧ, текст - Павел КЛОКОВ

Художник - Катерина МАРТИНОВИЧ, текст - Павел КЛОКОВ

Скачай в формате pdf

Художник - Катерина МАРТИНОВИЧ, текст - Павел КЛОКОВ

Художник - Катерина МАРТИНОВИЧ, текст - Павел КЛОКОВ

Скачай в формате pdf

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