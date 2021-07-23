75-летняя мама Наташи Королевой в дерзком мини оседлала свинью

В Америку родительница звезды переехала еще в 90-х годах, и с тех уже 30 лет живет в Майами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мама Наташи Королевой уже больше 30 лет живет в США. Но свою историческую родину не забывает: на днях Людмила Порывай отправилась в Киев на встречу со своими бывшими студентами. До эмиграции в Америку она, заслуженный деятель культуры Украинской ССР, работала педагогом. Порывай преподавала вокал в Киевском национальном университете культуры и искусств. Там же она была доцентом кафедры фольклористики, народного песенного и инструментального исполнительства. В Инстаграме мама звезды выложила видео, снятое во время встречи.

- Встреча через 30 лет с моими студентами! Теперь это заслуженные артисты - гордость Украины! — подписала Людмила Порывай свой ролик.

Видео вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков 75-летней артистки. Дело в том, что в ролике мама Наташи Королевой одета в слишком короткую для своего возраста мини-юбку. В этом смелом наряде Людмила Порывая уселась верхом на свинью, по счастью, не настоящую. Оседлав игрушечное животное, родительница звезды продемонстрировала стройные ноги.

Людмила Порывай опубликовала ролик, снятый во время встречи со студентами: "Мама Люда" сидит верхом на свинье. Фото: кадр видео.

Некоторые фолловеры попеняли Порывай за то, что она в таком почтенном возрасте ведет себя неподобающе. «Сколько можно шута горохового корчить, все-таки уже 75 лет исполнилось»; «Комикс «Порывай» продолжается…Может, уже хватит, а? Тошнотики!»; «Зоопарк отдыхает», - прокомментировали видео подписчики.

Впрочем, многие подписчики, напротив, похвалили Людмилу за то, что она всегда излучает позитив и дарит хорошее настроение. Фолловеры отметили, что у нее красивые ноги – так почему бы их не показать? «Где мама Люда — там всегда праздник»; «Какие ножки, Людмила Ивановна!»; «Вы моложе студентов выглядите», — написали пользователи.

Людмила Порывай живет в Майами в апартаментах, которые ее дочь купила еще в нулевых. Первым из всех российских звезд недвижимостью в этом городе обзавелся бывший муж Наташи Игорь Николаев – он приобрел квартиру на побережье еще в 1996 году. По его совету Королева тоже вложила свои гонорары в американскую жилплощадь. Певица владеет квартирой в многоэтажке, расположенной на второй пляжной линии. В апартаментах площадью 630 квадратных метров хватает места и для Людмилы Порывай, и для родственников, приезжающих погостить в США.

В Америке овдовевшая в 1993 году Людмила Порывай вновь нашла свое счастье. Мама Королевой вышла там замуж и уже 28 лет живет со своим вторым мужем. Супруга Порывай представила совсем недавно. Его зовут Игорь, он эмигрировал в США более сорока лет назад. Известно, что он один из первых открыл в Майами русский ресторан.

Недавно в шоу «Звезды сошлись» мама Королевой раскрыла размер своей пенсии, которую она получает в США. Людмила Порывай призналась, что в Штатах она не работала ни дня. Но, тем не менее, получает там неплохие деньги - минимальную пенсию по старости.

- В Америке я получаю пенсию. Я ни одного дня не работала, и у меня пенсия - 600 долларов по старости (более 43 тысяч рублей. - Ред.).