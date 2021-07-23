Модные провалы на Олимпиаде в Токио: итальянцы пришли в пижамах, латыши сбежали с дискотеки, а у России первая медаль – за костюмы

Состоялась церемония открытия XXXII Олимпийских игр в Токио. Фото: REUTERS

В Токио прошла церемония открытия Олимпийских игр. Спортивные достижения у команд впереди. Поэтому пока мы оценили самые обсуждаемые комплекты одежды с модной и стильной точки зрения. Вместе с дизайнером Анастасией Мишиной сайт kp.ru посмотрел открытие Олимпиады – мы нашли и самые модные решения, и самые яркие провалы.

Россия

Фото: REUTERS

Стилисты уже отметили весьма эффектную форму сборной России. Она у нас от компании Zasport. Россиянам все же удалось «провезти» цвета национального флага – но они в повседневной форме спортсменов. А парадный выход был особенным и вышел весьма модным. Так что первая медаль – как у самых стильных и модных у наших спортсменов уже есть.

В каких именно деталях мы отличились объясняет Анастасия Мишина: «Наша форма смотрится ярко. Однозначно можно сказать, что игры за самую красивую форму мы выиграли. Красный цвет символизирует победу, создает праздничное настроение. Пиджаки оверсайз, в которых вышли наши девушки актуальны – это мода из 90-х годов, которая сейчас удачно вернулась. Их размер (кажется, что немного большие) - как раз подчеркивает, что перед нами не спортивная куртка, а уже пиджак. Часть спортсменок, включая нашего знаменосца Софью Великую, в финальном выходе демонстрирует этот пиджак с поясом – тоже хорошо. Но без него еще лучше. Низ – классические спортивные брюки. Очень красивый выход – совместили внизу спорт и вверху праздник. Если вспомнить форму наших атлетов на Олимпиаде-80, то и тогда мы смотрелись хорошо в красном. Мода циклична – мы видим такие же прямые брюки и удлиненные олимпийки в повседневных комплектах спортсменов в Токио. Фактура тканей сейчас иная, поэтому цвета смотрятся иначе и выходы стали ярче».

Италия

Фото: REUTERS

Формой для итальянских атлетов с 2012-го года занимается модный дом Giorgio Armani. Итальянских футболистов на Чемпионат Европы одевают тоже они. И вот новая олимпийская коллекция от одного из самых именитых модных домов в мире. Эти комплекты формы можно оценить как самые дорогие – расплата за люксовый бренд. Однако дорого, не всегда красиво. Они в пижамах или в комбинезонах для детского праздника?

Дизайнер Мишина критикует: «Слишком просто, буднично. Комплекты одежды похожи на детские комбинезоны. Цвета национального флага обыграны скучно и нелепо. На животе у спортсменов кажется наша главная сезонная ягода – арбуз. В целом все смотрится как немодная безвкусица».

США

Фото: REUTERS

Американцев одевает тоже именитый модный дом - Ralph Lauren. Джинсы с подворотами – фасон из нулевых, который вернулся прошлой осенью в наш гардероб. Традиционные для бренда рубашки-поло и пиджаки – все выдержано в темно синих цветах. Комфортно, удобно, дорого - но этот образ больше подходит для американских политических дебатов. Бренд олицетворяет американский стиль – и здесь это очевидно. Одежды на открытии Олимпиады чересчур скучная. А ведь так много интересных решений в линейках бренда.

Наш эксперт считает: «Очень красиво. Очень сдержанно. Ничего нового, но это и есть классика жанра».

У американцев их комплекты дополнены оригинальными трехцветными ремнями - красно-бело-синими. Вместо кожи ремни сделаны из переработанного пластика и растительных материалов.

Китай

Фото: REUTERS

Спортсмены из Китая также как и россияне были в красном. Форму им создавал Тим Ип – известный киношный дизайнер, который получил «Оскар» за дизайн костюмов для фильма «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». В этот раз он тоже старался – на платьях у девушек традиционные японские узоры. Вот только пиджаки скучные – сравните с нашими!

Анастасия китайцев оценила: «Красный цвет уже гарантирует половину успеха на таких мероприятиях. Настроение создали. Стильные».

Великобритания

Фото: REUTERS

Англичане смешали спортивный стиль и повседневный кэжуал. Над формой работал бренд Ben Sherman – дизайнеры при разработке моделей вспомнили экипировку, в которой английские атлеты были на играх 1964-го в Токио. Так что все традиционно – цвета флага на одежде, лев на рукаве. Одежда в целом традиционна для англичан в 21-м году 21-го века – бомберы, оксфордские рубашки, классические брюки. Фишка этого выхода - ретро-полоски, которые могли бы превратить стиль костюмов в спорт-шик. Но что-то пошло не так.

Рассказывает наш эксперт: «Получились комплекты больше подходящие для офисной одежды. Цвет низа и верха не сочетается. Белые брюки некрасиво обтягивают фигуру – неудачный крой. А эта полоска превращает выход спортсменов в «пижамную вечеринку». Хотя еще сильнее эти комплекты одежды напоминают униформу, могут появиться ассоциации с тюремной одеждой».

Чехия

Фото: REUTERS

Чешский дизайнер Зузана Осако заморочилась серьезно: для рисунка на ткани она использовала технику окраски принтом, которая называется blueprint. Эта техника имеет связь с Японией. Дизайнер решила не идти на поводу у традиций и подчеркнуть фигуры атлетов – у женщин приталенные юбки, у мужчин жилеты, стрелки на брюках. У всех сумки на ремне и веера – видимо, чтобы спасаться от жары.

Анастасии Мишиной понравилось: «Выглядят круто и стильно. Эти комплекты одежды точно запомнятся. Оригинальные и уместные для церемонии открытия».

Латвия

Фото: REUTERS

Когда сборная Латвии вышла на церемонию открытия нам показалось, что делегации перепутали. Вместо спортсменов вышла команда певиц или танцовщиц. Вульгарно, неуместно, немодно. Так одевались на дискотеках очень давно. Крой платьев крайне неудачный – стройные красивые спортсменки превращены в неуклюжих и немодных. Хотелось их поскорее переодеть в спортивную форму.

Анастасия Мишина тоже возмущена: «Дизайнерских находок нет. Попытки креатива привели к полному провалу. Дешевые серебристые наряды и несуразная прозрачная рубашка – это ужасно выглядит. Кажется, что ткань покупали на последние деньги. Пошито плохо. Все здесь плохо!»

Украина

Фото: REUTERS

Издалека украинские спортсмены смотрятся ярко и креативно. Но когда начинаешь рассматривать их комплекты одежды, то возникает масса модных вопросов.

Дизайнер объясняет модные ошибки: «Понятно, что в одежде обыграны цвета флага. Но все дело в оттенках. Они выбрали слишком кислотные – это прошлый век. Как и переходы цветов. Смотрится простенько. У спортсменов сумки-барсетки, которые были актуальны в позапрошлом году. Пытались быть модными. Но в этот раз не вышло».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Было мрачно, но все спас парад спортсменов. В Токио состоялась самая странная Церемония открытия в истории Олимпиад

XXXII Олимпийские игры все-таки открыты (подробности)