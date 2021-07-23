На Украине опять начались захваты «российских храмов»: «Били арматурой, со священника сорвали крест»

Верующие оказали сопротивление захватчикам, ворвавшимся в храм.

В Винницкой области, в храм села Вербовец, явились люди в черной униформе с заточенными железными прутьями в руках и потребовали передать храм «Православной церкви Украины».

НАСТУПЛЕНИЕ «ВЫМОРОЧЕННЫХ»

Кроме железных «аргументов», новые верующие имели на руках бумагу о перерегистрации православной общины из канонической Украинской православной церкви Московского патриархата в так называемую Православную церковь Украины, которую большинство православных считают «вымороченной», «политической» и «раскольничьей».

Верующие оказали сопротивление захватчикам и не стали молчать:

«Священника и верующих канонической Церкви били и выталкивали из их же храма, где они годами служили Господу. Со священника сорвали крест. Агрессивные представители ПЦУ имели с собой заточенную арматуру и угрожали, что «будут резать как свиней» прихожан храма», — говорится на странице храма Рождества Богородицы в Фейсбуке.

Там же размещена видеосъемка захвата храма и описана схема захвата. Причем в отличии от сотен подобных инцидентов, прокатившихся по Украине еще при Порошенко, тут сразу же стал известен виновный. Это служащий Винницкой областной администрации, начальник управления по делам религий Салецкий И.А. Схема, которую провернул этот Салецкий, вместе с силовой поддержкой националистов и раскольников из ПЦУ, до боли напоминала рейдерские захваты акционерных предприятий и ТСЖ:

«Обманным путем, через собрание граждан села, а не через собрание именно религиозной общины, были поданы документы на перерегистрацию общины УПЦ в ПЦУ, которая об этом не просила,» - пишут прихожане храма. Сейчас церковь опечатана, дело о рейдерском захвате храма передано в суд – пока есть хоть какая-то надежда, что общину оставят в покое.

Кроме железных «аргументов», новые верующие имели на руках бумагу о перерегистрации православной общины из канонической Украинской православной церкви Московского патриархата в так называемую Православную церковь Украины.

ВТОРАЯ ВОЛНА НЕ ЗА ГОРАМИ

Не хочется никого расстраивать, но события последних лет говорят четко – не оставят, пока не изведут на Украине всю церковь Московского патриархата под корень. Для украинских властей, после геноцида русского языка это вторая по важности задача. Потому что вера - один из важнейших факторов самоидентификации человека, а полноценного «украинца» из русского прихожанина УПЦ не получится, даже если он размовляет на державной мове и спит в вышиванке.

Собственно, «Православная церковь Украины» и была создана под эту задачу в конце 2018 года. Это было последнее крупное русофобское деяние экс-президента Петра Порошенко – получение от Константинопольского патриарха Варфоломея томоса или свидетельства об афтокефалии (автономии) ПЦУ. После этого разрозненные общины «раскольников», со скандалом покинувшие РПЦ МП в начале 90-х годов, получили легальный статус. Храмы они начали отбивать-отжимать еще в 2014 году, но делали это вне правового украинского поля. А сразу после получения томоса ПЦУ, всего за три месяца, на Украине было захвачено свыше 500 храмов УПЦ! Любопытно, что только 86 общин добровольно перешли из одной церкви в другую. Всех остальных к этому принуждали «люди в черном» с арматурой, коктейлями Молотова и баллонами со слезоточивым газом.

С избранием Зеленского волна захватов храмов подвыдохлась. Многие верующие голосовали за него так же, как и когда-то за Януковича, в надежде, что новый президент остановит дерусификацию страны. Но, новый президент лишь чуть выждал и продолжил дело Порошенко. Зеленский встретился с Варфаломеем в Стамбуле и даже пригласил его на Украину. Ожидается, что Варфоломей приедет в Киев в конце августа — на празднование 30-летия Незалежности. По мнению верующих, сразу же после этого визита, начнется уже вторая волна захвата православных храмов. Людям, управляющим Украиной после Майдана, надо отчитываться перед заказчиками. А в духовной сфере пока похвастаться нечем: после легализации ПЦУ, раскольничья церковь приросла всего несколькими десятками новых приходов, если не считать приходы, захваченные насильно, рейдерски, с погромами и зверствами. Результат не впечатляет, а значит, стоит ждать продолжения.

СПРАВКА КП

Украинская православная церковь Московского патриархата Каноническая самоуправляемая церковь в составе РПЦ МП. По состоянию на 2016 год, в её церковно-канонической юрисдикции находилось наибольшее число культовых сооружений (церквей и монастырей) на Украине: 11.296 из всех 28.841 существовавших в стране.

Согласно данным соцопроса от 2016 года, 39,4% всех православных верующих Украины принадлежат УПЦ.

Православная церковь Украины Официально утверждена в декабре 2018 года, на назначении нового митрополита присутствовал Петр Порошенко. Уже через месяц ПЦУ получила государственную регистрацию.

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