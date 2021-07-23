Выставка Стаса Намина: Веселый Кремль, волнующие африканки и много Джона Леннона

В здании Московского музея современного искусства на Гоголевском бульваре открылась персональная выставка Стаса Намина «Противостояние». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стас Намин стал легендой рок-н-ролла еще до того, как вся наша страна узнала слово «рок-н-ролл». Но он категорически отказывается переходить в ветеранский разряд и продолжает изучать Вселенную все новыми и новыми художественными средствами. И вот, как итог двадцатилетней работы, в здании Московского музея современного искусства (ММОМА) на Гоголевском бульваре открылась персональная выставка Стаса Намина «Противостояние».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Комсомольская правда» - генеральный информационный партнер проекта.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тут его картины, где много безумных красок, героев рока, наездников и огня. Одна из работ, например, называется «Неожиданно веселый Кремль» и Кремль на ней действительно весел. В галерее героев рока сразу четыре портрета Джона Леннона (и ни одного Пола Маккартни).

Стас Намин на открытии выставки заметно волновался. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стас Намин много путешествовал, и по итогам этих отобрал целый ряд удивительных фото с чудесами мира, закатами и обнаженным африканскими девушками. Гигантский кокос добавляет выставке экзотичности и настроения.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Его графика, инсталляции, скульптуры про любовь, про вечность, про мимолетность и величественность мира.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сам автор на открытии выставки заметно волновался и старался считать на лицах зрителей произведенный эффект.

«Такая выставка у меня впервые, - рассказал Стас Намин, открывая выставку, - и я волнуюсь еще и потому, что осознаю, что многое, в особенности связанное с видео-артом и инсталляциями, я мог бы сделать лучше. Но все-таки, кажется, удалось представить то, чем я серьезно занимаюсь последние годы. Мою новую живописную серию “Корни рок-н-ролла” - классическую серию портретов рок-легенд, у которых я учился музыке и через которых, может быть, утвердился во мне дух свободы, я показываю впервые».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Конечно, без музыки у такого человека в жизни ничего не происходит. Артисты театра Стаса Намина исполнили суперхиты рок-легенд, чем придали экспонатам выставки еще больше смысла.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выставка проходит с 22 июля по 29 августа 2021 года по адресу: ММОМА, Гоголевский Бульвар, 10/2