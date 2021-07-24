«С такими буйками не утонешь»: Пышный бюст Семенович расплескал бассейн

Анна Семенович покоряет поклонников пышными формами. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анна Семенович проводит отпуск в Греции: певица уже не раз гостила в этой стране и, по ее словам, с удовольствием возвращается туда снова и снова. На земле Эллады артистке нравится абсолютно все: вкусная еда, теплое море, красивые пляжи и местное гостеприимство. Для отдыха экс-«Блестящая» выбрала свой любимый отель на Крите.

- Мне нравится местный климат, прозрачное море, приятный ветер и, конечно, люди. Они всегда улыбаются своими белыми зубами, по вечерам пьют раки, а потом бьют тарелки. Очень похожи на нас своим темпераментом, – рассказала Анна в Инстаграме.

На своей странице Семенович охотно делится с поклонниками отпускными снимками и видео. В одном из роликов звезда шоу-бизнеса решила рассказать, как она счастлива, что наконец-то отправилась в отпуск. На видео одетая в купальник Семенович танцует в бассейне.

- Этот день настал! Я очень счастлива, мои мечты исполняются, – весело восклицает она.

Анна Семенович сняла видео в бассейне. Фото: Инстаграм.

Видео буквально заворожило поклонников Анны. Камера запечатлела обладательницу аппетитных форм с такого ракурса, что все внимание к себе притягивает немаленький бюст звезды. Певица пританцовывает в бассейне, и ее пышная грудь колышется, расплескивая воду. В комментариях подписчики иронично замечают, что с такими формами артистка не нуждается в спасательном жилете.

«Секси бомбочка с аппетитными формочками!» – написал один из поклонников. «Это я!», - с энтузиазмом откликнулась Семенович. «У меня экран начал бултыхаться», «С такими формами утонуть не грозит, всегда на плаву», «Ох какая чика», «С такими буйками не утонешь», «Спасательный круг, жилет не нужен», «Какие... прям антистресс», «Пышечка ты наша», – пишут фолловеры.

Впрочем, нашлись и критики, которые тут же обратили внимание на лишний вес артистки. «Поросенок отдыхает», – написал один недоброжелатель. К счастью, на реплики хейтеров Семенович реагирует с юмором. «Ооооо, у меня тут серый волк завелся», - ответила она критику, добавив несколько смайликов.

Певице постоянно приходится сталкиваться с тем, что ее фигура становится предметом обсуждения в соцсетях. Хейтерам не дают покоя ее бюст шестого размера и рубенсовские формы. Артистка давно расставила все точки над «i», заявив в Инстаграме: она любит себя такой, какая она есть.

- Смотрите, хейтеры затюкали — ты поправилась, ты уже не та. А мне нравится моя фигура. Я встаю утром, смотрю на себя в зеркало и кайфую от себя, - сообщила как-то Семенович подписчикам. - Когда пришла в «Блестящие», я была на 10 кг худее — но сейчас я нравлюсь себе гораздо больше, чем нравилась себе тогда. И слава богу, я, наконец, не та!

Артистка говорит, что изменила свое мировоззрение и наконец-то поняла, что счастье не зависит от веса. Нужно принимать себя любой, ведь возрастные изменения внешности неизбежны.

- В любом возрасте нужно принимать себя и любить такой, какая ты есть. Конечно, это не значит, что нужно обжираться до размеров "бегемота", мы заботимся о себе — поэтому следим за собой, но принимаем каждую жиринку, каждую морщинку, каждую целлюлитинку с любовью, - считает певица.