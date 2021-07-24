«Как он так вымахал?»: Брухунова показала подросшего сына от Петросяна

Петросян и Брухунова поженились в декабре 2019 года, уже перед самым рождением наследника. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Евгений Петросян и его молодая жена долгое время скрывали рождение наследника. И это неудивительно: никто не ожидал, что юморист в 75 лет станет отцом. Новость о том, что они растят сына Вагана, артист сообщил только после того, как малышу исполнилось шесть месяцев. Зато теперь 32-летняя супруга ветерана отечественной сцены с удовольствием делится в Инстаграме снимками подрастающего сынишки. На днях молодая мама показала новую фотографию Вагана. Совсем скоро малышу исполнится полтора года, и он заметно подрос.

В кадре малыш стоит у двери и пытается повернуть ключ в замке. Судя по всему, у маленького Вагана наступила стадия активного познания окружающего мира.

- Как он так быстро вымахал?! – недоуменно подписала свой пост Брухунова.

Вагану скоро исполнится полтора года. Фото: Инстаграм.

В Инстаграме Татьяна часто отвечает на вопросы подписчиков о сыне. Брухнова настаивает, что не пользовалась услугами суррогатной матери и сама родила малыша, хотя беременной ее никто не видел. Фолловеры спорят, на кого похож Ваган – на маму или на папу. Оказалось, что Татьяна еще сама не определилась с этим вопросом. Молодая мама считает, что сын похож и на нее, и на Петросяна. По крайней мере, на вопрос подписчиков по поводу того, в кого пошел малыш, она ответила:

- Трудно сказать. Мне кажется, он симбиоз, - говорит она.

Напомним, Петросян и Брухунова поженились в декабре 2019 года, уже перед самым рождением наследника. Татьяна тщательно скрывала свою беременность. Как только в ее Инстаграме появлялись кадры, на которых она позирует в свободной одежде, ее немедленно начинали подозревать в «интересном положении». Но Брухунова тогда лишь отшучивалась – мол, стоит ей плотно покушать, как ей тут же приписывают беременность. Сейчас супруга Петросяна говорит, что не считает нужным делиться интимными подробностями с публикой.

- Я считаю, что в такой период женщина и ее семья должны находиться в тишине, а не афишировать это положение, - уверена Татьяна.

Ради отношений с молодой помощницей Евгений Петросян развелся со своей четвертой женой Еленой Степаненко. Супруги прожили в браке 32 года, у них был плодотворный союз и на сцене, и в жизни. Степаненко и Петросян до сих пор делят в суде совместно нажитое имущество. По некоторым оценкам, недвижимость и коллекция антиквариата, приобретенная мим в браке, оценивается в миллиард рублей.