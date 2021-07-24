Мила Кунис отговорила Эштона Катчера от полета в космос

Американский актер Эштон Катчер рассказал журналистам, что его жена Мила Кунис отговорила его от полета в космос. Самым весомым аргументом, по словам Катчера, стало наличие в маленьких детей – у Эштона и Милы шестилетняя дочь и четырехлетний сын.

Ранее стало известно, что Эштон Катчер стал пятисотым человеком, который приобрел билет на космическое путешествие на корабле компании Ричарда Брэнсона Virgin Galactic.

Несмотря на то, что Катчер поддался на уговоры супруги, он считает, что мечта полететь в космос для него не останется неосуществимой – просто придется подождать, пока подрастут дети, сообщает OK.

11 июля Virgin Galactic осуществила успешный коммерческий космический полет. Основатель компании, 70-летний Ричард Брэнсон, стал первым миллиардером, покинувшим пределы Земли.

Ракетоплан Unity, стартовавший с космодрома America в Нью-Мексико, поднял Брэнсона и экипаж корабля на высоту немногим более 80 км и на 4 минуты находившиеся на борту люди оказались в невесомости.

Затем, согласно плану, Unity начал снижение и благополучно приземлился на том же космодроме, с которого стартовал.

Согласно определению Международной авиационной федерации, космос начинается на высоте 100 км над уровнем моря – условно за границу между атмосферой и собственно космосом принята так называемая линия Кармана, проходящая именно на этой высоте.

Несмотря на то, что Unity не достиг линии Кармана, в NASA и ВВС США заявили, что человек, поднявшийся на высоту в 80 км над Землей, может с полным правом считать себя астронавтом.