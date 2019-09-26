2019-09-26T16:26:55+03:00
Звезды

Мила Кунис в ярости от шокирующих откровений Деми Мур об Эштоне Катчере

36-летняя актриса в гневе из-за того, что бывшая ее мужа потрясла грязным бельем
Ольга ЛИБГАРДТ
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Мила Кунис и Эштон Катчер поженились в 2015 годуМила Кунис и Эштон Катчер поженились в 2015 годуФото: EAST NEWS
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Откровенные мемуары Деми Мур о бывшем муже Эштоне Катчере вызвали бурную реакцию публики. Актриса припомнила все измены экс-супруга, а также его развратное поведение. Сам Катчер достаточно эмоционально отреагировал на крик души Деми. Но тяжелее всего пришлось нынешней возлюбленной актера Миле Кунис.

Мила Кунис и Эштон Катчер поженились в 2015 году. Они растят двоих детей: четырехлетнюю Уайатт Изабель и двухлетнего Дмитрия Портвуда. "Мила просто в ярости! Больше всего ее огорчило то, что Деми Мур выставила на всеобщее обозрение свое грязное белье. Актриса не хочет, чтобы ее дети когда-либо прочитали эти откровения. А что еще хуже, чтобы сверстники смеялись бы над ними из-за этого", - поведал инсайдер.

Осведомленный источник отметил, что Мила Кунис чувствует себя настолько несчастной, что не знает, куда ей деться. "Она очень переживает. Мила хочет только одного - чтобы вся эта шумиха поскорее улеглась", - цитирует инсайдера HollywoodLife.

Ведь Катчер уже давно не тот бесшабашный парень, каким он был, когда жил с Деми Мур. Деми и Эштон впервые начали встречаться, когда ей было 41, а ему всего 25. Сейчас Мила считает своего мужа семейным человеком, потому ей вдвойне неприятно, что его имя сейчас планомерно втаптывается в грязь.

Ранее на откровения Деми Мур о тяготах семейной жизни с Эштоном Катчером отреагировал сам актер. Он был вынужден сделать официальное заявление, потому что после того, как Деми вынесла в публичное пространство рассказы об изменах Катчера и о том, что он принуждал ее к сексу втроем, на 41-летнего актера обрушился шквал негативных комментариев.

Несмотря на то, что с момента расставания Катчера и Мур прошло больше шести лет, многие встали на защиту актрисы и обвинили Эштона в развратном поведении. Досталось и его нынешней супруге. Многие подозревают, что в браке Милы тоже не все гладко. Милу обвиняют в том, что она терпит рядом с собой непорядочного мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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