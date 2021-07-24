Отнять у сироты

Выпускники сиротских учреждений в подавляющем большинстве не подготовлены к самостоятельно взрослой жизни Фото: Евгения ГУСЕВА

Мало кто из читателей "Комсомолки" знает о том, что зачастую сирота из детского дома выпускается, имея на сберегательном счете свыше миллиона(!) рублей.

Откуда деньги? От государства. Иногда это пенсия по потере кормильца - за родителей алкоголиков, которые умерли, перепив денатурата, иногда это пособие по инвалидности - если ребенок имеет инвалидность. Бывает, что это алименты, которые выплачивает родитель, лишенный родительских прав. Деньги поступают ежемесячно, и за многие годы пребывания сироты в детдоме или интернате набегают весьма немалые суммы. Кроме того, бывшие детдомовцы имеют еще один актив - недвижимость в виде квартиры, полученной от государства. Все это делает этих неприспособленных к жизни подростков легкой добычей разнообразных мошенников, жуликов и преступников.

"ОТКАТ" СИРОТСКИХ ДЕНЕГ

Если кто не знает или забыл, "откатом" называется схема, когда бизнесмен часть денег, полученных от государства за поставленные товары или услуги, возвращает чиновнику, от которого зависит решение вопроса о выделении данных средств. Некоторые чиновники, а также сотрудники, работающие с сиротами, наладили такую же схему: выдавали сиротам часть денег с их сберегательных счетов - за "откат", т.е. оставляли себе часть снимаемой суммы.

Следователи из Владимира сумели даже снять на видео этот преступный процесс. На видео чиновник мэрии Владимира, который являлся доверенным лицом от городского управления образования и был наделен полномочиями на снятие денег со счетов сирот по их заявлениям, снимает деньги и передает часть их сироте.

По версии следствия, 26 марта прошлого года чиновник обманул 17-летнего подростка - снял с его счета 30 тысяч рублей, но отдал на руки несовершеннолетнему только 15 тысяч рублей, а половину присвоил себе.

Следствие полагает, что таким же образом 2 марта 2020 года чиновник поступил и с другим сиротой — снял со счета 40 тысяч рублей и присвоил себе 35 тысяч рублей. Подростку достались только 5 тысяч.

Это случай нетипичный, потому что обычно такие схемы прокручивают сотрудники или директора сиротских учреждений, но с меньшими суммами, по тому же принципу. Закон позволяет законному представителю или опекуну сироты снимать небольшие суммы со сберегательных счетов и тратить их на нужды подопечного. Когда ребенок в сиротском учреждении, то функции законного представителя или опекуна лежат на директоре учреждения. Если ребенка берут в приёмную семью, то право распоряжаться деньгами сироты переходит к приёмным родителям, но с одобрения органов опеки. К сожалению, тут тоже не обходится без злоупотреблений.

НАЖИВА ДЛЯ ОПЕКУНА

Весной этого годы СМИ облетел история Саши Егоренковой, сироты из Ярославля, приёмная мать которой, воспитательница сиротского учреждения, в котором находилась Александра, выудила у нее со спецсчета 320 000 рублей. Деньги девушка не может вернуть по сей день, несмотря на решение суда в её пользу.

Вообще, опекуны или приёмные родители распоряжаются всеми деньгами ребенка: выплатами, которые государство дает на питание ребенка, одежду, пенсией, алиментами и прочее. Поэтому тут поле для злоупотреблений широкое. Историй очень много, все здесь не перескажешь.

КВАРТИРЫ ДЛЯ СИРОТ - КЛОНДАЙК ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ.

Если воспользоваться поисковиком, то выйдет масса сообщений о том, как чиновники наживаются на закупках квартир для сирот. Тут уже совсем другие суммы – десятки и сотни миллионов рублей по каждому уголовному делу.

Так, крупные махинации с квартирами для сирот вскрылись в Приморье. "В рамках прокурорской проверки выяснилось, что на покупку однокомнатной квартиры чиновники потратили из бюджета 973 тысячи рублей. А за три месяца до проведения сделки эта же квартира была продана собственником всего за 270 тысяч. По такой же схеме сотрудники Департамента образования и науки купили более полусотни квартир дороже реальной стоимости. Потратили почти 100 миллионов рублей... В прокуратуре предполагают, что сначала кто-то из сообщников скупал в разных районах края жилье подходящей площади, в основном однокомнатные квартиры, по среднерыночным ценам. Затем объявлялся конкурс, и эти же квартиры выставлялись на продажу уже дороже".

ПРОСТО БАНДИТЫ

Ещё в 2012 году в Пермском крае осуждены Игорь Полоз и Сергей Осташев. Оба рецидивисты, неоднократно судимые за кражи, изнасилование, изготовление наркотиков. Вместе они организовали своеобразный "рэкет" сирот, отнимая у них квартиры и деньги со спецсчетов. Иногда действовали обманом и хитростью, иногда - угрозами и принуждением. В частности, Осташев угрозами привлек к участию в преступлениях своего младшего брата Андрея, тоже детдомовца. "Он говорит: из детдома выходят, у всех есть деньги. Я говорю: да. Он говорит: а давай тогда будем заманивать сюда, и целый год он приезжал, не давал мне жить, избивал меня, пугал: сожгу твою комнату", - рассказывает про брата обвиняемый Андрей Осташев.

Все эти истории - только малая часть разнообразных преступлений, жертвами которых становятся сироты после выхода из детского дома. Выпускники сиротских учреждений в подавляющем большинстве не подготовлены к самостоятельно взрослой жизни, не умеют распоряжаться деньгами, не умеют защищать свои права. Так неумное добро со стороны государства превращается в большое зло.

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