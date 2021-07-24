Принц Гарри опубликует свои скандальные мемуары при жизни Елизаветы II

Гарри увидел в своих мемуарах путь к долгожданной финансовой свободе Фото: REUTERS

Стало известно, что британский принц Гарри подписал контракт с издательством Penguin Random House, согласно которому он должен написать четыре книги.

Некоторые СМИ поспешили сообщить о том, что при жизни королевы Великобритании Елизаветы II свет увидит лишь первая часть мемуаров, а основные секреты династии Виндзоров он разрешит к публикации только после того, как королева покинет этот мир. Это объяснялось тем, что принц якобы не хотел травмировать своими откровениями бабушку.

Источники прогнозируют, что мемуары Гарри будут посвящены разоблачениям королевской семьи, став еще и причиной того, что принц не получит приглашения на юбилей бабушки – в 2022 году Британия будет отмечать 70-летие правления Елизаветы II.

Узнав о планах принца, общественность Великобритании разделилась во мнениях, однако большинство сходится к тому, что королева в любом случае будет расстроена.

Чтобы понять, как именно британцы относятся к будущим мемуарам принца Гарри, платформа YouGov провела масштабный опрос, в ходе которого выяснилось, что более половины опрошенных (53%) считают откровения герцога Сассекского неуместными, подавляющее большинство респондентов (80%) мемуары читать не будет.

Сам Гарри увидел в своих мемуарах путь к долгожданной финансовой свободе и выставил еще не написанные вспоминания на аукцион. Стоимость откровений опального принца стартует с $25 миллионов, но, по словам экспертов, вполне может дотянуть и до $40 миллионов.

Известия о начале написания мемуаров появились в СМИ в начале недели, затем источники рассказали о том, что только часть из написанного принцем увидит свет при жизни Елизаветы II, остальные скандальные сюжеты придется ожидать. Принц поначалу никак не комментировал издательские планы, но, наконец, официально отверг предположения о том, что намерен ждать смерти бабушки: все им написанное будет напечатано уже в следующем году.