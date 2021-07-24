Усекновение глав сел

Бюджет на благоустройство Новомарьевской - 200 тысяч рублей в год! Фото: Виталий КЛИМОВ

Больше всего в ставропольской станице Новомарьевской, где родился и закончил школу «золотой» полковник Алексей Сафонов, поражает то, что не связано с коррупцией. Это история про вечное «денег нет». Бюджет на благоустройство Станицы - 200 тысяч рублей в год! С учетом населения в 2700 человек выходит по 74 рубля на каждого. По словам главы станицы Николая Сафонова (отца Алексея), это ниже минимальных потребностей примерно в 15 раз.

Гордость Новомарьевки - памятник казакам и фонтан Фото: Виталий КЛИМОВ

За последние годы по всей стране, и в частности на Ставрополье, под видом оптимизации бюрократического аппарата была кулуарно проведена административная реформа, фактически уничтожившая местное самоуправление. Выборность глав сел отменена, сельсоветы, куда избирались самые активные жители из числа фермеров и бизнесменов, распущены. Площадка для обсуждения первоочередных проблем, таких, как водоснабжение, исчезла. Влияние на принятие решений наверху о распределении денег на сельскую инфраструктуру — тоже.

Пять лет станицу Новомарьевскую возглавляет Николай Сафонов - отец арестованного за взятки начальника ГИБДД Ставрополья Фото: Виталий КЛИМОВ

Если раньше глава села был выборным и за ним стояло какое-никакое народное волеизъявление, с которым должен считаться и начальник района, и министр, кроящий бюджет, то сейчас эта должность - просто, извините, "субститут власти". Рычагов влияния у нее почти нет. Это признавал в разговоре с мной и глава Новомарьевки. Любыми его жалобами на недофинансирование вышестоящее начальство теперь может, мягко выражаясь, пренебречь. Иначе как объяснить то, что сразу после реформы, сделавшей из главы села «начальника территориального отдела» (чувствуете возникшую подчиненность?), бюджеты сельских поселений были жестоко порезаны. Например, в Новомарьевке сумма на благоустройство сократилась в 6 (!) раз. Раньше станичники имели хотя бы 1,2 млн рублей в год на то, чтобы худо-бедно причесать свое захолустье. Теперь они получают в год эквивалент заработка некоторых топ-менеджеров нефтегазовых компаний за 4 часа.

Ступени школы в Новомарьевке давно не видели ремонта Фото: Виталий КЛИМОВ

Отдельная проблема — предельная забюрократизированность некоторых процедур. По словам главы Новомарьевки, на то, чтобы перевести 7 из 24 км фактически бесхозных дорог в собственность станицы, у его маленькой администрации в лице трех помощниц ушло 3,5 года хождений по судам. Потому что такое у нас удобное законодательство: хочешь упорядочить российский хаос - сначала докажи, что он ничей. Хроническая распутица — еще не доказательство. А будь в селе совет депутатов, он мог бы подсказать своим коллегам из районной или даже, чем черт не шутит, краевой Думы, как минимум, идею законопроекта, облегчающего мытарства глав поселений.

Кстати, ремонт даже небольшого участка в 1,4 км в Номарьевке — так и не начат. Уже скоро год как подготовленный проект ждет высочайшего одобрения в каком-то из кабинетов районной администрации. А чего торопиться? Спешка, как известно, нужна лишь при ликвидации местного самоуправления.

По меркам больших городов - мелкий объект городской среды, а для села с бюджетом 200 тысяч - главная достопримечательность Фото: Виталий КЛИМОВ

И вообще хочешь там чет делать у себя в Говнищах быстро и без волокиты - ищи спонсоров. У государства «денег нет» на твою станицу. Воды хочешь (Новомарьевка, как и десятки сел в Ставропольском крае, сидит фактически без воды летом) - скинься на насосы и трубы.

Зато на грандиозные и часто бессмысленные инфраструктурные стройки мы продолжим щедро выделять миллиарды рублей. Создавать "институты развития", генерящие несметные убытки. Но эти кормушки - кого надо кормушки. А тебе, народ, - погремушки.

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