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Наука24 июля 2021 13:45

Миллиарды червей, похожих на глистов, выползли из ледников в горах США

Биологи шокированы обилием странных созданий, для существования которых необходим мороз
Владимир ЛАГОВСКИЙВладимир ЛАГОВСКИЙ
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Ледники Каскадного хребта буквально усеяны маленькими черными червяками

Ледники Каскадного хребта буквально усеяны маленькими черными червяками

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ледники Каскадного хребта (Cascade Range) местами буквально усеяны маленькими черными червяками, выползающими откуда-то с глубины. Их миллиарды, как сообщило на днях радио Oregon Public Broadcasting, сославшись на свидетельства местного исследователя Скотта Хоталинг (Scott Hotaling). Чем вызвало повышенный интерес по всему миру. «Новость» подхватили многочисленные средства массовой информации – особенно электронные. Даже осведомленные биологи удивились. Червяков и в самом деле очень много – извиваются, лезут и лезут из каждого ледника. Получается, что они просто насыщенны биомассой. И жизнь кипит там, где, казалось бы, ее и нет вовсе.

«Пришельцы» знакомы ученым. Они признали в них так называемых ледяных червей Mesenchytraeus solifugus – «бегущих от солнца» в дословном переводе с латыни.

«Бегущие» изучены плохо. О том, что эти экзотические создания вообще существуют, стало известно лишь в начале 90-х годов прошлого века. Сначала их обнаружили на дне океана – в замерзших метановых гидратах, а потом и во льдах на поверхности – в горах Аляски, в канадской провинции Британская Колумбия, на западе США, в европейских Альпах и в Исландии.

Ледяные черви покидают ледники, как правило, летом и ближе к вечеру. Фото: Twitter Скотта Хоталинга

Ледяные черви покидают ледники, как правило, летом и ближе к вечеру. Фото: Twitter Скотта Хоталинга

Mesenchytraeus solifugus живут на морозе – несильном, до минус 7 градусов. На сильном впадают в анабиоз. А в тепле – при температуре выше 5 градусов - они погибают. Переваривают сами себя и будто бы таят, превращаясь в жижицу.

Длина существ 15 – 25 миллиметров, диаметр – примерно 0,5 миллиметра.

Ледяные черви и в самом деле избегают солнечных лучей – то есть, ультрафиолета. Но зачем-то все-таки выползают на свет - на поверхность из глубин ледников. То ли, чтобы чуть «глотнуть» и его, и кислорода, то ли, чтобы подкормиться содержащимися во льду водорослями, мхом и пыльцой растений, занесенной ветром.

Ледяные черви покидают ледники, как правило, летом и ближе к вечеру – уже на закате Солнца. Остерегаются его, однако.

Попав на поверхность, червяки становятся добычей местных птиц.

Ледяных червей склевывают птички. Но всех склевать не могут. Фото: Twitter Скотта Хоталинга

Ледяных червей склевывают птички. Но всех склевать не могут. Фото: Twitter Скотта Хоталинга

Обитатели ледников, очень похожи внешне на глистов. «Глисты Снежной королевы» - так поэтически называют их даже некоторые исследователи. Но людям они не опасны. Ледяные черви с людьми никак не взаимодействуют – да, и не могли бы. Ведь мы для них слишком горячи.

Биологи уверяют, что нашествие Mesenchytraeus solifugus – явление сезонное. И обычное. Но нынешнее стало через чур массовым. На одном квадратном метре ледника находят по несколько сотен особей. В прежние «выползы» насчитывали по несколько десятков. Возможно виновато глобальное потепление. Как и во многом другом.

Кстати, ледяными червями интересуются астробиологи – ученые, которые ищут внеземную жизнь. По их мнению, экзотические существа демонстрируют главное: что мороз жизни не помеха. Стало быть, шансы найти кого-нибудь даже в нашей Солнечной системе - на покрытых льдом спутниках планет-гигантов - не равны нулю. К примеру, на Европе – спутнике Юпитера - вполне могли бы обитать существа, подобные ледяным червям. В NASA даже выделили грант на их изучение.

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Миллиарды червей, похожих на глистов, выползли из ледников в горах американского штата Вашингтон
Миллиарды червей, похожих на глистов, выползли из ледников в горах американского штата Вашингтон
Наука: Клуб любознательных