В США бушует самый большой в истории страны пожар

Глобальный пожар в США получил свое имя "Дикси" Фото: REUTERS

Огонь, охвативший огромную территорию американского штата Калифорния, получил статус мегапожара и имя собственное – его назвали «Дикси». Сейчас он бушует на территории более чем 600 кв.км.

Распространению огня способствует невероятно жаркая и сухая погода, установившаяся на западе США. Первые всполохи «Дикси» были зафиксированы 10 дней назад, и за это время он спалил, как минимум, 8 жилых домой, спровоцировал эвакуацию нескольких тысяч семей.

Заместитель руководителя пожарной службы Калифорнии Крис Уотерс заявил, что «Дикси» не похож ни на один пожар, который ему довелось видеть за два десятилетия службы:

- Поведение огня, скорость его распространения – беспрецедентны. – сказал он.

Небо над штатом Орегон окрасилось в красный цвет из-за лесных пожаров. Фото: REUTERS

Как и многие экологические катастрофы и бедствия «Дикси» спровоцировала человеческая ошибка: одна из местных компаний, осуществляющих обслуживание электросетей, подтвердила, что виной всему стала линия электропередач, часть которой проходила рядом с массивом погибших деревьев. Одна из 20-метровых сухих сосен упала на столб и провода, спровоцировав возгорание.

Эту и другие компании, работающих в сфере энергетики, в США давно критикуют за то, что они отказываются прокладывать подземные кабели, предпочитая использовать старые столбы наземных линий электропередач.

Жители города Парадайз, расположенного поблизости от этого места, три дня подряд с ужасом наблюдали, как разрастается лесной пожар. Всего три года назад целые кварталы Парадайза сгорели из-за аналогичного бедствия.

Но у «Дикси» были другие планы – он двинулся в другую сторону, к озеру Альманор, берега которого густо заселены.

- Мы ничего не могли сделать. – рассказывают местные жители, которым пришлось спешно эвакуироваться. – Несмотря на то, что мы живем рядом с водоемом, земля вокруг просто выжжена из-за засухи. Сухая трава, листва, кустарники, деревья – они загораются как порох. Обычно такая погода у нас бывает в конце сентября, да и то недолго. А сейчас – середина июля.

От огня пострадали огромные территории. Фото: REUTERS

«Дикси» разросся до таких масштабов, что создал собственную погодную среду, включающую в себя чудовищных размеров облако.

По утверждению климатолога Калифорнийского университета Лос-Анджелеса Дэниэла Суэйна, такие облака могут генерировать молнии, также вызывающие пожары и внезапные порывы ветра, раздувающие пламя.

- Все это создает хаос. – рассказывает Суэйн. – Что чрезвычайно опасно для пожарных, находящихся на линии огня, который может внезапно изменить степень своей интенсивности и направление своего движения. Таких облаков мы видели в этом году в десятки раз больше, чем годом ранее, и вообще по сравнению с любым годом, который я могу вспомнить.

Пожаром повреждены линии электропередач. Фото: REUTERS

Сложностей добавляет и рельеф местности: каньоны служат своеобразными дымоходами, через которые с огромной скоростью несется огонь.

Метеорологи пока ничем не могут порадовать: уровень влажности приближается к однозначным значениям, а температура воздуха будет только расти.

С «Дикси» борются более 4000 пожарных. Часть из них прибыла на подмогу из других штатов.

Жертв, к счастью, нет, но в этом году пожары уже выжгли в Калифорнии в три раза большую территорию, нежели год назад.

Пожарные находятся на линии огня. Фото: REUTERS

И страшный «Дикси» бледнеет перед другим своим «собратом» - пожаром, охватившим территорию Орегона. В этом штате огнем полыхают почти 2000 кв.км. территории. Этот пожар является сейчас самым крупным во всех Штатах за всю их историю.

Огонь из Калифорнии перекинулся и на Неваду, но там его удалось локализовать, благодаря более благоприятной погоде, обеспечившей осадки.

Пожар, бушевавший в Калифорнии в прошлом году, также был спровоцирован человеческим фактором: пара, устроившая вечеринку во дворе своего дома, использовала дымовые шашки. Одна из шашек упала в сухую траву, которая загорелась. При тушении пожара, охватившего огромную территорию, погиб один пожарный. Борьба с огнем длилась более месяца.

Дым от пожаров достиг Нью-Йорка и окрасил солнце над городом в красный цвет. Фото: REUTERS

Теперь пару обвиняют в непредумышленном убийстве и поджоге по неосторожности. Каждому из супругов грозит до 20 лет тюрьмы.