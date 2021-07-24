Сотни тысяч протестующих, столкновения с полицией: французы выступают против введения санитарных пропусков

Французы вышли на улицы, протестуя против строгих противопандемийных норм. Фото: REUTERS

В Париже, Лионе, Страсбурге, Лилле и других крупных французских городах прошли в общей сложности 168 манифестаций. Общее количество принявших в них участие французов оценивается в 200 тыс. человек.

Все они выступали против введения в республике т.н. санитарных пропусков. О введении подобного рода документа, который станет обязательным для посещения торговых центров и точек общепита, объявил ранее президент страны Эммануэль Макрон. Также он настоял на обязательной вакцинации от COVID-19 всего без исключения медицинского персонала, занятого в системе здравоохранения и социального обеспечения.

На манифестации вышли множество недовольных граждан Франции всех возрастов. Фото: REUTERS

Наиболее массовые манифестации, переросшие в столкновения с полицией, прошли в Париже. Уровень накала страстей со стороны вышедших на акции протеста был столь высок, что стражам правопорядка порой пришлось спасаться бегством, поскольку на них нападали, забрасывали камнями и бутылками. В итоге, полицейским удалось взять ситуацию в столице под контроль, несколько человек были задержаны, в некоторых местах был применен слезоточивый газ для разгона агрессивно настроенных горожан.

Сотни людей с плакатами собрались в самом центре Парижа. Фото: REUTERS

Беспорядками был охвачен и центр города Пуатье, расположенного в департаменте Вьенна. Там манифестанты попытались штурмовать городскую мэрию, но полиции удалось не допустить захвата здания.