Умер бывший продюсер «Ласкового мая» Алексей Мускатин, заболевший коронавирусом, а потом - раком

Алексей Мускатин за творческую жизнь устроил более 10 000 концертов Фото: Instagram.com

В субботу на странице продюсера Андрея Разина в Instagram появилась запись: «Только что мне сообщили, что на 60-м году жизни ушел из жизни великолепный мой друг, один из самых первых, кто протянул мне руку помощи после того, как я работал в группе «Мираж» директором, Лёша Мускатин. Благодаря Лёше, который привёл меня во Фрунзенский райком комсомола, я стал художественным руководителем центра досуга «Арсенал», где он был директором. Мы, артисты, все пытались ему помочь, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее и забрала у нас Алексея. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Алексея. Мы будем всегда его помнить, ведь благодаря ему, была создана группа «Ласковый май». Благодаря ему, Юра Шатунов и все артисты, которые приезжали в Москву, находили тепло и уют. Лёша, мы будем всегда тебя помнить. Группа «Ласковый май», «Дискотека «Союз» и все твои друзья-артисты скорбят. Алексей был уникальным продюсером. Одним из лучших продюсеров нашей страны. Царствие ему Небесное».

Карьера Мускатина началась больше сорока лет назад, в ранней юности, в конце 70-х. Он устраивал дискотеки (вместе с ним в этом направлении работали Сергей Минаев, Владимир Маркин и Сергей Лисовский) и организовывал концерты (всего за свою жизнь он устроил их более 10 000). Работал тогда с «Машиной времени», «Високосным летом», «Араксом», «Воскресением». Говорят, успел поработать и с Высоцким. Под видом комсомольского вечера как-то устроил концерт в Царицыне группе «Аквариум». Естественно, тогда все это было нелегально и чревато проблемами - Мускатин (хоть его фамилия и не называлась) даже стал героем статьи в «Комсомолке» под названием «У кассира в подворотне». Его пригласили на Петровку, и от суда спасла только Олимпиада: вместо тюрьмы его отправили в армию.

Но потом началась перестройка, и Мускатин развернулся всерьез. В 80-е и 90-е он работал со многими популярнейшими группами и исполнителями, и все же именно «Ласковый май» сейчас в связи с его именем вспоминают в первую очередь. В 1988-м Мускатин, официально работавший во Фрунзенском райкоме ВЛКСМ, помог оформить перевод детдомовца Юрия Шатунова из Оренбурга в Москву. «Это был щуплый, забитый такой мальчик, дикий, вот волчонок прямо, Маугли чистой воды, - вспоминал Мускатин о Шатунове. - Ему даже не во что было одеться. Я вот помню, что чёрную майку просто отдал ему, переодели его, потому что в лохмотьях, которых он был, конечно невозможно было»… Черная майка даром не пропала: вскоре Шатунов был одним из самых популярных людей в стране.

И, например, группа «Руки вверх» раскрутилась во многом благодаря ему. В 1998-м Алексей устраивал дискотеки в сочинском парке «Ривьера», и два никому не известных самарских парня с песней «Крошка моя, я по тебе скучаю» неожиданно порвали зал, обойдя и суперуспешных «Блестящих», и Натали с ее суперхитом «Ветер с моря дул». Билеты на их концерты стоили по 600 рублей (доллар тогда был по 6), но разлетались мигом - в интервью «Экспресс-газете» Мускатин вспоминал, что теннисист Евгений Кафельников, не расслышав, готов был заплатить по 600 долларов за себя и еще за 20 своих гостей. Вскоре Мускатин стал концертным директором коллектива.

Список тех, с кем он так или иначе сотрудничал, огромен: Сергей Чумаков, Сергей Челобанов, Ирина Салтыкова, Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, Александр Кальянов, Лариса Долина, Тамара Гвердцители, Михаил Шуфутинский, Ефим Шифрин, группа «Диамант»… Журналист Владимир Полупанов написал в фейсбуке: «Смерть Алексея Мускатина, которого знает весь русский шоу-бизнес, меня потрясла. Хотя сегодня, в период пандемии, уже ничто, по идее, не должно потрясать».

Полупанов добавил: «В прошлом году в первую ковидную волну он перенес эту заразу. Но после ковида у него обнаружили рак. Как я понял (хотя могу ошибаться), ковид спровоцировал онкологию. Прошёл год. И его не стало. Земля пухом. Покойся с миром, Леша».

Конечно, большой вопрос, связан ли (и может ли быть связан) коронавирус с онкологией. В Instagram Мускатин сообщал, что ждет трансплантации костного мозга, публиковал на своей странице отчеты из больницы. Операцию ему сделали неделю назад. Он очень надеялся встретить в октябре с друзьями свое 60-летие. Увы…