Пока Ирину Алферову спасали от коронавируса, болезнь настигла ее 99-летнюю маму

Ирина Алферова с мамой Ксенией Архиповной и дочкой Ксенией. Все они переболели коронавирусом. Фото: Instagram.com

70-летняя народная артистка Ирина Алферова провела в больнице с коронавирусной пневмонией почти месяц. Врачи спасли актрису, она поступила в столичную больницу с температурой, сильным кашлем, поражением легких. В одной палате с Ириной Ивановной лечился ее муж Сергей Мартынов.

Как рассказала kp.ru коллега артистки: «Ирину Ивановну вылечили в московской больнице. Поступила она в состоянии средней тяжести, ее лечили в коронавирусном отделении. Через две недели стало лучше. Затем уже долечивалась». Алферова получала сначала получала кислородотерапию, а затем только медикаментозное лечение согласно протоколу. Госпитализировали ее по «Скорой» в больницу, где на тот момент были свободные места для коронавирусных больных. Врачи артистку поставили на ноги.

Интересно, что весь театральный сезон Ирина Алферова отработала, а заболела накануне отпуска. Ее дочь 47-летняя Ксения Алферова не подтверждала госпитализацию Ирина Ивановны — не хотела, чтобы эта информация обсуждалась. Однако коллеги Ирины Ивановны очень за нее переживали, и пока она была в больнице узнавали о ее самочувствии напрямую у артистки. Ксения Алферова своим коллегам рассказала, что и она перенесла коронавирус: «Мы все переболели дома, включая бабушку». Бабушка Ксении – это мама Ирины Алферовой. Ксении Архиповне 99 лет и оказалось, что она действительно переболела дома. Сейчас все женщины семьи в порядке, Ксения отдыхает в отпуске.

Ксения Алферова – антипрививочник, о чем пишет в своем инстаграме, где у нее по звездным меркам подписчиков немного, но они активно реагируют на тему вакцинации. После очередных выступлений на эту тему – у актрисы в соцсетях появляются истории людей, которые примерами из жизни подтверждают необходимость вакцинации от коронавируса. Оставляет звезда не все комментарии. Но вот один из последних уцелевших. Татьяна Магомадова пишет: «У меня родственники мужа – тетя и ее супруг - привились. А их дочь и внучка с мужем нет – при этом посмеивались над бабушкой. Итог печален – внучка умерла, ее мама в реанимации с поражением легких 96%. Это страшно, два месяца назад сидели за общим столом веселой компанией, а теперь горе такое. Поэтому не надо критиковать прививку». В этой семье не заболели те, кто был привит.

Другая народная артистка Татьяна Догилева прививалась от коронавируса полгода назад. Поэтому перенесла COVID-19 в легкой форме – неделю провела в больнице. Татьяна Ивановна честно призналась: «Посчитала, что совершенно неуязвима и потеряла осторожность. По мнению врачей у меня все неплохо». Неплохо все у актрисы было, благодаря прививке – иначе ее сопутствующие заболевания могли обернуться серьезной проблемой. Догилева подхватила вирус на отдыхе в санатории в КавМинВодах. Догилева быстро поправилась и приступает к съемкам в сериале «Анна К» для Netflix. В новой экранизации «Анны Карениной» Татьяна Анатольевна сыграет Агафью Михайловну, экономку Левина.

А у Ирины Алферовой будет достаточно времени на восстановление – в августе у нее один антрепризный спектакль, а к постоянной работе в театра она вернется в сентябре.