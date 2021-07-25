Ученый рассказал, как связано умение стоять на одной ноге и долголетие

Почему, развивая навык балансировки, можно продлить молодость мозга Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Оказывается, по тому, насколько хорошо мы умеем сохранять баланс, можно спрогнозировать продолжительность жизни. Чтобы мы могли спокойно стоять на одной ноге или пройти по бревну, наш мозг должен интегрировать много самых разнообразных данных. Глаза, суставы и даже внутреннее ухо, - одновременно передают в мозг информацию о том, где мы находимся и что делаем. Так что, умение балансировать, - это, в каком-то смысле, комплексная диагностика организма.

О ЧЕМ ГОВОРИТ ПОТЕРЯ РАВНОВЕСИЯ?

- Время, которое человек может простоять на одной ноге с закрытыми глазами, носит название пробы Ромберга, - говорит ученый, ведущий научный сотрудник в Институте молекулярной биологии, специалист по вопросам замедления процессов старения Алексей Москалев. - Этот показатель начинает ухудшаться после 40 лет. Известно также, что более значимо он снижается у мужчин, а не у женщин. После 72 лет люди могут простоять на одной ноге в среднем менее 10 секунд, причем в этом возрасте показатели у мужчин и женщин сравниваются.

В ходе исследования, в котором принимали участие жители Дании, Швеции и Финляндии в возрасте 75 и 80 лет, было установлено, что исходные показатели пробы Ромберга были хуже у тех, кто впоследствии не дожил до повторного теста. То есть этот тест действительно предсказывает, насколько долго смогут прожить люди в старшем возрасте.

- Это не удивительно, поскольку плохие результаты теста связаны с многократным увеличением риска падений, которые в свою очередь являются одной из причин смертности людей старшего возраста. Кроме того, результаты теста хуже у людей с диабетом, ожирением и остеопорозом, болезнями, которые сами по себе увеличивают риск смертности, - говорит Алексей Москалев.

В НОГАХ ПРАВДА ЕСТЬ

То, как мы осознаем свое тело и наше движение в пространстве, называется проприоцепция.

- Проприорецепторы располагаются в мышцах, связках и суставах. И действительно, острота проприоцепции снижается при старении. В недавнем исследовании было показано, что у пожилых женщин чувствительность ощущения движения в голеностопном суставе в 3–4 раза ниже, чем у более молодых, - отмечает ученый.

Насколько качественно наш мозг получает сигналы от тела, зависит от целостности миелиновой оболочки нейронов.

- Для образования миелина нам нужен витамин B12 и его дефицит – одна из возможных причин, почему человек не может хорошо балансировать. Кроме того, важную роль играет целостность сосудистой сети спинного мозга, которая с возрастом может нарушаться, - говорит Алексей Москалев. - Неудачный тест Ромберга, тот самый, в котором нужно стоять на одной ноге, даже с открытыми глазами может свидетельствовать о нейродегенеративных изменениях, например, о болезни Паркинсона.

Помимо проприорецепции в поддержании равновесия важную роль играют вестибулярный аппарат и зрительная система.

- Остеопороз нередко сопровождается низким уровнем витамина Д в сыворотке крови и половых гормонов эстрогенов у женщин, - объясняет ученый. - Недостаток этих метаболитов приводит к нарушению вестибулярного аппарата, влияющего на результаты пробы Ромберга.

ЧЕМ БОЛЬШЕ ТРЕНИРУЕМСЯ, ТЕМ ДОЛЬШЕ ПРОСТОИМ

Исследование показало, что программы тренировок на 3 месяца (по 50 минут каждую неделю) на устойчивость позы, походку, равновесие и предотвращение падений у взрослых старше 65 лет позволили улучшить показатель пробы Ромберга.

- Это могут быть упражнения со швейцарским мячом или на балансировочной платформе (BOSU). На помощь также могут прийти занятия йогой или цигуном, - рекомендует ученый.

Нет таких предметов под ногой? Некоторые изобретательные умельцы балансируют на даче на пустом газовом баллоне. Подойдет и обрубок бревна. Главное – желание.

Важно понимать, что с возрастом мышечная масса снижается, вот почему занятия спортом так важны. Мышечная сила обычно поддерживается на достаточном уровне до 50-60 лет. После этого происходит ускоренное снижение, при котором к 80 годам теряется до 50 процентов силы мышц.

- Слабость мышц ног взаимосвязана с риском падения у пожилых людей, и, наоборот, улучшение поддержания равновесия происходит после упражнений по укреплению мышц нижних конечностей, - говорит Алексей Москалев.

НЕ В БРОВЬ, А В ГЛАЗ

Острота зрения тоже важна. После 50-ти лет зрение начинает ухудшаться с прогрессирующим снижением на только остроты, но и восприятия глубины, контрастной и яркой чувствительности, адаптации к темноте.

- Нарушение восприятия глубины оценивается как один из самых сильных факторов риска множественных падений в жилых помещениях. Кроме того, у пожилых людей значительно выше частота распространенных заболеваний глаз - катаракты, глаукомы и дегенерации желтого пятна. Так что, следить за своим зрением после 50-ти – очень важно, - отмечает ученый.