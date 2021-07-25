Дженнифер Лопес в свой день рождения опубликовала фото поцелуя с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес отметила 52-летие на яхте в компании Бена Аффлека. Фото: Инстаграм.

Дженнифер Лопес – живой пример того, что в 52 года жизнь только начинается. 24 июля певица отметила свой день рождения на яхте в бикини, продемонстрировав такую потрясающую фигуру, что у поклонников захватило дух. Но главным подарком для Джей Ло в этот день стала новая любовь. Точней, старая: поп-дива вновь воссоединилась со своим бывшим женихом Беном Аффлеком. Лопес и Аффлек встречались уже несколько месяцев, но до сих пор скрывали от публики свои чувства. И вот теперь Дженнифер решила официально объявить, что они – пара. В Инстаграме она опубликовала фотографию, запечатлевшую ее страстный поцелуй с Беном.

В Инстаграме Лопес опубликовала фотографию, запечатлевшую ее страстный поцелуй с Беном. Фото: Инстаграм.

На снимке Аффлек нежно обнимает одетую в бикини Дженнифер. В этом же наряде Лопес устроила импровизированную фотосессию на палубе яхты. Получившимися в итоге кадрами она поделилась Инстаграме. Всего за три часа ее пост собрал более трех миллионов лайков и сотни тысяч поздравлений.

Джей Ло устроила импровизированную фотосессию на палубе яхты. Фото: Инстаграм.

Свой день рождения Джей Ло решила отметить на Лазурном берегу, в Сен-Тропе. Они с Аффлеком арендовали мега-яхту стоимостью 110 миллионов долларов. Во Францию Бен и Джен прилетели на частном самолете.

На прошлой неделе источник из окружения пары рассказал изданию People, что Дженнифер безумно влюблена в своего бывшего жениха и чувствует, что теперь они будут вместе до конца жизни. Пара воссоединилась через 17 лет после помолвки, их отношения развивались стремительно. Впрочем, вновь связывать себя узами брака ни Джен, ни Бен не торопятся. У обоих позади опыт горьких разводов и непростых отношений, так что они решили просто наслаждаться моментом.

- Они оба были в браке, и сейчас не чувствуют в этом необходимости, - объяснил изданию инсайдер.

Певица продемонстрировала такую потрясающую фигуру, что у поклонников захватило дух. Фото: Инстаграм.

48-летний Бен Аффлек почти 10 лет был женат на актрисе Дженнифер Гарнер. Суд официально развел их в ноябре 2018 года. Причиной крушения брака стали измены Бена, его тяга к спиртному и игромания. После развода экс-супруги продолжают совместно заботиться о своих троих детях: 15-летней Вайолет, 12-летней Серафине и 9-летнем Самуэле.

У Дженнифер Лопес подрастают 13-летние близнецы Макс и Эмма, родившиеся в браке поп-дивы с певцом Марком Энтони. Супруги прожили вместе почти десять лет. Говорят, их отношения разрушил слишком тяжелый характер Марка: он ревновал Дженнифер и стремился во всем ее контролировать.

Дженнифер Лопес – живой пример того, что в 52 года жизнь только начинается. Фото: Инстаграм.

Роман Аффлека и Лопес начался в июле 2002 года во время съемок комедии «Джильи». Уже в ноябре Бен сделал Дженнифер предложение руки и сердца, но свадьба так и не состоялась. В январе 2004 они подтвердили слухи о расставании. Таблоиды прозвали их пару «Беннифер».

Свой день рождения Джей Ло решила отметить на Лазурном берегу, в Сен-Тропе. Фото: Инстаграм.

Вновь активно общаться Бен и Джен начали в феврале этого года. Тогда еще Дженнифер встречалась с бейсболистом Алексом Родригесом, а Аффлек недавно расстался с возлюбленной – «девушкой Джеймса Бонда», актрисой Аной де Армас. По словам инсайдеров, инициатива возродить отношения принадлежала Бену. Роман Джей Ло и Родригеса уже трещал по швам, так что певица, не раздумывая, отправила спортсмена в отставку ради бывшего жениха.