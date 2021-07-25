Богатый швейцарец продал все и уехал в Африку защищать животных

Каждый день Дин выкладывает милые видео, на которых он обнимается с дикими животными. Фото: кадр видео

Дин Шнайдер родился и вырос в Швейцарии. У него было все: хорошее образование, престижная работа, автомобиль, дом и обеспеченная семья, которая всегда поддерживала его в любых начинаниях.

Но в 2017 году, когда Дин собрался полностью изменить свою жизнь, близкие его не поняли. Молодой человек заявил родным, что распродает все свое имущество и уезжает в Африку, чтобы заботиться о диких животных.

Дину на тот момент было 23 года. И он четко понимал, чего хочет от жизни.

Парень с детства любил животных и, прочитав однажды о том, сколько зверей гибнет в Африке от рук браконьеров, решил встать на защиту мира фауны. Он узнал, что многие виды диких животных, обитающие на Черном континенте, находятся на грани вымирания, и решил, что не сможет жить так, как прежде.

Дин потратил все свои сбережения и купил в Африке 400 гектаров земли. Где и открыл заповедник, который назвал Hakuna Mipaka, что в переводе с суахили означает «земля без ограничений». Животные – гепарды, львы, обезьяны, гиены – живут на закрытой, но просторной территории. Заповедник полностью закрыт для туристов, сюда невозможно попасть на экскурсию.

Каждый день Дин выкладывает в социальные сети, где у него 9 миллионов подписчиков, милые видео, на которых обнимается с животными. Одним из частых героев его роликов является лев по кличке Декстер. Дин буквально вытащил его с того света, вылечил, кормил из соски. За это царь зверей ему очень благодарен. Дин часто снимает, как целует Декстера и обнимает его. И дикий зверь отвечает ему взаимностью.

Благодаря таким роликам у защитника дикой природы много фанатов со всего мира. Неравнодушные люди помогают Дину, как могут. А он, в свою очередь, учит жителей нашей планеты любить этот мир в его первозданном виде.

«Всем привет! Посмотрите, это потрясающе! Нет ничего кроме любви», - восклицает он.

Принципы жизни Дина - свобода, преданность, благодарность и смелость. С каждым из животных – у него особая связь. Он – их поддержка и опора.

«Когда я начал следовать зову своего сердца и жить полной жизнью, я стал стал лучшей версией себя, - рассказывает Шнайдер. - И тут же последовал успех и нашелся смысл моей жизни».

Помочь в начинании Дина можно также, устроившись в заповедник волонтером. Туда часто набирают людей, таких же неравнодушных к дикой природе, как и сам Дин.