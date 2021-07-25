«Выскакивают из ночи, все в черном, с бородами….» - Кто вводит «чеченские патрули» в русские города?

ЧОП оказался укомплектован молодыми чеченцами с длинными бородами. Фото: стоп-кадр видео

Новости о том, что в Новой Москве появились "шариатские патрули", "бородатые опричники" и даже "спецподразделения Кадырова", заставила меня проведать город Троицк. Этот наукоград берет свое начало в 16 километрах от МКАДа и тянется вдоль Калужского шоссе на целых восемь километров. И эта его транзитная особенность - головная боль местной полиции. Большинство преступлений совершают "залетные" с трассы. А тут еще теплые июньские ночи наложились....

И вот тогда администрация Троицка в лице начальника управления территориальной безопасности Павла Шкуренко решила заключить договор с частным охранным предприятием (ЧОП) "Корвет" из подмосковного города Видное, который оказался укомплектован... молодыми чеченцами с длинными бородами.

ЧЬИХ БУДЕТЕ РЕБЯТА?

- Чуть больше 20 лет, все ростом от 180 см, накаченные такие, усы подбриты, как у террористов (ваххабиты это делают подчеркнуто - прим.ред.), - рассказывает житель Троицка Илья. Он сидит с товарищем на лавочке в тени старинных лип в фабричном парке. Друзья пьют пиво из банок.

- Подходили к вам?

- Да, как ты сейчас. Только сразу просили убрать в лавки спиртное.

- Угрозы были?

- У нас город маленький, тут лучше никому не угрожать. Тут их в одной компании спросили "чьих будете ребята?". А те почему-то обиделись и... вызвали наряд полиции.

- Да, а мы на Юбилейной улице сидели вечером компанией, играли на гитаре. И они тут, как тут: являются из ночи все в черном, бороды черные. Мы напугались конечно. А они попросили ребят играть потише и ушли, - вступает в разговор женщина с доберманом на поводке.

- А вы не возмутились?

- Как они ушли, возмутились конечно. Ведь мы же просто пели.

Вокруг начинает собираться стихийный митинг.

- Да кто они такие, пусть у себя в Чечне наводят порядок, - возмущается женщина с внуками.

- Так они граждане России, а Чеченская республика неотъемлемая ее часть, - замечаю.

- У моей соседки там мужа и убили, - бросает она в ответ. - У нас даже беженцы были оттуда.

- Мы же к Кадырову не посылаем патрулировать свои казачьи конные разъезды. А ведь могли бы и повторить, - философствует Илья выжимая в кулаке недопитую банку.

- А то, что у нас в городе почти 100% аренды помещений проходит через дагестанцев - никого не волнует случайно? Кто их будет охранять, если не чеченцы?, - возмущенно бросил проходящий мимо житель.

ЭТО БЫЛ «ЭКСПЕРИМЕНТ»

Мои попытки найти знаменитую "бородатую" группу немедленного реагирования в Троицке не увенчались успехом. Набрал номер телефона, который засветился на заднем стекле их машины в видеоролике. На другом конце провода мне неожиданно ответил директор ЧОПа "Корвет" Александр Малышев. Бывший офицер не перебивая меня выслушал, а потом заявил: Да уже снял их с наряда и отозвал в Видное, где находится наш офис. Вижу, как их машина движется по Калужскому шоссе.

- Как?

- А вот так. На месяц у нас был договор с администрацией. Мои ребята показали, на что способны.

- А как вы их видите, если сами находитесь в Видном?

- У них на груди видеорегистраторы, в машине тоже регистраторы и система геопозиционирования. Я отсюда видел все, что они делали, куда ехали, с кем общались. И такой контроль ведется круглосуточно.

- Кто они?

- Уроженцы Чеченской республики, которые застали последнюю войну еще детьми. Их поколение уже воспитано в духе патриотизма и любви к Отечеству, прошли службу в армии, обучение в Росгвардии, получили лицензию охранника и допуск к использованию служебного оружия. У них высший 6-ой разряд и это вежливые и исполнительные ребята.

- А почему сразу чеченцев надо было в Троицк?

- А почему нет? Их в частной охране может уже под 90%! Они в принципе заточены под этот вид деятельности.

ПОМОГЛИ НАЙТИ УБИЙЦУ

- Александр Викторович, а какие у них были реальные успехи?

- Благодаря им в Троицке было раскрыто убийство и кражи велосипедов.

Оказывается, в первых числах июля наряд подходил к подвыпившей компании, в которую затесался убийца. Когда наши чеченцы сделали замечание компании и ушли, преступник совершил убийство одного из собутыльников. По кадрам с видеорегистратора, который носил один из патрульных, следователи Троицка получили портрет злодея и взяли его по "горячим следам".

- А однажды они подходили к торговому центру и заметили, как мужчина пытается угнать от него скутер, - продолжает рассказ Малышев. - Угонщик столкнулся с нарядом глаза в глаза и отказался от своей затеи. Все эти эпизоды подтверждены кадрами объективного контроля. Да, тут во время жары такие пьяные оргии под окнами жилых домов приходилось предотвращать, вы просто не представляете! Люди звонили и умоляли успокоить хулиганов, которые без штанов под окнами бегали.

- Куда звонили?

- Понимаете, как именно в Троицке развивается система "Безопасный город"? На улицах тысячи видеокамер, с них изображение попадает в ситуационный центр муниципалитета, где сидят наблюдатели. Они видят какое-то незначительное нарушение, получают сигнал от местных жителей, но послать посмотреть некому, если происходящее не входит в компетенции полиции?! Именно поэтому мы и решили создать такие группы быстрого реагирования по всем районам города. Я сам ездил по администрациям Московской области, предлагал внедрить, попробовать. В Троицке не побоялись и решились с нами поэкспериментировать.

- Вот если бы охранники были все славянской внешности, никто бы даже ничего не заметил...

- Вот мне тоже самое в Троицке заявляли жители, когда я подыскивал им квартиру - "только славяне". А наш охранник-славянин не побоится дежурств на улице с 17.00 до 05.00, выдержит, когда ему несколько раз за ночь предложат присесть на лавочку и выпить? У мусульман это получается легко. В сети их сейчас оскорбляют, но они уровень своей работы показали: по итогам месяца администрация Троицка зафиксировала снижение жалоб жителей на шумные компании, которые пили в общественных местах.

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Подтверждений слов Малышева в администрации Троицка мы не нашли. Она, администрация, даже удалила со своего сайта хвалебную статью о пришлых наемниках, которые «навели в городе порядок».

- Сильно прилетело из Москвы, - говорит в полголоса сотрудница местной администрации. - Посоветовали договоры с ЧОПом этим разорвать.

- А начальник управления территориальной безопасности Павел Шкуренко на месте?

- Вон он на крыльце стоит, чешет затылок.

Услышав мои вопросы Шкуренко быстро скрылся за дверьми администрации, которые охраняет другой ЧОП.

- Не беспокойте его, он хотел, как лучше, а получилось, - заступился за отступающего чиновника его коллега. - Но, знайте, сам эксперимент вполне себе удался. Если бы мы не сняли об этом видеосюжет, который сами и опубликовали, то никто бы ничего в Москве не узнал. Такая бы реакция не последовала бы.

- А вы разве сейчас сами административно не в Москве? - поинтересовался я у собеседника.

Коллега Шкуренко секунду замолчал, закатил глаза и исчез следом.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Бороды без усов - как маркер «чужих»

Дмитрий СТЕШИН

Не было бы никакого скандала с «Шариатским патрулем», простите, сотрудниками ЧОП «Корвет», если бы не их совершенно неуставные «ваххабитские» бороды. Да, страна у нас единая, но представления о «нормальном» внешнем виде, бывают совершенно разные. А иногда – схожие. Молодой человек с зелеными волосами одинаково сильно получит по шее за Уральскими горами и в Махачкале или Нальчике. Не по злобе, а за демонстрацию неуважения к местным взглядам на жизнь. В Троицке люди культурные, научный центр, поэтому обошлись медийным скандалом.

С бородами ваххабитско/салафитского типа, дела обстоят точно так же, как и с зелеными волосами. Бороды эти носят не случайно, а чтобы выделиться. В данном случае,обозначить себя как правоверного мусульманина среди…правильно, неверных. Что в голове человека с такой бородой – понять сложно. Может он законопослушный гражданин, а может и наоборот. В Узбекистане, когда там пошла волна ваххабизма, закончившаяся кровавым Андижанским восстанием, разбираться не стали. Ваххабитские бороды полиция брила прямо на Ташкентском рынке, посчитав их стопроцентным признаком радикальных исламистов. Или просто сажали за такие бороды. То есть, сначала задерживали за внешний вид, а потом оказывалось, что хозяину бороды есть за что посидеть в тюрьме. Узбекская полиция почему-то оказалась лишена сантиментов к своим же единоверцам и быстро сообразила, как отделять зерна от плевел. Может быть поэтому и ваххабитских терактов в Узбекистане, в отличии от России, было в десяток, а может и в сотню раз меньше. А мы очень хорошо помним, кто конкретно, люди каких взглядов, рвали дома и метро в Москве. И какие у них были внешние отличительные признаки из растительности на лице – тоже помним и знаем. Поэтому жители Троицка и отреагировали так остро.

Я почти уверен, что сотрудники этого ЧОП никакого отношения к идеям ваххабизма не имеют. Почти уверен, потому что не очень понимаю, зачем тогда носить бороды, которые за пределами Северного Кавказа или территорий ИГИЛ* ассоциируются лишь с радикальным исламом. Может, парни из ЧОП просто этого не знали? Но мы-то знаем, что не стоит ездить в Грозный или Магас в шортах и мини-юбках. И не ездим, понимаем, что в Северо-Кавказских республиках так ходить не принято. И появиться там в таком виде, значит показать свое неуважение к местным жителям, их обычаям и региональным нормам поведения. Вот и у нас не нужно ходить с бородами «ваххабитского типа», тем более в черной форме и с оружием – неверные ассоциации возникают. До беды недалеко.

И никакого разжигания в моем опусе нет: это призыв к взаимному уважению граждан разных частей одной страны к друг другу.

*запрещенная в РФ террористическая организация