"Прорешал задания олимпиад за 50 лет": Российские школьники рассказали, как им удалось взять пять медалей по физике

Россию в Вильнюсе достойно представили Матвей Князев, Денис Исмагилов, Николай Кононенко, Артемий Новиков и Данила Самоделкин Фото: Предоставлено "КП"

Состязались 360 умников и умниц из 76 стран мира. Принимал олимпиаду Вильнюсский университет, но из-за пандемии команды участвовали дистанционно. От страны по пять человек, но оценивали каждого участника по отдельности. Наши физики не просто победили, но и повторили прошлогодний рекорд команды-предшественницы, тоже завоевавшей пять золотых медалей. А в мае ребята отличились на Азиатской олимпиаде в Тайване (тоже проводилась онлайн, участвовали 180 физиков из 23 стран): впервые в истории конкурса завоевали полный комплект золотых медалей. Весной школьники представляли страну ввосьмером, а сейчас состав пришлось урезать под формат Международной олимпиады школьников (iPho-2021).

Россию в Вильнюсе достойно представили Матвей Князев и Денис Исмагилов из физико-технического лицея имени П. Л. Капицы подмосковного Долгопрудного и трое москвичей - Николай Кононенко из школы №57, Артемий Новиков из Бауманской инженерной школы №1580 и Данила Самоделкин из школы №2007. Впечатлениями с нами поделился Артемий Новиков.

Артемий Новиков. Фото: личный архив героя публикации

- Артемий, поздравляем с победой! Сколько времени ушло на подготовку?

- Готовились около года. С ребятами подсчитали, что только на централизованные занятия - сборы, встречи с тренерами сборной - ушло около тысячи часов. Плюс самостоятельная подготовка - ещё тысячу добавляйте. Я дома прорешал задания всех олимпиад, начиная с самой первой в 1967-м и по 2020-й. На всякий случай.

- Две тысячи часов - это же 83 дня беспрерывных занятий! Задачки за полувековую историю олимпиады! А школа? А отдых?

- Мы учились одиннадцатый класс по индивидуальному плану. Так что время было и на занятия, и на отдых. Я готовился через день или сериями: неделю готовлюсь, неделю отдыхаю.

- Ну, это по-божески. Сложно ли попасть в команду межнаров?

- Основной отбор проходит после Всероссийской олимпиады школьников - там примерно 200 участников. Потом отбирают 30 человек, потом 16, потом 8. На Международную олимпиаду пятерых отбирал тренерский штаб.

Артемий за год проштудировал всю общую физику и готов к научной работе. Фото: личный архив героя публикации

- Победители олимпиад поступают в вузы по особой квоте. На твой взгляд, это более эффективная стратегия, чем сдать ЕГЭ на сто баллов?

- И эффективнее, и проще. Советую старшеклассникам активно участвовать в олимпиадах. Это не так страшно и сложно, как кажется. Все, что требуется, - умение понимать материал, с которым работаешь, и вносить какие-то свои небольшие идеи в задачи. Чтобы сдать ЕГЭ на сто баллов, нужно быть сверхаккуратным, а для олимпиад это необязательно. Да и морально проще, когда уже знаешь, что точно поступишь в вуз. БВИ (без вступительных испытаний) получают все победители Всероссийской олимпиады. Поэтому именно из этих ребят отбирают в сборную - чтобы целый год могли посвятить только подготовке к международным состязаниям.

- Дистанционный формат сложнее обычного?

- Мы готовились на базе МФТИ (Московского физико-технического института), там же выполняли задания олимпиады, там же жили в общежитии. Теоретический тур - без особых отличий: пишешь пять часов, с собой только канцпринадлежности. Мы сидели впятером в аудитории, было просторно и комфортно. Практический этап - экспериментальный - выполняли не вживую, а на специальных планшетах. Он тоже длился пять часов. Сложнее было другое: на четыре дня у нас забрали все гаджеты, нельзя было даже домой позвонить или выйти из корпуса.

- Министр Сергей Кузнецов ещё после Азиатской олимпиады говорил, что за такими талантливыми и целеустремленными парнями, как вы, наверняка уже охотятся лучшие российские корпорации и IT-компании. Охотятся?

- После Тайваня поступали предложения по стажировкам от РЖД и Infowatch, которой руководит Наталья Касперская. Я дал согласие РЖД.

- Планируешь заниматься наукой в будущем?

- Сейчас мне интереснее наука, но в МФТИ все же выбрал направление, больше связанное с информатикой, чем с физикой. Все из нашей команды, к слову, идут в МФТИ.

- Какие ещё бонусы от участия в олимпиаде?

- Всем рассказывать, что ты межнар, - это сразу бесконечное уважение! Кроме того, всем участникам сборной положен президентский грант в один миллион рублей. Дополнительное вознаграждение дают ещё и от региона. В Москве это полтора миллиона.

За время подготовки ребята сдружились

- Да ты богач! Придумал, куда потратить деньги?

- Пока нет. Но лишними они точно не будут. Ещё один важный плюс от этой олимпиады - знания. Мы за год проштудировали всю общую физику и готовы к научной работе.

- С ребятами из команды дружите?

Конечно! Столько времени вместе на сборах, на олимпиадах…

- Подкалываете друг друга?

Частенько. У каждого есть свой конёк в физике - теория или практика. Если, например, практик написал хуже, чем мог, все начинают его клеймить: ты же практер!

- Артемий, в кого ты такой умный?

- Мой дедушка был физиком, работал в МИФИ. Родители оба физики по образованию, но по специальности не работают. Мама со мной с детства занималась очень много, решала задачи по математике, физике. А когда повысился уровень сложности , занимался уже сам.

- Последний месяц лета остался. Какие планы?

- Поедем на море семьей. Очень хочется отдохнуть.

КОМПЕТЕНТНО

«Наши главные конкуренты - Китай, Южная Корея и США

Подготовку столичных школьников к олимпиадам курирует Центр педагогического мастерства г. Москвы. Мы поговорили с научным руководителем центра Иваном Ященко.

- Иван Валериевич, кто основные конкуренты наших ребят по физике?

- Конкуренция на олимпиаде резко выросла за последние 10 лет, ведь интерес ребят к физике во всем мире растет. Среди основных конкурентов наших школьников - ребята из Юго-Восточной Азии, в первую очередь Китая и Южной Кореи, а также ребята из США.

- Второй год подряд наша команда привозит по пять золотых медалей - это очень круто!

- Это показывает не только высокий уровень подготовки, но и эффективность выстроенной системы проведения олимпиад по физике и подготовки учащихся, причем не только на уровне сборной страны, которая проходит на базе МФТИ и образовательного центра "Сириус", но и в регионах России, которые по примеру лидера - Москвы, все больше внимания уделяют массовой работе, а также поддержке школьников и педагогов. Ребят, поступающих в ведущие вузы страны (а большинство традиционно идет в лидер физического образования в России и мире - МФТИ), будут рады видеть и в научных лабораториях и в современных инженерных, технологических и ИТ-компаниях.

Российские школьники обновили рекорд по золотым медалям на Международной олимпиаде по физике

- Часто ли победители олимпиад становятся учеными?

- Чтобы достичь успеха в науке не обязательно быть победителем олимпиады, ведь на олимпиаде ты должен как в спринте - быстро решить несколько задач за ограниченное время, а наука - это, скорее, марафон. Но успех на олимпиаде - это показатель огромного таланта и трудолюбия. Среди победителей олимпиад много успешных ученых, например, Нобелевский лауреат Константин Новоселов побеждал на Всесоюзной физической олимпиаде. Кстати, главный тренер нашей сборной Артем Воронов - проректор МФТИ, сам в свое время получил золото на межнаре.

- В Википедии сообщается, что в 2007-м впервые от России участвовала девушка - Ксения Соловьева. Девушки на физических межнарах - редкость?

- До уровня международной олимпиады девушки, увы, доходят редко, но, например, московская школьница Александра Васильева взяла серебро в 2012 году. Хочется пригласить наших замечательных школьниц больше обращать внимания на физику, ведь, например, в 2018 году Нобелевскую премию по физике получила замечательный канадский физик Донна Стрикленд. Победа наших ребят в этом году - еще и яркий пример и приглашение всем участвовать в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, Турнире Ломоносова, Московской физической олимпиаде. Кстати, в физике очень важен эксперимент - и в Москве для этого созданы все возможности: школы оснащены хорошим оборудованием, в «Московской электронной школе» есть различные виртуальные лаборатории, которые позволяют работать из любой точки мира. В столице проходит отдельная олимпиада по экспериментальной физике, для талантливых ребят открыты двери лабораторий вузов и научных институтов. А фундамент математической подготовки, необходимой для успеха в физике, закладывается в проекте «Математическая вертикаль» и на занятиях в математических классах.

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