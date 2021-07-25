Жириновский обратился к Зюганову с призывом оставить Грудинина в покое

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Да оставьте вы в покое Грудинина! - в свойственном ему эмоциональном стиле написал Жириновский в телеграм-канале, обращаясь к коллеге по Госдуме Зюганову, - Павел Николаевич - замечательный хозяйственник. И клубника у него прекрасная. И для своего совхоза он много хорошего сделал, где он долго был директором.

Владимир Вольфович выражает недоумение тем фактом, что Геннадий Андреевич подвергает Грудинина, соратника по партии, баллотировавшегося в 2018-м в президенты, а ныне собиравшегося баллотироваться в Госдуму, лишней опасности.

Что лидер либерал-демократов имеет в виду? Он приводит имена известных политиков левой ориентации, у которых в последние годы возникли проблемы с законом.

В частности, Жириновский прямо указывает на Николая Платошкина, который отстаивал идеи социализма в более решительных, чем лидеры коммунистов выражениях и действиях и, нарушив, по мнению суда, действующее законодательство, «получил статью и ограничен в свободе». А бывший член фракции коммунистов в нижней палате российского парламента Владимир Бессонов из-за стычки с полицейскими получил три года и вынужденно пребывает в Прибалтике.

- Теперь что, вы добиваете и Грудинина? - восклицает главный либерал-демократ, - Вы же понимаете, что он не будет президентом, а вы никогда сами не выиграете ни одни выборы губернаторов…

Жириновский предлагает "прекратить стенания и дать Грудинину быть просто директором совхоза и бизнесменом".

- Оставьте Павла Николаевича в покое, очень прошу вас! - буквально кричит Жириновский, обращаясь к Зюганову.

Столь эмоциональное обращение лидера ЛДПР последовало после того, как в Центризбиркоме Павлу Грудинину было отказано в праве баллотироваться депутатом Госдумы на предстоящих 19 сентября выборах.

ЦИК рассмотрел обращение бывшей жены Грудинина, Ирины. Та направила письмо в Центризбирком с заявлением, что бизнесмен скрыл данные о наличии офшора в Белизе.

В итоге ЦИК исключил из федерального списка КПРФ третий номер в его общефедеральной части, которым и был Павел Грудинина. Почему был исключен — потому что не представил в комиссию ряд документов, необходимых для его регистрации кандидатом…

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